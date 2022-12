Préparation :

Cuire les homards et les décortiquer.

Faire une mayonnaise avec 1⁄4 huile et 2 jaunes œufs, de la moutarde et du vinaigre.

Garder 2 cuillères à soupe de mayonnaise pour la finition, lui ajouter la capsule de safran, mélanger et réserver.

Avec le reste le mayonnaise faire une sauce cocktail en ajoutant le ketchup, le cognac et la sauce Worcestershire.

Concasser en gros morceau le homard. Garder des jolis médaillons et une pince pour le décor final.

Enrober le homard dans la sauce cocktail, évider le petit pain, et y insérer le concassé de homard.

Finir avec le médaillon, pince en décor, et faire des petits points de mayonnaise au safran.

Cette recette peut également se réaliser avec des crevettes roses.