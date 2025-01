Projection débat à Perpignan : L’affaire dite « Sarkozy-Kadhafi » décryptée par Mediapart

Article mis à jour le 6 janvier 2025 à 17:58

Alors que débute ce 6 janvier 2025 le procès du présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, le cinéma Castillet de Perpignan projette jeudi 9 janvier à 19h le documentaire intitulé « Personne n’y comprend rien ». Pour l’occasion, Valentine Oberti, co-directrice de la rédaction du journal d’investigation Mediapart, sera présente pour débattre à l’issue de la projection. Photo © Belladone Films Norte Productions Mediapart.

Le journal Mediapart a choisi de titrer avec les propres mots de Nicolas Sarkozy

Dans une interview du 10 août 2023 au journal Le Figaro, questionné sur les soupçons de financement par le régime libyen de sa campagne, l’ancien président lançait : « les Français sont bien en peine de résumer ce que l’on me reproche, personne n’y comprend rien ». Des mots que Mediapart ont choisi d’extraire pour en faire leur titre. Et c’est vrai que l’affaire est suffisamment complexe pour en perdre son latin. Pourrait-il en être autrement ? Pour tenter de comprendre le dossier, ses multiples ramifications et intermédiaires aussi sulfureux que versatiles, Mediapart porte cette enquête depuis 14 ans.

Pour Fabrice Arfi, journaliste et auteur, « le titre du film est un clin d’œil malicieux à une phrase de l’ancien président de la République, qui avait déclaré un jour au sujet des affaires qui le visent que ‘personne n’y comprend rien’. On le prend donc au mot pour rendre le plus accessible possible ce que l’on appelle parfois entre nous ‘l’affaire des affaires’ tant ce scandale mêle des questions d’ordres très divers : politique, diplomatique, financier, éthique, terroriste, militaire, judiciaire… »

Questionné sur la coïncidence entre la date de sortie du film sur l’affaire dite « Sarkozy-Kadhafi » et le début du procès, Fabrice Arfi rétorque : « c’était le moment idoine pour capter une partie de la curiosité que le procès va inévitablement susciter. Tout va être mis sur la table lors des audiences. De notre côté, nous jouons cartes sur table avec ce film. Mais Personne n’y comprend rien n’a pas vocation à faire le procès à la place du procès, surtout pas, mais à raconter l’histoire de l’enquête de Mediapart débutée en 2011 ! En quinze ans, on en a vu et vécu des choses… Et à côté de cela de réfléchir à ce que cette affaire nous raconte au-delà d’elle-même. »

Du côté de la défense de l’ancien chef d’État, on met en avant l’absence de preuve, mais aussi une absence d’enrichissement personnel. Questionné en 2012 par la journaliste de France Télévision, Mediapart serait pour Nicolas Sarkozy « une officine au service de la gauche » .

Selon le réalisateur Yannick Kergoat, « la stratégie de Nicolas Sarkozy dans cette affaire (comme dans d’autres) a toujours été de se donner le rôle du persécuté – que ce soit par la justice ou par ses ennemis politiques – et d’en appeler à l’opinion publique. »

Places limitées, réservation disponible sur le site internet du cinéma Castillet.