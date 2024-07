Été 2024 : Comment accéder aux soins médicaux dans les Pyrénées-Orientales ?

Article mis à jour le 30 juillet 2024 à 14:31

L’été, la population des Pyrénées-Orientales est multipliée par trois, voire par quatre au plus fort de la saison. Outre l’accueil des vacanciers dans les festivals et autres lieux de réjouissances, il faut aussi anticiper la pression sur les structures de soins et notamment le service des urgences de l’hôpital de Perpignan. Comment réagir en cas de besoin de soins non programmés, d’accident ou d’urgence médicale à Perpignan ou dans les Pyrénées-Orientales ?

Après 19h, il est impératif d’appeler le 15 afin que les médecins du Samu orientent vers le dispositif de soin le plus adapté.

Appeler le 15, c’est toujours le bon réflexe

L’Agence Régionale de Santé Occitanie rappelle que : « Ce bon réflexe d’appel systématique au 15 avant de se déplacer a déjà permis d’éviter un encombrement inutile des services d’urgence, qui restent dédiés prioritairement à la prise en charge de toutes les urgences vitales. »

La maison médicale de garde à l’hôpital de Perpignan s’est aussi adaptée. « Le nombre de médecins en soirée a été renforcé, passant de 3 à 4 », informe Franck Nivaud, responsable de l’ARS dans les Pyrénées-Orientales. La prise en charge des soins s’effectue entre 19h et 00h en semaine. Et entre 8h et minuit pour les week-ends et jours fériés.

Besoin d’un médecin dans les Pyrénées-Orientales ? Le bon réflexe est de joindre en premier lieu son médecin traitant. À défaut, plusieurs maisons, centres de santé ou équipes de soins de proximité sont disponibles.

Les maisons de santé à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales

Perpignan, Centre-ville – 04 68 51 60 33 – 3 rue Maréchal Foch.

Perpignan, quartier du Haut-Vernet – 04 48 07 04 15 – 1 rue Adam.

Cabestany Avicenne – 04 26 03 06 90 – 2 rue Ibn Sinai Avicenne.

Cabestany – 04 68 50 48 29 – 6 avenue du 19 mars 1962.

Pia, Unilib Santé – 04 68 63 24 33 – 10 avenue Maréchal Joffre.

Saint-Estève – 04 68 92 66 40 – 32 avenue. du Général de Gaulle.

Saint-Estève – 04 68 92 51 91 – 6 bis avenue. du Maréchal Joffre.

Saint-Estève – 04 68 38 01 32 – 1 rue de l’Innovation.

Toulouges – 04 68 54 34 55 – 1 rue Denis Papin.

Pollestres – 04 68 85 79 80 – avenue Pablo Casals.

Centres de soins santé à Perpignan et Espira-de-l’Agly

Perpignan : Médical/Dentaire/Ophtalmo de l’Hôtel de ville 04 42 00 20 20 – 4 rue Emmanuel Brousse.

Perpignan, centre municipal – 04 68 66 30 39 – 5 rue de la Fusterie.

À Perpignan, Médical/Dentaire/Ophtalmo des Pyrénées – 04 48 07 23 20 11 bd des Pyrénées.

Perpignan Médical/Dentaire/Ophtalmo – 04 48 50 55 55 1 rue Alsace Loraine.

Espira de l’Agly – 04 68 64 17 53 – Place Jaupart.

Une équipe de soins primaires à Baixas

Baixas, équipe de soins primaires – 04 68 64 23 71 – 9 avenue. du Maréchal Joffre.

Perpignan ou dans les Pyrénées-Orientales, soins non programmés que faire ?

Pour Franck Nivaud, il est important de connaître le mode d’emploi avant de se rendre aux urgences. En cas de soins non programmés, l’ARS préconise :

De contacter SOS médecin par téléphone au 08 20 20 41 42 ou 3624. Le groupement de médecins libéraux couvre les soins non programmés sur 24 communes autour de Perpignan.

Depuis peu, SOS médecin a ouvert un pôle du côté de Rivesaltes. Afin de prendre un rdv, il faut appeler au 08 20 20 41 42 ou 3624.

La maison médicale de garde de l’hôpital de Perpignan est ouverte de 14h à minuit du lundi au samedi. Et de 8h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés.

Sur la côte méditerranéenne, les centres médicaux restent ouverts toute la semaine et le samedi. Celui du Barcarès ouvre de 8h à 12h et de 14h à 18h. Du côté d’Argelès-sur-Mer, les horaires restent les mêmes le matin mais se prolongent l’après-midi jusqu’à 19h.

Le centre de santé d’Argelès-sur-Mer est joignable par téléphone au 04 68 81 38 98.

Celui du Barcarès au 04 68 86 13 13.