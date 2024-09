Revue de presse du 29 septembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 29 septembre 2024 à 09:25

Au programme de la revue de presse du 29 septembre 2024 : nouvelle pelouse de l’Usap, procès du maire de Perpignan et des cadres du RN, et un nid sous haute surveillance à Saint-Cyprien.

Bénédiction et carton plein pour la nouvelle pelouse de l’Usap

Le Figaro / Top 14 : quand Perpignan fait bénir sa nouvelle pelouse par un évêque

L’USAP a dévoilé samedi face à Clermont sa nouvelle pelouse hybride au stade Aimé-Giral, et a fait appel à l’évêque des Pyrénées-Orientales, Monseigneur Thierry Scherrer, pour la bénir. Scène cocasse samedi avant le match Perpignan-Clermont en Top 14. Le club catalan a fait appel à l’évêque des Pyrénées-Orientales, Monseigneur Thierry Scherrer, pour bénir sa toute nouvelle pelouse hybride, inaugurée au stade Aimé-Giral après quatre mois de travaux et plus de deux millions d’euros dépensés. Une façon de porter chance aux joueurs de l’USAP.

Grâce à ce succès bonifié, L’USAP décroche sa première victoire de la saison avec la manière ! Déterminés et agressifs, les Catalans ont concassé des Clermontois non seulement impuissants mais également beaucoup trop maladroits pour espérer un résultat.

Posolo Tuilagi a été victime d’une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche lors de la victoire de Perpignan contre Clermont (33-3) samedi, en ouverture de la 4e journée du Top 14. Le deuxième ligne de l’USAP va manquer entre quatre et cinq mois, ce qui le privera des tests de novembre avec le XV de France et compromet sa participation au prochain Tournoi des six nations.

Ouverture du procès du maire de Perpignan et des cadres du RN

La cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen est jugée à partir de lundi et jusqu’au 27 novembre aux côtés de 24 autres personnes et de son parti. Cadres historiques, garde du corps, secrétaire, comptables… voici le profil de ses coprévenus. (…) Louis Aliot, 55 ans : Vice-président du RN et maire de Perpignan, il est une figure historique du Front national (rebaptisé RN en 2018) où il est entré à 19 ans après avoir assisté à un meeting de Jean-Marie Le Pen. Ex-compagnon de Marine Le Pen, avec laquelle il a prôné la « dédiabolisation » du parti, il est l’un des rares historiques du FN des années 80-90 à occuper une haute fonction au RN.

Les bébés tortues de Saint-Cyprien

Des petites tortues Caouanne ont déjà été observées sur des plages de Saint-Raphaël, Hyères, Narbonne ou du Cap d’Agde. En ce moment, c’est le cas pour la toute première fois dans les Pyrénées-Orientales. Une équipe de TF1 s’est rendue à Saint-Cyprien, où le nid fait l’objet de toutes les attentions.

