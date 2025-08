À Tautavel, un projet européen innovant pour connecter la jeunesse au monde de la culture

Ce 31 juillet 2025, à Tautavel, plusieurs partenaires européens étaient réunis pour faire le point sur un projet innovant : From Past to the Future. Objectif : reconnecter les jeunes avec la culture. Un projet dont fait partie le musée de Préhistoire de Tautavel.

Co-financé par l’Union européenne et soutenu par l’Instituto de Juventud espagnol, From Past to the Future part d’un constat simple : les jeunes restent trop éloignés de la culture et en retour, ces institutions peinent à les attirer. Alors, le projet tente de combler ce fossé en intégrant les jeunes de 18 à 30 ans directement dans le fonctionnement des musées et des sites archéologiques.

Le projet réunit plusieurs structures européennes : le site archéologique d’Atapuerca en Espagne, le site d’art rupestre préhistorique de la vallée de Côa au Portugal et le Musée de Préhistoire de Tautavel. À leurs côtés, des acteurs associatifs complètent l’équipe : Generazione 0, association sicilienne mêlant journalisme et activisme citoyen, Redtree, coopérative espagnole engagée dans l’éducation inclusive et la jeunesse, et Europa 2020, qui aide les jeunes à partir en Europe grâce à des programmes comme Erasmus+ ou le Corps européen de solidarité.

Former, impliquer, transmettre

From Past to the Future s’adresse à des jeunes de l’Union européenne de 18 à 30 ans. D’abord, les participants suivent une formation en ligne sous forme de vidéo-podcast. Ils y découvrent le fonctionnement des structures culturelles et des notions comme la cybersécurité. La formation propose des sous-titres en français, anglais, italien, portugais et espagnol. Après environ un mois de formation, les jeunes passent un examen qui leur octroie une certification européenne qu’ils peuvent valoriser sur leur CV. Et à la clé : un titre d’ambassadeur de la science et de la culture.

Une fois cette étape passée, les jeunes certifiés commencent un stage en ligne dans les musées et sites archéologiques partenaires comme le musée de Préhistoire de Tautavel. Ce stage est l’occasion d’avoir une première expérience professionnelle dans le secteur culturel.

« Le but n’est pas de faire découvrir ces musées déjà connus, mais de permettre aux jeunes d’y apporter un regard neuf, leurs idées et leur fraîcheur. C’est ce qui manque aujourd’hui dans ce secteur vieillissant », explique David Arcos Cordé, responsable du projet à la Fondation Atapuerca.

Un projet pilote pour créer du lien entre les jeunes et la culture

Lancé en septembre 2024 pour deux ans, From past to future est un projet pilote. Les premiers stages débuteront bientôt. L’appel à candidature pour la formation en ligne et le stage est toujours ouvert. À Tautavel, rendez-vous sur le site internet du musée pour candidater. Pas besoin d’être expert. Les porteurs du projet recherchent : des jeunes curieux, motivés, intéressés par la culture et la science. Une vingtaine de participants sont attendus.

« Tout le projet se fait à distance, via des outils comme Slack. L’idée est de lever les obstacles de mobilité et les freins économiques que les jeunes peuvent avoir. Et certains pourraient même être recrutés à la fin du projet. Si un jeune se démarque, on aimerait qu’il reste dans la structure », précise David Arcos Cordé.

Le directeur espère aussi que d’autres sites archéologiques et musées se joignent au projet afin qu’il devienne durable. Jeunes de 18 à 30 ans, les candidatures sont ouvertes ! Plus d’informations sur le site de la fondation Atapuerca.

