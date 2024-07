Revue de presse du 7 juillet, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées -Orientales

Au programme de la revue de presse du 7 juillet 2024 ? Législatives, Perpignan, vitrine du RN, dans le viseur des médias nationaux. Font-Romeu, ville olympique, exposition Jean-Lurçat à Perpignan et les campings des Pyrénées-Orientales.

Vous l’avez manquée ? Lire ou relire la revue de presse du 30 juin.

Femmes, associations, protection de l’environnement, quel avenir sous mandat RN ?

Alors que les yeux sont rivés sur les législatives anticipées, les militantes installées dans les municipalités d’extrême droite sont déjà aux prises avec des tentatives, souvent insidieuses, d’entraver leur lutte. L’histoire du militantisme féministe dans les villes RN s’écrit avant tout dans les silences, celles que nous n’aurons pas pu rencontrer, de ces noms qu’il faudra taire, de ces lieux que nous n’avons pas pu visiter.

À l’approche du deuxième tour, plusieurs associations de protection de l’environnement s’inquiètent d’une arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Le bilan du parti à l’Assemblée nationale et les expériences de l’extrême droite à l’étranger leur font craindre des restrictions de leur capacité d’action. (…) Critique de l’« écologie punitive » Autre exemple, plus isolé, celui d’une expression de la députée RN Anaïs Sabatini, réélue dès le premier tour dans les Pyrénées-Orientales. Elle avait proposé de couper les versements accordés à FNE, au motif qu’une de ces associations affiliée à l’échelle locale avait remporté une action en justice, critiquée par les agriculteurs locaux. Elle avait fustigé une « écologie punitive ».

Blast / Podcast Pagaille / À Perpignan, l’appartement témoin du RN

À Perpignan, comme dans l’ensemble des Pyrénées-Orientales passées en “zone occupée” par le RN depuis les dernières municipales en 2020, c’est cuit ! Les 4 députés élus au second tour le 7 juillet, le seront sous l’étendard de ce qui est devenu le premier parti de France. Louis Aliot, l’actuel maire et ex-compagnon de Marine Le Pen de 2009 à 2019, se targue de faire de Perpignan le laboratoire du RN, et même sa vitrine.

A Perpignan, comme ailleurs, un entre-deux-tours sous tension

Alors qu’un orchestre jouait une parodie de l’hymne à la gloire du maréchal Pétain, Louis Aliot, maire RN de Perpignan, est sorti du siège du parti et a distribué des photos de François Mitterrand avec le dirigeant du régime de Vichy lors de la Seconde guerre mondiale.

Menacée d’un «nettoyage impitoyable et virulent» si elle ne vend pas son domicile, une commerçante perpignanaise, aux origines congolaises, va porter plainte ce jeudi 4 juillet. Le parquet a ouvert une enquête.

Sport, vacances et Culture

Les Echos / Font-Romeu, haut lieu pour la préparation des athlètes

Doté de chambres hypoxiques et culminant, dans les Pyrénées-Orientales, à 1.800 mètres d’altitude, le Centre national d’entraînement en altitude fonctionne à plein avant les Jeux Olympiques de Paris. Olympiade après olympiade, la cote de Font-Romeu reste toujours haute. En vue des Jeux de Paris 2024 , le Centre national d’entraînement en altitude (CNEA), niché à 1.850 mètres d’altitude dans les Pyrénées-Orientales, est prisé par les athlètes français et étrangers.

Madame Figaro / Jean Lurçat, un artiste dans son élément à Perpignan

Connu comme peintre cartonnier de tapisseries, Jean Lurçat (1892-1966) s’est illustré aussi à travers la peinture, le dessin, la gravure, les décors de théâtre… Il a également et surtout contribué au renouveau de la céramique dans les années 1950. Avec lui, la production artisanale s’élève au rang d’art. « L’artisanatd’art, comme on l’appelle, reste quand même un des moyens d’entrer en contact avec les autres. Je cherche toujours des contacts “terre à terre”, des contacts au plus près de la matière. Il me semble plus authentique, moins “haut de gamme” », disait-il.

Les Echos / Yelloh ! Village franchit la barre des 100 campings franchisés

Le réseau, qui fonde son modèle sur sa capacité d’ingénierie et une homogénéité dans le profil des adhérents, intègre 12 nouveaux campings en vue de la saison touristique 2025. L’Italie et la Grèce font partie des prochaines cibles. Le réseau Yelloh ! Village franchit le cap des 100 campings franchisés en France, en Espagne et au Portugal, avec l’intégration de 12 nouveaux sites – La Rive et Village Eurosol dans les Landes, La Ravoire en Haute-Savoie, Au Domaine des Bans dans les Vosges, L’Oasis & California dans les Pyrénées-Orientales… – qui portent le total à 102. Ces nouvelles destinations seront commercialisées à partir de novembre, en vue de la saison touristique 2025. Parmi les prochaines cibles : l’Alsace ou, à l’étranger, la Grèce et l’Italie.

