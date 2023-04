La galère du logement pour les travailleurs saisonniers des Pyrénées-Orientales

Bernard Masas et Marie-Christine Bodinier connaissent bien le problème. Le premier a pris la suite de la seconde à la présidence de la Maison des travailleurs saisonniers des Pyrénées-Orientales (MTS66) ; une structure gérée de façon paritaire par les organisations patronales et salariales. Pour Marie-Christine Bodinier : « il est important d’avoir des logements à loyer modéré pour des personnes travaillant dans les secteurs saisonniers. En 2023, il y a encore des travailleurs qui dorment dans leur voiture durant la saison, faute de logement à bas coût. On ne peut plus accepter ça. »