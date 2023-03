Retraite sportive pour Sam Tomkins qui intégrera le staff des Dragons Catalans

Dans une vidéo d’une dizaine de minutes, installé dans un fauteuil club en cuir et une ambiance feutrée, le meneur catalan revient sur les raisons qui le pousseront à raccrocher les crampons ; une décision mûrie depuis la saison dernière. « C’est à cause d’une blessure. J’aurai aimé continuer plus longtemps mais c’est impossible avec mon genou. J’ai eu quelques problèmes physiques au fil des années. À mon âge (NDLR : 33 ans), je ne peux plus guérir aussi vite que je voudrais. C’est la raison pour laquelle je ne pourrais pas continuer plus longtemps.»

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre revient également sur son arrivée à Perpignan. « C’est un club spécial, je ne m’en étais pas rendu compte avant. Je pensais juste que c’était un bon club en France. C’était une nouvelle expérience, un nouveau style de vie pour 2 ou 3 ans. Mais le club s’est développé de plus en plus et c’est devenu une maison pour moi et ma famille. Maintenant, j’ai 4 enfants qui parlent français et ma femme se sent bien ici. Ce serait très compliqué de quitter la France maintenant. »

L’avenir ? Sam Tomkins l’envisage avec une sérénité teintée de soulagement ; tant la fin de saison que ses futures responsabilités au sein du club. « C’est une longue saison qui arrive et je suis content d’avoir pris cette décision dès maintenant car je peux désormais me concentrer sur mes objectifs. » Et de conclure que « le fait de pouvoir continuer à travailler ici et d’avoir un impact dans le club, même si c’est en dehors du terrain, c’est une superbe opportunité pour moi. Ça m’a aidé à prendre ma décision plus facilement. »