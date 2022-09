Procès du drame de Millas l Ouverture des audiences d’un procès hors norme

« En feuilletant ce dossier, je me suis attardée sur les conséquences de cet accident, sur ce qui était arrivé ensuite aux victimes. Et j’ai repris le cas d’un hôpital. La plupart des hôpitaux sont tout à fait à même de traiter les situations du quotidien ; mais là il s’agissait de situations beaucoup plus complexes. Quand on est face à une situation complexe, avec un afflux de victimes ou que ces victimes nécessitent des soins particuliers ou spécialisés, on va devoir rapatrier les personnes vers des hôpitaux plus éloignés et en capacité d’accueillir à mieux les personnes et de traiter leur situation plus pointue ».