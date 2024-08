Article mis à jour le 22 août 2024 à 10:32

La rentrée des classes approche à grands pas. Mais avant, c’est la traditionnelle course aux fournitures scolaires qui débute. Ce mardi 20 août, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée à trois millions de familles en France.

Dans les Pyrénées-Orientales, cette aide concerne 25 721 familles. Malgré une baisse de 1,12% du coût des fournitures cette année, les prix restent toujours élevés. Quelles alternatives pour arriver en tête dans la course aux petits prix ?

En 2023, l’association « Famille de France » a enregistré une hausse de 10% sur le coût moyen des fournitures scolaires. Et évaluait le panier de cahiers, stylos et autres matériels à 226,33 euros. Cette année, l’enquête de la même association indique une baisse de 1,12 % pour un élève de 6e, soit un total de 223,46 euros. Malgré cette baisse de 3€, le coût reste supérieur à celui de 2022. Pour rappel, en 2021, la barre des 200 euros n’avait pas encore été dépassée.

Une grande collecte du Secours populaire à Cultura Perpignan

Le Secours populaire de Perpignan propose des dons de fournitures scolaires. « Depuis le 19 août et jusqu’au 7 septembre, nous mettons en place une collecte de fournitures au magasin Cultura de Claira pour permettre aux personnes dans le besoin d’y avoir accès », affirme Léa Escudero, chargée d’animation et de développement au Secours populaire de Perpignan.

Et dès mercredi 28 août 2024, le Secours populaire met à disposition les dons collectés en 2023 qui sont toujours disponibles. « Comme il nous reste des fournitures de l’année dernière, on va commencer les dons la semaine prochaine. C’est en attendant de recevoir la totalité de la collecte prévue jusqu’au 7 septembre », explique la chargée d’animation et de développement.

En plus des fournitures scolaires comme les gommes, crayons, cahiers ou agendas qui sont beaucoup demandés, le Secours populaire a reçu un don d’Amazon qui leur permet d’offrir davantage d’affaires scolaires. « Cette année on a la chance de pouvoir donner à chaque bénéficiaire un cartable et une trousse, grâce au don d’Amazon. Ce sont souvent les fournitures qui coûtent le plus cher », se réjouit Léa Escudero.

L’assurance scolaire prise en charge par les Restos du cœur

Si les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ne peuvent accéder aux dons de fournitures du Secours populaire, l’association a prévu de les aider en finançant l’assurance scolaire sous réserve d’une participation de 1 euro. Les restos du cœur quant à eux proposent aussi de financer l’assurance scolaire.

Béatrice Pansa, responsable des Restos du cœur dans les Pyrénées-Orientales, explique : « On ne reçoit que très peu de fournitures scolaires. Chez nous, tout est basé sur l’alimentation. Mais avec le financement de cette assurance, c’est notre façon de participer à la rentrée des classes. Les familles qui sont inscrites dans nos centres peuvent nous faire la demande pour obtenir cette assurance scolaire gratuitement. »

Des magasins spécialisés en bureautique, une alternative à la rentrée chère ?

Selon Bureau Vallée, magasin spécialisé dans la papeterie, les grandes surfaces ne sont pas toujours les moins chères. En 2023, Adrien Peyroles, Directeur Général de Bureau Vallée, affirme que le prix des fournitures scolaires ne dépassait pas les 100 euros. “En faisant le calcul depuis la liste émise par l’Education nationale, ce panier de fournitures scolaires s’élève à 31,36 euros seulement dans nos magasins”. Et en ajoutant le sac à dos et la trousse, le total s’élève à 96,37 euros. Pour la rentrée 2024, Bureau Vallée assure « qu’il devrait en être de même cette année ».