Revue de presse du 15 septembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 15 septembre 2024 à 09:35

Au programme de la revue de presse du 15 septembre 2024 : l’incendie de Castelnou fait la une des médias, sans oublier la sortie de route de Louis Aliot, la langue catalane et le portrait de Brice Sannac par les Échos. Photo © Anthony Montardy – Sdis66.

Vous l’avez manquée ? Lire ou relire la revue de presse du 8 septembre 2024.

L’incendie de Castelnou à la une des médias

Attisé par le vent, le feu a rapidement parcouru 150 hectares de végétation jeudi, d’après le communiqué de la préfecture qui précise que la circulation a été coupée sur une route départementale. Un violent incendie s’est déclaré vers 15 heures dans les Pyrénées-Orientales, déclenchant l’évacuation préventive d’une partie du village de Castelnou, à une trentaine de kilomètres de Perpignan, a annoncé, jeudi 12 septembre, la préfecture.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le feu qui a parcouru plus de 400 hectares de forêt dans les Pyrénées-Orientales a été fixé, mais reste sous surveillance. François Pimont, spécialiste des feux de forêt à l’Inrae, avertit que le changement climatique augmentera, entre autres, la fréquence et la dangerosité des incendies. L’incendie ayant parcouru 400 hectares de forêt dans le massif des Aspres, dans les Pyrénées-Orientales, a été fixé dans la nuit de jeudi 12 à vendredi 13 septembre, mais reste sous surveillance des pompiers car les conditions météorologiques sont toujours défavorables (vents forts, sécheresse), selon le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

L’Humanité revient sur la réponse lunaire de Louis Aliot

Procès à venir, rapprochement avec la droite macroniste, purge des cadres jugés responsables de l’échec des législatives… le parti de Marine Le Pen, qui organise son week-end de rentrée, connaît des remous devenus rares ces dernières années. Finis les palmiers du Var et les soirées festives en bord de mer ? (…) La nervosité des cadres du mouvement interviewés ces derniers jours en atteste. Alors que Libération a révélé que la direction du RN aurait produit de faux documents pour justifier le travail de Jordan Bardella comme collaborateur d’un eurodéputé en 2015, le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, n’a pas trouvé mieux que de s’attaquer à la probité du quotidien, comme à celle de l’Humanité, accusé dans un révisionnisme crasse d’avoir été « au service de l’Allemagne nazie ».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le catalan souffre de la politique linguistique de la France

Sur le bout des langues. Le respect des cultures minoritaires fait partie des droits humains. Une considération largement ignorée en France, comme le souligne ici cet ancien haut fonctionnaire de l’ONU. La France le revendique régulièrement : elle serait « le pays des droits de l’homme ». Une belle et noble ambition qui se heurte toutefois à cette légère contradiction : en matière de droits linguistiques, notre pays mérite plutôt un bonnet d’âne. Et ce n’est pas moi qui le dis, mais le très autorisé Fernand de Varennes, un Canadien qui fut de 2017 à 2024 rapporteur de l’ONU sur les questions relatives aux minorités. (…) C’est le moment de prendre des cours de catalan. Jusqu’à la fin du mois de septembre, l’Institut franco-català tranfronterer de Perpignan, dit « fac de catalan », accueille les candidats en licence ou en master en présentiel ou à distance, en première inscription ou en double inscription (histoire et catalan, anglais et catalan, etc.).

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Portrait du boss de l’Umih des Pyrénées-Orientales

Les Échos / Brice Sannac, hôtelier militant

Issu d’une famille d’hôteliers sur la Côte Vermeille, Brice Sannac a plusieurs casquettes et de nombreux combats, de la lutte contre la sécheresse aux Airbnb. En parallèle, il a ouvert le premier hôtel à Collioure depuis plus de 20 ans. C’est son dernier combat : la plainte que Brice Sannac a déposé avec une vingtaine de confrères vient de donner naissance à un procès pour concurrence déloyale contre Airbnb à Lisieux. « Nous ne sommes pas contre les plateformes, mais il faut qu’elles jouent le jeu en respectant les règles comme le font les professionnels ! » répète inlassablement l’hôtelier.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter