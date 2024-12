Au revoir 2024, bientôt 2025 : La rétrospective en photos de Made In Perpignan

Après le bilan 2024 de Made In Perpignan en articles, voici la rétro’ photo de MIP. Les fêtes de fin d’année riment souvent avec bilan de l’année qui s’achève. Pour cette étape incontournable, chaque membre de l’équipe de Made In Perpignan a sélectionné plusieurs images représentatives de l’année 2024.

Rétro 2024, MIP en images : Le choix d’Arnaud, le photographe de la team

L’agrivoltaïsme, avec un A comme Avenir d’un secteur en crise à la recherche du modèle économique de demain ? Si de nombreux projets sont sortis de terre en 2024 dans les Pyrénées-Orientales, à l’image de la plus grande ferme d’avocats bio de France qui s’étend sur les communes de Baho, Pézilla-la-Rivière et Villemolaque, militants et élus de certaines communes ont manifesté leur opposition à ce qui n’est pour eux qu’un « alibi » pour des fermes photovoltaïques.

« Je m’voyais déjà en haut de l’affiche. En dix fois plus gros que n’importe qui mon nom s’étalait ». Conforté par son score aux Européennes, le président du Rassemblement National s’imaginait déjà à Matignon après la dissolution « surprise » de l’Assemblée nationale. Jordan Bardella « entend être un premier ministre de cohabitation ». Sa formation politique n’obtiendra pas le nombre de députés suffisants pour imposer ce choix à Emmanuel Macron au soir du 7 juillet 2024.

La pluie – pourtant si rare d’ordinaire – n’aura pas fait buguer l’armée de smartphones des Perpignanaises et Perpignanais venu assister en nombre à l’allumage du chaudron olympique ce 15 mai 2024 au Palais des rois de Majorque. Décriée par les plus râleurs, la flamme olympique va traverser la France du 8 mai au 16 juillet. Parfois avec une certaine ferveur populaire, parfois dans l’indifférence totale au regard du contexte politique, avant que ne s’ouvre la parenthèse enchantée des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.

Quand climat et météo se télescopent. À l’image de ces commentaires sous l’un de nos articles sur la nécessaire adaptation de l’habitat touristique aux conditions climatiques des prochaines décennies. « Il ne faut pas exagérer, il ne fait pas si chaud. D’ailleurs, cet été, il n’y a pas eu de canicule dans le département »… « Cet été, il n’y a pas vraiment eu de canicule, hormis la nuit »… « Cet été, les températures n’ont pas excédé 35° ! Un été normal dans le sud »…

À l’heure où notre planète numérique découvre les possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle générative, le meilleur moyen pour détecter une fuite sur un réseau d’eau potable semble être… un chien ! Après des mois d’entraînement, et grâce à son flair éduqué pour détecter le chlore, Taïky, une femelle chien-berger aux yeux vairons, peut indiquer à sa dresseuse Nathalie des fuites situées jusqu’à 3 mètres de profondeur. Sa brigade canine, ce jour-là en démonstration à Sainte-Marie-la-Mer, a fait depuis le tour des médias nationaux.

Le choix de Maïté, rédac’ chef, pour le best-of photos de 2024

Parce que parfois, pour ne pas dire souvent, lors des visites ministérielles, journalistes et photographes sont baladés pour donner écho à un discours politique calibré et étudié. Ce fut le cas lors de la deuxième visite de l’ancien ministre de la transition écologique, Christophe Béchu. Le cabinet ministériel avait fait le choix de privilégier un média au détriment des autres, tout en escomptant sur notre présence pour diffuser les « belles » images d’un ministre entouré d’élus et de chargés de communications et qui venait avec des solutions plein son maroquin.

Le sourire de Gigi au chevet d’un petit patient de l’hôpital permet de comprendre que parfois un regard bienveillant est primordial. Au quotidien, ces femmes et ces hommes agissent bénévolement et apportent leur soutien. Qu’ils agissent avec une blouse rose, avec le gilet orange de la banque alimentaire ou parfois sans signe distinctif, comme la Maraude du lundi, ils et elles sont plus qu’utiles à cette société qui ne sait plus se regarder ni se parler. Grâce à ces milliers d’associations, ces personnes de bonne volonté, certaines sont parfois moins difficiles à vivre.

Quel best of d’images pour Célia, journaliste ?

En novembre dernier, les syndicats agricoles criaient une nouvelle fois leur colère devant la préfecture, à l’occasion d’un « convoi funéraire ». Cette photo symbolise le désespoir de nos agriculteurs, en attente d’annonces spécifiques pour la problématique de sécheresse qui sévit sur le territoire depuis trois ans.

En tant que média de proximité, Made in Perpignan part à la rencontre de ceux qui font vivre le territoire. Installée depuis six ans à Bages, Emilie travaille le cuir dans son atelier de sellier-harnacheur. Cette photo la représente en train de confectionner un article de maroquinerie. Un savoir-faire unique dans les Pyrénées-Orientales.

Le choix de Pauline, journaliste, pour la rétro en photos

Une photo qui exprime un mal-être et une colère, celle des soignants ne pouvant faire face à l’afflux de patients qui arrivent aux Urgences lors de la période estivale. Un sentiment de maltraitance ressenti par le personnel soignant à la vue de ces brancards qui s’accumulent dans les couloirs de l’hôpital de Perpignan.

Cette photo met en lumière le travail de Jonathan Jordi, un passionné de poterie qui a décidé d’en faire son métier. L’artisan s’est installé à Pézilla-la-Rivière et donne vie à des vases, de la vaisselle et des sculptures. Un choix qui rappelle, une fois de plus, la volonté de la rédaction de Made in Perpignan de mettre en avant l’artisanat local.

Rétro 2024 des photos de MIP : les images marquantes de Ludivine, journaliste

Dans une région où l’enjeu agricole est plus prépondérant que jamais, le débat est vif, et ses parties prenantes n’hésitent pas à prendre la rue pour se faire entendre. L’imposant tracteur, messager de la colère de son conducteur, rend la photo marquante et saisissante.

Une photo qui illustre l’engagement citoyen et le mouvement de contestation de non-violence par les opposants au projet du golf de Villeneuve-de-la-Raho. Un débat écolo-économique en plusieurs actes, chroniqués par les équipes de MiP.