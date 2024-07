Festival de Prades : Du 7e Art au Coeur des Pyrénées-Orientales

Du 19 au 25 juillet 2024, le festival de cinéma de Prades revient pour sept jours de projections, de rencontres et de débats avec l’association les Ciné-Rencontres et les professionnels du cinéma.

Comme chaque année depuis 1959, le festival de Prades s’impose comme le rendez-vous estival des cinéphiles et du grand public. Au pied du Canigó, cette 65e édition promet encore de beaux moments dans un cadre convivial.

Des personnalités phares du cinéma attendues à Prades

Après avoir vu défiler des acteurs et actrices tels que Alice Winocour, Dominique Blanc ou encore François Truffaut, cette année le festival promet encore de belles rencontres. Du 22 au 24 juillet, le réalisateur Stephen Frears fera honneur de sa présence à Prades. Cinéaste audacieux et volontiers provocateur, il compte aujourd’hui parmi les plus grands réalisateurs du cinéma mondial. Couronné par trois Oscars pour son adaptation à l’écran des Liaisons dangereuses, il est l’auteur d’une soixantaine de films (My beautiful Laundrette, The Queen, Chéri, Philomena, The Lost…).

Grande attendue de l’évènement, Yolande Moreau sera présente pour rencontrer le public. Membre de la troupe théâtrale et comique Deschiens, la comédienne belge commence par enchaîner les seconds rôles. En 2004, elle co-réalise Quand la mer monte, un succès public et critique. Deux Césars viendront récompensé son jeu d’acteur et son premier film. Cinq ans plus tard, la belge reçoit un nouveau César. Son interprétation de l’artiste peintre Séraphine réalisé par Martin Provost lui vaut d’être nommée meilleure actrice.

Enfin, une dernière rencontre se fera avec Lucie Borleteau, réalisatrice, scénariste et actrice. Alternant entre longs et courts métrages (Fidelio, l’odyssée d’Alice ; Chanson douce ; À mon seul désir), Lucie Borleteau sera présente du 24 au 25 juillet. Une rencontre animée par Bernard Payen, responsable de programmation à la Cinémathèque française à Paris.

Deux prix décernés durant les Ciné-Rencontres

Habituée des Ciné-Rencontres de Prades, la réalisatrice et scénariste Sólveig Anspach est décédée en 2015 à l’âge de 54 ans. Pour lui rendre hommage, le festival a souhaité créer le prix du long-métrage portant son nom. Décerné par le public, il récompense l’un des six longs métrages européens en compétition. Pour cette sélection 2024, le public pourra assister à la diffusion de L’Amour du monde de Jenna Hasse ou encore Paradise is burning de Mika Gustafson.

Si les longs-formats sont mis à l’honneur pour cette édition, le festival de Prades ne délaisse pas les courts-métrages. Parmi 581 films soumis au comité de programmation, 16 ont su faire la différence. Ces films issus de tous les genres seront visibles par le public qui aura pour mission de déterminer celui qui remporte le 16e prix Bernard Jubard.

Des projections sous les étoiles

Les soirées d’été vous ont manqué ? À Prades aussi, où le retour du cinéma en plein air est plus que bienvenu. Deux films seront projetés sous les étoiles dans le parc du Château Pams. Le lundi 22 juillet à 21h15, plongez dans le Londres des années 80 avec My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, un film poignant qui a marqué les débuts de l’acteur culte Daniel Day-Lewis.

Le mardi 23 juillet à 21h30, laissez-vous émouvoir par Séraphine de Martin Provost, une œuvre captivante portée par l’éblouissante Yolande Moreau. Les deux films seront projetés en présence des deux invités du festival. Les spectateurs pourront profiter d’une buvette et de glaces dès 19h30, avec la possibilité de pique-niquer sur place.

Cinéma rime aussi avec écologie

Le cinéma d’aujourd’hui ne peut ignorer les immenses défis environnementaux qui se posent à nous. En partenariat avec la Fédération des réserves naturelles catalanes, la journée Cinéma et Écologie se tiendra le mercredi 24 juillet à Vernet-les-Bains. Un événement familial qui propose une animation nature en plein air et deux séances de cinéma.

Fan de volatiles ? Plongez dans Voisins des falaises, où les grands rapaces des Pyrénées-Orientales seront dévoilés par les experts des Réserves naturelles catalanes. Sera également projetée La nature en partage de Clara et Thibaut Lacombe. Une conférence sur la coexistence humaine et la préservation des espaces naturels se tiendra dans la foulée. La soirée se terminera avec Les Pyrénées secrètes – le gypaète d’Alwa Deluze.

Cette 65e édition promet d’être riche en projections, rencontres et tables rondes sur des thèmes variés. Organisée le 25 juillet, la projection d’En Fanfare d’Emmanuel Courcol clôture sera la soirée.