Revue de presse du 14 juillet, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 14 juillet 2024 ? Collioure, village préféré des Français, Perpignan, vitrine du RN. Ces petits Perpignanais champions d’échecs, et le Renfe à Perpignan.

Collioure, la perle de la côte Vermeille sacrée village préféré des Français

C’est la troisième fois qu’un village d’Occitanie est élu après Saint-Cirq-Lapopie en 2012 et Cordes-sur-Ciel en 2014. Après le Nord en 2023, c’est au Sud de prendre la lumière. Jeudi 11 juillet, la commune de Collioure a été élue village préféré des Français par les téléspectateurs et les internautes de l’émission de France 3 présentée par Stéphane Bern.

C’est désormais officiel, vendredi 12 juillet, Collioure, (Pyrénées-Orientales), est devenu le village préféré des Français pour l’année 2024. Les habitants, peu surpris, se réjouissent et les commerçants s’attendent à une hausse de la fréquentation.

La commune catalane, nichée dans une crique et berceau du fauvisme, succède au village d’Esquelbecq dans le Nord. Pour cette année 2024, le « village préféré des Français » est à aller chercher tout au sud de la France, à une trentaine de kilomètres de la frontière espagnole.

Perpignan, vitrine de l’extrême droite dans les médias

L’élection d’un maire du Rassemblement national dans une ville française est une des tentatives du parti de se normaliser dans la politique locale. Alors que Patrice Burel allait chercher son café chez son torréfacteur à Perpignan, il déplorait la fermeture progressive d’autres commerces dans cette rue étroite du centre-ville. « Ils ont progressivement disparu comme le sucre qui se dissout dans une tasse de thé », a-t-il expliqué, invoquant la délinquance, les embouteillages et la concurrence des centres commerciaux situés à l’extérieur de la ville. « J’ai longtemps plaidé pour la piétonnisation de cette rue. »

Dans la communauté artistique de France, on se réjouit de l’efficacité du « front républicain » créé contre le Rassemblement national (RN). De nombreux artistes qui ont milité contre l’extrême droite durant les législatives s’interrogent maintenant sur la façon de continuer la lutte. (…) Un peu plus loin se déroule une discussion sur le climat difficile dans les villes dirigées par le Rassemblement national, avec l’exemple de Perpignan (sud de la France), où le maire Louis Aliot est un vice-président de ce parti d’extrême droite.

Le Rassemblement Nationale refait le film des législatives

Le Monde / Jordan Bardella connaît ses premières secousses à la tête du RN

Candidats problématiques, faible présence sur le terrain… Des voix au sein du parti d’extrême droite dénoncent les erreurs stratégiques du jeune président après le score décevant aux législatives. Gilles Pennelle, directeur général du RN, a, lui, démissionné. (…) Dès lundi matin, Louis Aliot, vice-président du parti et maire de Perpignan, décide de sortir le parti du déni collectif, à l’antenne de RTL. « On peut gagner, je l’ai fait à Perpignan, mais cela demande des efforts de notre part. On ne fera pas l’économie d’un examen de conscience. »

Ces petits Perpignanais champions d’échecs

À Perpignan, capitale française de la ségrégation public-privé, une petite école parmi les plus pauvres de France forme des cadors du jeu d’échecs. « Le Nouvel Obs » a suivi son équipe dans sa quête du titre de champion de France scolaire. Et dans sa lutte contre les déterminismes.

La Renfe fait les comptes sur ses LGV en France

La Renfe indique avoir transporté 620.000 passagers sur ses deux lignes internationales, Lyon-Barcelone et Marseille-Madrid. Elle ambitionne de desservir Paris en fin d’année. (…) Sur le tronçon commun de ses deux lignes, entre Nîmes et Barcelone, Renfe dessert notamment les gares intermédiaires de Montpellier, Narbonne, Perpignan, Figueres et Gérone. Les billets vendus à partir de 29 € l’aller simple sont disponibles sur le site officiel renfe.com et auprès de vendeurs tiers comme Trainline.

