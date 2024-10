Les jeunes des Pyrénées-Orientales ont-ils plus recours au service civique ?

Article mis à jour le 15 octobre 2024 à 16:20

En ce mois d’octobre 2024, la plateforme Service-civique.gouv.Fr compile plus de 27 000 missions pour le seul département des Pyrénées-Orientales. Parmi les offres, certaines ont trait à l’éducation, le devoir de mémoire, l’environnement ou le social.

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) a publié une étude qui révèle des disparités entre les territoires quant au recours à ce type d’activité. Pour rappel, le service civique est un dispositif créé en 2010 « d’encouragement à l’engagement de citoyenneté et de soutien public ».

En 2023, 12,6% des jeunes des Pyrénées-Orientales sont passés par le service civique

Selon les données fournies par l’INJEP, les Pyrénées-Orientales font partie des départements où la proportion de jeunes ayant recours au service civique est relativement élevée. En 2023, environ 12,6 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans du département se sont engagés dans une mission de service civique​. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale de 10 %, un chiffre qui s’explique en partie par le taux de chômage élevé chez les jeunes.

En effet, la corrélation entre le chômage et le recours au service civique est bien établie : plus le chômage des jeunes est important dans un département, plus le dispositif est mobilisé. Dans les Pyrénées-Orientales, où le chômage des jeunes atteint près de 20 %, le service civique devient une véritable alternative, permettant aux jeunes de s’insérer socialement et professionnellement. De 2010 à 2023, 5 630 jeunes volontaires résidant dans les Pyrénées-Orientales ont effectué une mission de service civique, dont 623 en 2023.

À titre de comparaison, environ 10% d’une tranche d’âge réalise une mission dans le cadre d’un service civique. Mais l’étude affiche de fortes disparités entre les territoires français. Si environ 36% des jeunes en Guadeloupe réalisent un service civique, ils ne sont que 3% dans le département de la Haute-Savoie.

Quels profils pour les volontaires pour quelles missions proposées ?

Les jeunes engagés dans le service civique dans les Pyrénées-Orientales sont souvent issus de milieux moins favorisés et présentent des niveaux de qualification variés. Près de 35 % des volontaires dans le département sont demandeurs d’emploi au moment de leur entrée en mission, une proportion significative par rapport à la moyenne nationale de 27 %​ De plus, une grande partie des jeunes volontaires dans le département n’ont pas le baccalauréat, ce qui contraste avec les volontaires de régions plus prospères comme l’Île-de-France.

Concernant les types de missions, les Pyrénées-Orientales se distinguent par une forte implication des institutions publiques. Environ 60 % des missions dans le département se déroulent au sein de structures publiques telles que les collectivités locales, contre une moyenne nationale de 35 %. Cela s’explique notamment par l’implication croissante des services publics locaux dans l’offre de missions, une tendance observée depuis 2015.

Le service civique est-il un moyen artificiel pour réduire le chômage des jeunes ?

Si le service civique dans les Pyrénées-Orientales représente une opportunité d’engagement pour les jeunes, il ne saurait à lui seul résoudre les problématiques d’insertion. Toutefois, il permet aux jeunes d’acquérir des compétences et une première expérience professionnelle, dans un territoire où les opportunités d’emploi restent limitées.

Avec une durée moyenne des missions de 7 mois et une indemnisation de 620 euros par mois, le service civique constitue un filet de sécurité pour de nombreux jeunes en quête d’avenir​. Dans l’ensemble, le dispositif continue de jouer un rôle clé dans la cohésion sociale, mais nécessite un accompagnement plus global pour permettre aux jeunes d’intégrer durablement l’emploi dans les Pyrénées-Orientales.

Au niveau national, en 2023, le budget alloué à l’Agence nationale du service civique était supérieur à 518 millions d’euros.