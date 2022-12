Recette | Un menu végétarien version Whateuteu! pour le réveillon 2022

Mise en œuvre :

Pour les rostis : peler et râper les pommes de terre. Les sécher à l’aide d’un torchon propre, puis ajouter au mélange sel, poivre et quelques copeaux de truffe pour parfumer. À l’aide d’un emporte-pièce, réaliser 6 belles galettes d’environ 2 cm d’épaisseur, avant de les cuire dans un bain d’huile à 170° pendant 10 minutes par face.

Pour la sauce à la truffe : réaliser une mayonnaise en fouettant progressivement un jaune d’oeuf, une cuillère de moutarde, et de l’huile de tournesol. Y ajouter des copeaux de truffe râpée à la fin et réserver.

Pour les oignons confits : faites revenir deux oignons coupés en lamelles, dans une casserole avec de l’huile d’olive, du sel, et du poivre. En fin de cuisson, ajouter une cuillère à soupe de sucre, et deux cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Laisser réduire et réserver.

Pour les noisettes : concasser grossièrement les noisettes avant de les faire torréfier au four pendant 10 minutes à 200°.