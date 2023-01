Au collège du Soler, les débuts de la radio 20 000 lieux sous les ondes

Pour Valérie Bourcier, il n’y a pas photo : « Ça renforce la cohésion, c’est une autre façon d’aborder les compétences et de travailler. Dans cette période post-covid, c’est en engagement pédagogique fort ». C’est vrai que partir sur ce type de projet fait sortir les élèves de leur zone de confort. D’abord, c’est un média qu’ils connaissent peu et il est donc difficile pour eux de se représenter l’exercice final.

Et puis il y a tout un tas de difficultés, qui peuvent nous paraître à nous, adultes, dérisoires mais qui ont leur importance à cet âge : le poids des regards des autres, la peur du ridicule ou encore de se tromper. Et pourtant une fois lancés, la perplexité et la timidité des débuts finissent toujours par laisser place à l’enthousiasme et à la créativité.