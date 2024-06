Revue de presse du 23 juin, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 23 juin 2024 à 09:38

Au programme de la revue de presse du 23 juin 2024 ? Dans le cadre des législatives, la presse passe au crible Perpignan ; la ville souvent qualifiée par Louis Aliot, de vitrine ou de laboratoire du RN.

Gestion, relations avec les acteurs culturels, les médias extrapolent la stratégie d’extrême droite à Perpignan. Mais aussi, la « grosse » cagnotte de Nasdas, le vin rancio catalan et la sécheresse.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 16 juin.

Culture sous mandat RN à Perpignan, les médias s’en mêlent

The Conversation / Quelle place pour la culture dans le programme du RN ?

Que ferait le Rassemblement national au pouvoir, si au soir du 7 juillet prochain, il disposait d’une majorité pour gouverner ? Pour prétendre répondre à cette question, nous disposons aujourd’hui d’une palette à la fois étendue et pourtant imprécise d’éléments probants. Et ce n’est pas un hasard. (…) À Perpignan, Louis Aliot et son adjoint à la culture ont repris la main sur une politique qui se déclinait avec des institutions aux antipodes de ses valeurs, ce qui a pu produire des conflits avec la Casa Musicale, acteur majeur des musiques actuelles dans leur diversité sociale, voire le rejet de tout soutien à certaines esthétiques, comme le rap. Mais il a conservé son soutien à la manifestation phare de la ville : le festival de photojournalisme Visa pour l’image.

Passage en force à la tête de la scène nationale, invitation de personnalités de droite dure, événement nostalgique de l’Algérie française… dans la ville dirigée depuis quatre ans par Louis Aliot, les acteurs de la culture dénoncent une politique culturelle favorisant le «repli sur soi». Après une plongée au cœur de la commission culture de l’Assemblée nationale, où siégeaient 11 députés RN, Libé s’est intéressé aux politiques culturelles menées localement par le RN. Première étape à Perpignan (Pyrénées-Orientales). «Perpignan la rayonnante» : voilà le slogan choisi par l’équipe de Louis Aliot, patron RN de la ville depuis quatre ans. L’un des derniers «événements» en date en dit long sur les initiatives choisies par la mairie pour «rayonner».

Le JDD / Contre-enquête. La culture, chasse gardée de la gauche (Article uniquement disponible en version papier)

Entre une publicité pour la nouvelle émission d’Hanouna, celle des spectacles du Puy du Fou, ou l’annonce d’un Youtubeur au ministère des Sports, le journal de la sphère Bolloré publie une « contre-enquête » sur la Culture à Perpignan. « Ce 18 juin, le quotidien consacre un dossier entier à « l’impasse culture » du Rassemblement national. (Trois villes sous mandature RN sont citées. (…) Perpignan, où Louis Aliot, vice-président du RN, est maire. »

Alors que Perpignan s’affiche comme la vitrine du RN, retour sur la gestion Aliot

Le Point / Perpignan, ce navire amiral du RN en route pour le naufrage

Quatre ans de gestion de sa seule collectivité de plus de 100 000 habitants conduisent à se demander si le RN est vraiment prêt à prendre les rênes du pays. Le Rassemblement national ? Ce n’était pas sa famille de pensée, mais principe de réalité oblige, elle l’a rallié, dans la perspective des municipales de 2020. Ancienne directrice générale des services au Barcarès et à l’agglomération de Narbonne, ex-militante UMP, Marie Bach avait le profil. Louis Aliot partait favori pour emporter Perpignan, mais, il l’avouait lui-même, il manquait de cerveaux pour diriger la cité catalane. Comme beaucoup de fonctionnaires envisagent sans doute de le faire en ce moment, « Marie Bach a laissé de côté ses a priori, en postulant que le RN avait envie de rehausser son niveau », explique un proche.

