Revue de presse du 16 juin, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 16 juin 2024 à 10:31

Au programme de la revue de presse du 16 juin 2024 ? Législatives, l’extrême droite laissera-t-elle quelques miettes ? Mais aussi, le train des primeurs, le camp de Rivesaltes, ou Visa pour l’image.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 9 juin.

Les législatives multiplient les occasions médiatiques pour le maire de Perpignan

Il assure lundi sur franceinfo qu’avec cette « nouvelle majorité », il y aura « un nouveau gouvernement et une nouvelle politique ». (…) Louis Aliot, maire RN de Perpignan et vice-président du Rassemblement national, se félicite de la dissolution de l’Assemblée nationale : « La France depuis plusieurs années est en proie à des fractures. Depuis les ‘gilets jaunes’, ça n’arrête pas de grèves, de contestation du pouvoir, l’Assemblée nationale avec une majorité relative, avec un président qui systématiquement fait le fanfaron et s’est mis le peuple à dos ». Pour lui, la dissolution ou la démission du président, avec « la majorité du peuple contre lui », « était inévitable ». Il assure qu’avec cette « nouvelle majorité », il y aura « un nouveau gouvernement et une nouvelle politique ».

Investitures, programme législatif, «ralliement et élargissement»… Marine Le Pen et Jordan Bardella peaufinent leur stratégie. (…) Un plan qui était prêt depuis plusieurs mois, «l’opération Matignon», a été activé. Un proche de Jordan Bardella résume l’état d’esprit qui règne au sein de la formation lepéniste : «On y va pour gagner. Il faut que l’on gagne.» Louis Aliot, le maire RN de Perpignan monté à Paris pour l’occasion, annonce la couleur et prévient que le parti nationaliste «se battra pour avoir une majorité».

Quelle France sous mandat RN ?

«Libération» épluche les mesures votées, brandies ou soutenues par les députés Rassemblement national qui siégeaient à la commission des affaires culturelles et de l’éducation à l’Assemblée. Des thèmes récurrents aux refrains souvent entêtants. Ils étaient 11 députés, 7 femmes et 4 hommes, étiquetés Rassemblement national (RN), à siéger au sein de la commission des affaires culturelles et de l’éducation à l’Assemblée nationale. (…)

Mangas : Que le Pass culture profite in fine à des créations étrangères, voilà encore l’insidieuse petite musique que fredonnent les députés RN depuis leur arrivée à l’Assemblée nationale en 2022. En octobre, le député Jean-Philippe Tanguy (4e circonscription de la Somme) dépose un amendement au projet de loi finances 2023 pour que le Pass, «doté d’un budget conséquent (208,5 millions d’euros)», ne s’applique plus aux bandes dessinées japonaises qui représentent «54 % des réservations littéraires» mais se concentre sur des achats «réellement culturels».

L’amendement est rejeté deux jours plus tard, mais cela n’empêche pas la députée Sophie Blanc (1ere circonscription des Pyrénées-Orientales), en avril, de demander dans une question écrite que le Pass soit «recadré». «Les 300 euros mis à disposition des jeunes dès leurs 18 ans semblent ne pas remplir l’objectif premier qui était d’ouvrir les jeunes au monde de la culture, écrit-elle.

Symbole de la personnalisation à outrance de la vie politique, la campagne de Jordan Bardella s’est aussi gagnée sur TikTok, à coups de mises en scène soignées et dépolitisées. Les militants de gauche n’entendent pas se laisser distancer et reprennent désormais à leur compte ces instruments de campagne. (…)

Sur son TikTok personnel, Reda enchaîne les edit de personnalités politiques et les selfies où il détaille les raisons de son opposition à l’extrême droite. Dans sa ville, dirigée par Louis Aliot (RN) depuis 2020, la liste Bardella a récolté près de 37% des voix. « C’est aussi l’ambiance raciste de ma ville qui m’a motivé à m’engager,assure le lycéen . Le RN est venu faire un meeting à Perpignan le 1 er mai. Ça m’a mis hors de moi tous ces gens de Perpignan qui vont acclamer un facho.

