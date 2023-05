Avec l’ambition de sensibiliser les jeunes ados aux violences de toutes sortes, ce nouveau site Premieresfois.fr propose de nombreuses ressources et témoignages sur des thèmes aussi variés que l’amour, la sexualité, la famille, le corps ou l’amitié. Le site est relié au tchat de l’association En avant toutes, ouvert à tous et de plus en plus utilisé dans les Pyrénées-Orientales.

Il y avait déjà Comment on s’aime destiné aux 15-25 ans, il y a maintenant Premières fois

« On voulait faire la petite soeur pour la tranche d’âge en dessous. L’idée, c’est de couvrir l’entrée au collège, ce moment où on sort un peu de l’enfance où on commence à avoir des relations amicales avec un enjeu fille-garçon un peu différent. », explique Louise Delavier, directrice des programmes En avant toutes, association de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Ce nouveau site internet cible donc les 10-14 ans et propose un large panel de ressources sur tous les types de violences que ces jeunes peuvent rencontrer, mais pas que. On y trouve aussi de nombreux articles sur les questions centrales de l’adolescence, autour de l’identité, du corps ou encore des relations amoureuses et amicales, de « mon meilleur ami m’a confié qu’il était gay et ça me met mal à l’aise », à « je suis amoureux de ma meilleure amie mais je ne sais pas quoi faire », en passant par les règles.

Il a fallu un an de recherches de terrain pour déterminer les sujets les plus concernant pour les jeunes adolescents. Louise Delavier poursuit : « Dans tous les collèges où on fait de la prévention, on a tout noté et ça a donné un immense tableau de plus de 150 entrées avec tous types d’articles par exemple sur les émotions, les garçons, les réseaux sociaux. On voulait se mettre à hauteur d’ados, ne pas juger mais avoir une réponse responsable. » Des groupes de jeunes scouts ont aussi été sollicités.

« On fait le constat que les violences surgissent quand deux conditions sont réunies: le secret et la honte », décrypte Louise.

Le site Premieresfois.fr aspire donc à normaliser les questions que tout adolescent se pose et dissiper la honte qu’elles pourraient engendrer. Une façon aussi de mieux outiller les jeunes face à des situations de violences quotidiennes, et pas qu’au sein du couple. Pour la directrice des programmes de l’association : « Il y a plein de relations amicales qui sont super abusives et qui font beaucoup souffrir. Elles sont parfois un terreau à d’autres violences. » Les articles du site ne se veulent non plus pas prescripteur ni moralisateur : « L’idée c’est d’avoir les clés pour réfléchir tout seul, apporter un autre point de vue. C’est le prolongement de ce qu’on fait en prévention. On a aussi mis plein de ressources à disposition, dont notre tchat qui permet au jeune de nous poser des questions directement, il y a la barrière de l’écran qui leur fait du bien. Puis nous, on les oriente. »

Ce tchat existe depuis 2016, et a recueilli près de 16.000 discussions depuis cette date. Il est ouvert du lundi au samedi à des horaires définis. Les jeunes qui en ressentent le besoin peuvent ainsi interpeller les répondants sur les sujets qu’ils souhaitent. En cas de violences, les membres de l’association peuvent les orienter sur des structures existantes.

«Le but c’est de créer du lien avec ces jeunes, explique Julie Niort, chargé de développement tchat en Occitanie, basée au Soler. À propos des relations, on les aide à voir si celles qu’ils entretiennent sont saines ou pas… les jeunes minimisent énormément les violences qu’ils peuvent vivre. Ça nous arrive d’avoir un début de tchat très classique et à la fin quand le lien de confiance est là, d’avoir des témoignages plus violents. Ils viennent tester si on est bienveillant avant de revenir. » Les articles sur premierefois.fr ont aussi été écrits en fonction des questions posées dans ce tchat.

Un tchat qui suscite également l’intérêt des professionnels de l’éducation

Une fiche récapitulative de la discussion est systématiquement réalisée, si bien que même si les répondants changent, le jeune n’a pas à recommencer son récit. Ce tchat commence a se développer dans le département. L’année dernière 20 personnes l’ont utilisé dans les Pyrénées-Orientales. En avril 2023, ils sont déjà 13 à l’avoir fait, signe d’une augmentation du nombre de personnes à s’en saisir. Si ce nouveau site internet est d’abord destiné aux plus jeunes, les adultes qui sont régulièrement en contact avec des adolescents peuvent aussi s’en saisir. « On sait qu’il y a des élèves qui se confient à leurs profs, et ces derniers sont demandeurs de ce type de ressources », conclut Louise Delavier. Premieresfois a ainsi été mise en ligne sur les espaces numériques de travail de l’éducation nationale dans les Hauts-de-France. En avant toutes souhaitent généraliser cette mesure dans tout le pays.

Horaires du tchat d’En avant toutes : du lundi au jeudi de 10h à minuit, de 10h à 21h les vendredis et samedis.