Le maire de Perpignan, Louis Aliot serait « l’artisan du rapprochement » entre Serge Klarsfeld et le RN

L’ancien chasseur de criminels nazis, au rôle considérable dans l’édification de la mémoire de la Shoah en France et la condamnation des hommes de Pétain, a rencontré Marine Le Pen en février. Il affirme qu’en cas de duel avec la gauche aux élections législatives anticipées, il voterait pour le RN. (…) Au RN, le ravissement domine. Eric Ciotti, rallié au parti lepéniste, s’empresse de saluer ce dévoilement contre « l’alliance des extrêmes gauches », au vif agacement de son ennemi Christian Estrosi. C’est le RN qui avait proposé l’entrevue de février. « On venait de loin, chacun en sens inverse. Maintenant, on s’accorde sur le fait qu’il y a eu deux France, une France qui a résisté, avec l’Eglise et la population, pas responsable de la déportation des juifs », enjolive le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, né d’une mère juive algérienne et figure des pieds-noirs des Pyrénées-Orientales, artisan de ce rapprochement.

Cette élue RN de Perpignan pourrait écoper de 10 000 euros d’amende pour provocation à la discrimination

Europe 1 via AFP / Jusqu’à six mois de sursis requis contre trois responsables du RN pour complicité de provocation à la discrimination

Le parquet de Nanterre a requis mardi jusqu’à six mois de prison avec sursis contre deux cadres et une ex-membre du Rassemblement national (RN) pour complicité de provocation à la discrimination, dix ans après la publication d’un « Guide de l’Elu FN » prônant la « priorité nationale ». (…) Le procureur a requis six mois d’emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d’amende contre deux des prévenus, le maire d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) Steeve Briois et l’ex-secrétaire nationale du Front national (devenu RN) chargée des élus Sophie Montel, qui a quitté la formation en 2017. Contre Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck, adjointe au maire de Perpignan, il a demandé une amende du même montant.

Propos racistes, homophobes, le RN aux portes de l’Assemblée nationale délie les langues

À Perpignan, plus grande ville de France tenue par le Rassemblement national, plus de 1 000 personnes ont manifesté contre l’extrême droite. Pour certaines, sans trop y croire. « Macron, Le Pen, tous à la poubelle ! » « Bardella, casse-toi, la France n’est pas à toi ! » Encadrées par la police municipale du maire RN, Louis Aliot, plus d’un millier de personnes – 2 000, selon les organisateurs – ont manifesté ce samedi matin « contre l’extrême droite » à l’appel de plusieurs syndicats (CGT, CFDT, Solidaires, Unsa et FSU).

Devant le bureau de tabac d’un village des Pyrénées-Orientales, sur des chaises en plastique. Rituel de la fin de journée, les patriarches du village et les habitués refont le monde, confortablement installés dans leurs chaises en plastique grises. Canette à la main et clope au bec, devant le tabac Ribeiro du village de Ponteilla, dans les Pyrénées-Orientales (qui fait aussi marchand de journaux et supérette), ça cause rugby, météo et, depuis le 9 juin, politique.

Le « loto » de Nasdas

La star de Snapchat, aux 9 millions de suiveurs, a proposé de faire gagner 100 000 euros à ses abonnés par l’intermédiaire d’un compte de paiement. Une proposition qui a déclenché la colère de nombreux internautes.

Les vins catalans vus dans Libération

Autrefois réduits au rang de condiment et passés tout proche de la disparition, les plus anciens vins du patrimoine des Pyrénées-Orientales jouissent depuis 2011 d’une IGP. Et conquièrent peu à peu les tables avec leur personnalité déconcertante.

La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, toujours présente

Depuis deux ans, les Pyrénées-Orientales font face à une sécheresse historique. La région a peut-être une solution : prolonger le projet « Aqua Domitia », qui transporte l’eau du Rhône. Problème : seulement jusqu’à Béziers, qui se trouve à 150 kilomètres de Perpignan.