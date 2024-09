Revue de presse du 22 septembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 22 septembre 2024 à 10:18

Au programme de la revue de presse du 22 septembre 2024 : barques catalanes, bébés tortues sur la plage de Saint-Cyprien, Louis Aliot et les assistants du RN, Visa pour l’image Perpignan. Mais aussi les nappes phréatiques des Pyrénées-Orientales et l’Usap.

Les barques catalanes, ce patrimoine remarquable

Pour la première fois, les Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre ont pour thème le patrimoine maritime. L’occasion de revenir sur les spécificités de ces biens, qui gagneraient à être reconnus selon l’architecte-urbaniste Henry Masson, auteur d’un rapport ministériel sur le sujet en 2022. (…) L’idée est donc d’offrir une institution, dans un lieu physique ou virtuel, qui formerait au patrimoine maritime, depuis la maternelle jusqu’à la formation supérieure. Parmi les différents modèles, je prends souvent l’exemple de l’Atelier des barques catalanes, près de Perpignan. Non seulement il conserve et entretient une collection de bateaux traditionnels locaux, mais en plus il éduque les enfants au travail de charpentier de marine.

Les bébés tortues nés à Saint-Cyprien dans les médias nationaux

Une quinzaine de nouveau-nés de cette espèce menacée viennent de pointer le nez hors du sable sur cette plage des Pyrénées-Orientales. Les premières petites têtes, noires ont émergé du sable mardi et depuis d’autres ont suivi… Une quinzaine de tortillons, c’est le nom du bébé tortue de mer, ont ainsi pris la direction de l’eau jeudi 19 septembre, sans doute quelques autres les ont suivis ces dernières heures. Le tout, sous les yeux et la surveillance des spécialistes et des bénévoles qui attendaient cela depuis des semaines, depuis fin juillet en fait, quand la maman tortue avait été repérée sur cette plage où elle était venue pondre.

Louis Aliot, parmi les mis en cause dans le procès des assistants parlementaires du RN

Faute de preuves, François Bayrou a échappé à une condamnation en février dans l’affaire des assistants parlementaires du MoDem, un dossier de détournement de fonds. La plupart des autres prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. « Je note que la justice semble, en tout cas dans l’affaire de Monsieur Bayrou, avoir penché pour la vision européenne, et je ne peux pas m’en réjouir », s’était inquiétée Marine Le Pen sur TF1 dans la foulée. « Après “Complément d’enquête“, revoilà “Complément d’enquête” ! » Dès son discours du 1er mai à Perpignan, Jordan Bardella se posait en victime d’un « acharnement » et visait l’émission d’investigation, cette fois consacrée à l’affaire des assistants parlementaires, diffusée jeudi soir sur France 2.

Témoin face caméra, fausses preuves de travail, rôle dit majeur de Marine Le Pen… France Télévisions anticipe le procès hors norme prévu à partir du 30 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris, qui troublera durant deux mois la vie tranquille de la formation d’extrême droite en quête de respectabilité. La justice soupçonne le RN d’avoir eu recours à des emplois fictifs au Parlement européen entre 2004 et 2016. Celui-ci estime son préjudice à près de sept millions d’euros. Vingt-sept membres ou ex-membres du parti s’aligneront sur le banc des prévenus, dont le maire de Perpignan Louis Aliot, le député Julien Odoul, fraîchement nommé codirecteur de campagne des législatives, et surtout Marine Le Pen, sur laquelle plane la menace d’une peine d’inéligibilité.

L’envoyé spécial de l’Humanité à Visa pour l’image

Les reporters, qui couvrent la guerre depuis la bande de Gaza, raflent les récompenses les plus prestigieuses. Sur les cimaises, les différentes étapes du conflit israélo-palestinien marquent de très nombreux reportages. La 36e édition du festival Visa pour l’image a donné une large place aux femmes photojournalistes. Le public, toujours aussi nombreux, est venu chercher, dans 25 expositions, une information plus contextualisée.

Au-delà des reportages sur la guerre en Ukraine, des chocs du 7 octobre en Israël, du martyr du peuple gazaoui, du terrible sort des femmes afghanes, des murs de plus en plus nombreux érigés dans le monde, on trouve les images de Jean-Louis Fernandez sur la Comédie-Française, ou le portrait coloré du quartier de Venice, à Los Angeles, par Karen Ballard. Huit visas d’or, 4 bourses et 6 prix d’une valeur de 93 000 euros ont récompensé 18 lauréats.

Les nappes phréatiques des Pyrénées-Orientales toujours dans le rouge

Si les niveaux des nappes phréatiques sont globalement satisfaisants, la situation dans certaines régions du sud de l’Hexagone reste préoccupante. Tout n’est pas tout bleu. Le Bureau de recherches géologiques et minières, ou BRGM, a jugé, ce lundi 16 septembre, la situation des nappes phréatiques françaises « très satisfaisante » dans l’ensemble. Il pointe cependant le risque de sécheresse cet automne dans le sud de la France, notamment à Perpignan et son arrière-pays.

L’Usap en difficulté après trois défaites consécutives

Avec une troisième défaite au compteur à Castres (27-12), Perpignan est seul dernier du Top 14. En colère après la défaite de la semaine dernière face à Montpellier, le manager Franck Azéma ne voulait cette fois pas paniquer. Mais il prévient ses troupes : il va vite falloir gagner.

