Relais de la flamme, Fanny Horta embrasera le chaudron olympique à Perpignan

Article mis à jour le 14 mai 2024 à 11:51

Après le chanteur Jul à Marseille, le comédien Charles Berling à Toulon, les sportifs Richard Virenque, Ophélie-Cyrielle Étienne et Kevin Mayer ont aussi eu le privilège d’allumer le chaudron olympique à la fin de la journée de relais. Dans les Pyrénées-Orientales, c’est Fanny Horta qui a été choisie pour conclure cette journée de célébration de l’esprit olympique.

Perrine Laffont, ou encore le Kiné influenceur Major Mouvement porteront la flamme ce 15 mai 2024. Comme eux, ils sont plus de 130 à se relayer pour amener la flamme du Canigou jusqu’au Palais des Rois de Majorque.

Depuis lundi 13 mai, vous nous avez indiqué vos choix, vos pronostics de voir telle ou telle personnalité allumer le chaudron olympique, quels étaient vos pronostics ? Photo © Paris 2024 / Johan Sonnet / SIPA PRESS

Fanny Horta, rubgywomen, allumera le chaudron olympique à Perpignan

Fanny Horta pratique le rugby de haut niveau à la fois à VII et à XV. En 2021 à Tokyo, la native de Perpignan devient vice-championne olympique de rugby à VII. La sportive est également six fois championne de France entre 2004 et 2011 avec l’Usap féminin, anciennement appelé USA Toulouges XV. En août 2021, elle met un terme à sa carrière et entraîne désormais les moins de 16 ans sous le soleil de Nice. Depuis avril 2018, elle est membre de la commission des athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024. Elle portera la flamme pour la dernière étape de la journée de 18 h 15 à 19 h 20.

Martin Fourcade, Cécile Hernandez, Cali, Nasdas ou Némir

Nous vous avions questionné sur vos pronostics quant au nom du relayeur ou de la relayeuse qui aurait l’honneur d’allumer le chaudron olympique à Perpignan. Merci pour votre engouement ! Voilà quelques-unes de vos propositions.

Les sportifs cités le plus souvent sont Martin Fourcade et Cécile Hernandez. Parmi les personnalités artistiques, Cali, Némir et Mathieu Madenian ont aussi été évoqués. D’autres internautes ont tenté Emile Mustacchi, artiste méconnu du centre-ville de Perpignan. Ou encore, le patron de l’Usap, François Rivière et Jean-François Imbernon, joueur charismatique de l’ovalie catalane. En-dehors des artistes et sportifs, c’est le snapchateur Nasdas qui a recueilli le plus de commentaires.

Perrine Laffont portera la flamme olympique à Font Romeu

À 25 ans, Perrine Laffont est déjà multiple championne du monde de ski à bosse et championne olympique à Tokyo en 2018. Après son cinquième titre de championne du monde remporté en 2023, l’Ariégeoise est devenue la skieuse la plus titrée de l’histoire de sa discipline. Suite à ce dernier sacre, elle met sa carrière entre parenthèse avant de rechausser ses skis pour les championnats du monde de 2025, et les jeux olympiques d’hiver de 2026. La française portera la mythique flamme dans les Pyrénées-Orientales, elle qui s’entraîne à Font-Romeu chaque hiver.

Le kiné influenceur Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, sera relayeur à Perpignan

Major Mouvement, de son vrai nom Grégoire Gibault est un vidéaste spécialisé en kinésithérapie. Ce « kiné à bretelles » cumule déjà plus d’1,2 million d’abonnés sur YouTube, près de 850 k abonnés sur Instagram. Certaines de ses vidéos dépassent les 3 millions de vues. Ses contenus sont variés, allant du simple conseil d’étirement à « l’analyse » de physique de personnalités, comme TiboInShape. Ce vidéaste n’hésite pas à s’éloigner de son domaine de prédilection pour sensibiliser entre autres à la santé mentale ou l’écologie. Il a aussi écrit plusieurs ouvrages. « 10 clés pour un corps en bonne santé » ou « le grand guide pour soigner vos douleurs », aux éditions Marabout.