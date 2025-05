Radio Arrels, la radio 100 % en catalan de Catalogne Nord, menacée par la baisse des subventions

Menacée par les coupes budgétaires, la radio associative Radio Arrels, unique radio 100 % en catalan de Catalogne Nord, lance un appel aux dons auprès de ses auditeurs.

Depuis 44 ans, la radio associative Radio Arrels diffuse exclusivement en catalan sur les ondes de la Catalogne Nord. Radio incontournable du territoire, créée dans l’élan des radios libres en 1981, son rôle est d’encourager l’usage de la langue catalane et de maintenir une conscience catalane sur le territoire. Mais aujourd’hui, elle tire la sonnette d’alarme. Face aux coupes budgétaires, son avenir est incertain.

« Ecouter la radio c’est gratuit et il faut que ça le reste, mais il faut aussi être conscients que faire de la radio, ça coûte de l’argent », lance Albert Noguer, directeur de radio Arrels.

« La quasi-totalité de nos fonds provient de la région Occitanie, du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, de l’Etat avec le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), de la Generalitat de Catalunya et de certaines mairies avec qui nous avons des partenariats », explique-t-il.

Radio Arrels dépend donc aujourd’hui de près de 90 % de financements publics. Problème : à l’automne dernier, les coupes budgétaires prévues dans le projet de loi de finances 2025 prévoyaient une amputation de 30 % du FSER qui finance en grande partie les plus de 700 radios associatives françaises. Et ce n’est pas tout, puisque ces dernières années, les coupes budgétaires en tous genres se sont multipliées. Le Conseil départemental a déjà réduit sa participation de 10 % et la région devrait suivre le même chemin. Concernant le FSER, si la baisse de 30 % a été évitée de justesse l’année dernière grâce à un fort élan de mobilisation, Albert Noguer exprime son inquiétude : « rien ne garantit que cette coupe ne sera pas appliquée l’année prochaine ».

Une radio au service de la catalanité

« Si nos moyens baissent, alors c’est notre mission de communication sociale de proximité qui est menacée », s’inquiète le directeur. Radio Arrels a un rôle essentiel de diffusion de la langue sur ce territoire où l’usage de la langue se raréfie. « C’est de plus en plus rare d’entendre parler catalan dans la rue, même dans les villages », déplore-t-il.

Le média radio offre une continuité linguistique. « Le catalan n’a jamais été aussi enseigné à l’école, mais si les jeunes locuteurs n’entendent pas la langue ailleurs, cela ne sert à rien », explique le directeur qui voit la radio comme un moyen de réintégrer la langue dans le quotidien : dans la voiture, à la maison…

Une campagne de dons pour garantir l’avenir de Radio Arrels

Avec un budget annuel de 170 000 euros, Radio Arrels estime qu’il faudrait 240 000 euros pour fonctionner convenablement. La masse salariale représente la majeure partie des dépenses, avec des salaires au minimum conventionnel et une équipe déjà réduite à 5 salariés (3,5 équivalents temps plein). Ce sous-effectif a un impact direct sur l’information offerte par la radio qui a dû renoncer à son journal d’information quotidien l’an dernier.

Une plateforme de dons est accessible sur le site de la radio, qui mise aujourd’hui sur une campagne de plus grande ampleur. Les contributions, même modestes, sont précieuses : en don ponctuel ou mensuel. « On sait que sur un an par exemple, on peut compter sur le soutien d’une certaine masse d’auditeurs qui nous font confiance. Ça permet aussi de garantir l’indépendance de notre média. », explique Albert Noguer.

Pour rappel, en France, les dons pour les associations d’intérêt général, comme c’est le cas de Radio Arrels, ouvrent droit à une réduction fiscale de 66% pour les donateurs résidants fiscaux en France. Cette campagne de don est une première étape pour la radio qui ne s’interdit pas dans le futur, si la situation l’exige, de s’ouvrir à d’autres formes de financement.