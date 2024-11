Article mis à jour le 7 novembre 2024 à 16:47

Basée sur le roman de Mikel Santiago « La dernière nuit à Tremore Beach », la majorité de l’intrigue de ce huis-clos psychologique se déroule dans la région des Asturies en Espagne, le quatrième épisode intitulé « Pour Judy » relate l’agression dont a été victime le personnage féminin, interprétée par l’actrice Ana María Polvorosa. Dans le thriller, Judy décrit à Alex le traumatisme qu’elle a subi à Toulouse, mais dans les faits, ce sont bien les images de Perpignan qui s’affichent à l’écran. Compte tenu de la violence de certaines scènes, Netflix a classé la série « La dernière nuit à Tremor » pour les plus de 18 ans. Photo © Netflix.

Dès les premières minutes de l’épisode 4, Judy, sac à dos à l’épaule, marche sur le trottoir du boulevard Wilson. On voit alors la jeune femme place Gambetta, sur le parvis de la Cathédrale, avant de prendre les clés de son appartement situé dans un immeuble du cœur historique de Perpignan. Judy se souvient de ces moments de joie où, avec son amie, elles étaient attablées dans plusieurs restaurants. Le premier dîner a pour décor le contrefort de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, et le second se déroule sur la place de la Révolution Française, aux portes du quartier Saint-Jacques.

De jour, les équipes de tournage de la série ont également posé leurs caméras sur les bords de la Basse, en contrebas de la Banque de France, et dans les allées du square Bir-Hakeim. Selon Occitanie Film, le tournage à Perpignan s’est déroulé les 5 et 6 octobre 2023. Une publication de l’actrice sur son compte Instagram témoigne de son passage à Perpignan.

Dans le journal espagnol El Confidential, la comédienne revient sur le tournage de ces scènes particulièrement intenses du viol collectif que son personnage subit.

« Je m’en souviens avec douleur, mais aussi comme de quelque chose de très satisfaisant. Je suis très sereine et fière du résultat. Nous avons essayé de le faire de la manière la plus honnête, la plus aimante et la plus respectueuse possible. Avec le plus grand des engagements. Une question comme celle-ci ne pouvait pas être traitée autrement (…) Nous avions beaucoup de choses très écrites, mais j’avais aussi besoin de voir ce qui se passait au moment du tournage pour savoir comment je me sentais et comment je le vivais. Nous avons eu des contacts directs avec certaines victimes, mais pas trop parce que nous avions déjà beaucoup documenté. J’ai tout enregistré après l’avoir raconté comme vous le voyez dans la série et c’était un peu étrange, mais nous devons aussi jouer avec ces choses. Et au bout du compte, on en retire toujours des choses positives ».