Faire ces vidéos, c’est aussi montrer qu’à Perpignan, il n’y a pas que des connards. » Sur TikTok, Reda a 5020 abonné·es, et certaines de ses vidéos comptent plusieurs dizaines de milliers de vues. Il n’avait que 14 ans quand il a commencé à faire des edit, pour les législatives de 2022. « À l’époque, je le faisais pour me marrer mais depuis l’été dernier, j’y vois une utilité politique. C’est notre manière de faire rentrer un peu la politique dans le quotidien. Que la politique soit vue comme quelque chose de cool auquel on a envie de s’intéresser. »

L’incompétence -au sens de l’inexpérience et l’impréparation- des élus et cadres de RN est une sérieuse question pour toute Opposition qui n’a encore jamais gouvernée. (…) En d’autres termes, il n’y aurait pas de problème en cas d’alternance ? Je n’ai pas dit cela. D’abord, il y a plusieurs observations que je voudrais faire. Prendre l’Etat, ce n’est pas prendre la ville de Hénin-Beaumont, ni même celle de Perpignan ! Pour le coup, on peut parler de vrais amateurs. Par comparaison, il faut se souvenir que l’alternance de 1981 n’a rien à voir avec de 2024.

« Train des primeurs » une fin annoncée

Malgré des travaux de modernisation, le Train des primeurs entre Perpignan et Rungis pourrait connaître ses dernières heures. Menacé par la liquidation de Fret SNCF et concurrencé par le réseau routier, la liaison est emblématique des difficultés que rencontre le secteur du transport ferroviaire de marchandises en France.

Quand Perpignan était une alternative à la censure Franquiste

C’est le premier roman de l’auteur traduit en français. Il était temps. Ouvrez-le, il est rempli de mémoire et de parfums, de tristesse et de regrets. Elle n’en pouvait plus. Natalia a quitté Barcelone pendant douze ans. Après des séjours à Paris (les restaurants servaient des pieds de porc sur des nappes à carreaux rouges) et à Londres (où un certain Jimmy semble avoir compté), elle revient en 1974 dans sa ville natale. Le franquisme est à bout de souffle, mais l’ombre de la guerre civile plane encore. (…)

Le roman plonge dans le passé des personnages, décrit le mariage de la bonne qui s’était peint les ongles en vert comme Liza Minnelli dans Cabaret. Joan, le père, qui était communiste et qui lisait Proust, est devenu un conservateur catholique. Le pays se déchire. Dans les appartements, les dames organisent des réunions Tupperware (« Sans air, la nourriture se conserve mieux »). Le comble du chic consiste à avoir un four séparé de la cuisinière. La censure n’est pas morte. L’astuce est de se rendre au cinéma à Perpignan pour voir les films interdits, dont Le Dernier Tango à Paris.

Camp de Rivesaltes, des fouilles pour tenter d’apaiser le passé

Corse Matin via AFP / France : des familles inquiètes du retard de fouilles pour retrouver des tombes d’enfants harkis

« Notre famille attend depuis 60 ans de pouvoir faire son deuil, alors il faudrait que les recherches s’accélèrent », lâche Ali, fils de Harki qui recherche inlassablement le lieu d’inhumation de son jumeau, décédé bébé lors du passage de sa famille dans un camp où étaient parqués des Harkis en France.

Visa pour l’Image classé parmi les plus beaux festivals de l’été

Vibrer au son de l’électro les pieds dans l’eau, écouter dialoguer un violon et un oiseau, explorer l’Australie en restant en Bretagne… partout en France, la culture se savoure à l’air libre. (…)

L’été photographique de Lectoure. Du 31 août au 15 septembre, à Perpignan. En une vingtaine d’expositions, le festival de photojournalisme de Perpignan revient sur les guerres en cours à travers le monde, pas seulement sur le front mais aussi au quotidien : comment se passe la vie ordinaire dans le Donbass, en Ukraine, ou comment vivent les femmes victimes de violences sexuelles menées de façon systématique pendant la guerre du Tigré, en Ethiopie… Entre les homicides liés aux gangs en Haïti et les catastrophes provoquées par l’extraction minière au Brésil, le festival sait heureusement faire la place à quelques reportages moins tragiques mais éclairants, par exemple sur l’addiction des jeunes aux écrans depuis le Covid-19 ou le quartier mythique et décalé de Venice, à Los Angeles.