Portrait de Mattéo : “Je vise l’hôtellerie de luxe”, cette filière professionnelle révèle des vocations à Perpignan

Trouver sa passion grâce à un bac professionnel : c’est le cas de Mattéo Puig, 18 ans, qui a obtenu les félicitations du Jury dans sa filière “Métiers de l’accueil”, au lycée Maillol de Perpignan. Article écrit en collaboration avec Emma Lemaire.

Sur les plus de 200 élèves de ce baccalauréat professionnel dans l’Académie de Montpellier, Mattéo Puig est le seul à avoir obtenu une telle distinction, avec une moyenne générale de 18,6. Pourtant, il n’était pas prédestiné à cette voie.

En classe de seconde, la responsable de la formation, Madame Christine Pomes, vient présenter la filière “Métiers de l’accueil”. Mattéo décide alors de faire un stage passerelle d’une demi-journée dans un hôtel 3 étoiles à Canet-en-Roussillon. « J’étais perdu en seconde, je ne savais pas vers quoi m’orienter. Ce stage a été une révélation ». Aujourd’hui, le jeune bachelier a trouvé sa voie.

Au lycée Maillol, il découvre une filière ouverte sur un large éventail de débouchés : métiers du tourisme et du patrimoine, hôtellerie-restauration, hôtellerie de plein air, entreprises de transport, etc.

« On a l’exemple d’un jeune qui a réalisé son stage au Palais des Rois de Majorque. Il veut devenir guide conférencier alors il va faire un BTS Tourisme, puis une licence à Narbonne », raconte Madame Pomes.

Le lycée Maillol dispose de plusieurs partenariats qui peuvent bénéficier aux élèves. Par exemple, avec certains hôtels de renom dans lesquels Mattéo a pu partir en stage. Cependant, c’est sa persévérance et sa détermination qui lui ont permis de décrocher les plus belles opportunités.

Une vocation guidée par les maîtres de l’hôtellerie-restauration

Lors de son premier stage au Kyriad Prestige de Perpignan, Mattéo fait la rencontre de Jean Charles Nieto, directeur général de l’établissement. Ce dernier fait partie des disciples d’Escoffier, un honneur accordé à ceux qui ont réalisé des performances exceptionnelles dans la gastronomie. Cette rencontre fut déterminante pour le jeune homme.

“Ce monsieur-là, a été mon coach, un peu mon mentor. Il m’a donné des conseils sur comment démarcher un hôtel, candidater au mieux. Mon parcours n’aurait pas été le même sans cette rencontre”, confie Mattéo.

Alors qu’il est tout juste bachelier, Mattéo est actuellement en CDD au domaine Rombeau à Rivesaltes, en tant que commis. « Je travaille avec Roberto Ferreira, maître restaurateur et disciple d’Escoffier où j’apprends les bases de la cuisine. »

« J’avais l’objectif d’être le meilleur dans mon domaine »

« Déjà quand je jouais au foot, je voulais être le meilleur. » Ce qui passionne Mattéo dans l’hôtellerie de luxe, c’est l’exigence et la compétition. Cette ténacité ne l’a jamais quitté. « Je m’impose beaucoup de discipline dans ma vie personnelle comme professionnelle », nous explique-t-il.

Mattéo Puig et Christine Pomes, responsable du bac pro « Métiers de l’accueil », au lycée Maillol à Perpignan.

Le luxe, avec sa rigueur, sa pression, ses clients exigeants, devient alors un cadre de progression idéal. Mattéo voit dans chaque stage une opportunité de prouver sa valeur, dans des environnements plus sélectifs : à La Chèvre d’Or pendant le Grand Prix de Monaco, à L’Imperator de Nîmes, privatisé par Louis Vuitton pendant la Féria, ou encore au Belvedere Hôtel de Dublin, un établissement 3 étoiles.

« J’ai choisi l’hôtellerie de luxe car c’est l’équivalent de la Ligue des champions au foot. C’est un milieu très exigeant, c’est ce qui me plais. » À 18 ans, le bachelier cumule déjà quatre lettres de recommandation de grands hôtels.

Un futur à la tête d’un hôtel 5 étoiles

A la rentrée, Mattéo intégrera une mise à niveau d’un an au lycée Christian Bourquin d’Argelès-sur-Mer. Il pourra ensuite accéder au BTS en hôtellerie-restauration. Son ambition ne s’arrête pas là. Il se voit déjà en master dans une grande école telle que Ferrandi Paris, Savignac en Dordogne, ou l’Institut Vatel.

S’il est très attaché à sa région natale, il rêve aussi d’une carrière internationale : Singapour, le Japon… Le tout avec un objectif qui reste clair : tenir les rênes d’un hôtel 5 étoiles, voire d’un palace parisien.

Mais avant ça, il a une idée déjà tracée des établissements où il aimerait accomplir des stages : « Mon rêve c’est l’hôtel de Paris, à Monaco. Celui qui surplombe la place du casino avec toutes les belles voitures de luxe. A l’étranger, j’aimerais aller à l’Alchemist, un restaurant à Copenhague classé 2 étoiles Michelin ».

« Mes parents et mes amis sont très fiers de moi. Ils me disent que je vais réussir. Mais je garde les pieds sur terre. Je sais d’où je viens ».

En France, il existe près de 100 spécialités dans les baccalauréats professionnels. Des diplômes peu valorisés et peu connus mais qui offrent de nombreux débouchés et créent des vocations.

