Revue de presse du 28 avril, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 28 avril 2024 ? Des camions pour remplir les piscines des Pyrénées-Orientales et une sécheresse sans fin. Après Béziers et Nice, Perpignan, un couvre-feu sera-t-il décrété à Perpignan ? Les circonvolutions du RN avant son grand raout à Perpignan. La fake news de Louis Aliot repérée par le Vrai du Faux. Une nouvelle chaîne de boulangerie s’installe à Perpignan, Brice Sannac, « petit patron » témoigne dans La Croix et le prix Méditerranée décerné à Colette Fellous. Photo illustration © Dim Hou / Unsplash

Des camions-citernes pour remplir des piscines des Pyrénées-Orientales ?

Dans le département soumis à des restrictions d’usage de l’eau depuis deux ans, des bassins privés sont alimentés par de l’eau acheminée depuis les départements voisins ou l’Espagne. Une pratique qui interroge sur le plan environnemental car elle génère des émissions de CO2, et sur le partage de l’effort demandé aux habitants.

L’envoyée spéciale du Monde documente la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales

Le département subit depuis deux ans un manque d’eau structurel. La faible ressource contraint les agriculteurs à adapter leurs pratiques, et pourrait conduire à revoir l’aménagement du territoire. Daniel Aspe saisit la bouteille en plastique avec un goulot découpé et s’allonge sur le sol de la forêt. Le maire d’Escaro, dans les Pyrénées-Orientales, plonge l’objet usé dans le regard creusé en face de l’arrivée d’eau qui alimente son village, et chronomètre le temps qu’il faut pour recueillir 2 litres : quatorze secondes. Il se livre alors à un calcul qu’il connaît bien, multipliant les secondes par vingt-quatre heures : le débit s’avère encore un peu trop juste pour la consommation journalière des 80 habitants. « Bien que nous ne nous lavions pas pour économiser l’eau », déclare en plaisantant l’élu pour surmonter son inquiétude.

Coup d’accélération sur les autorisations de stockage de l’eau pour les agriculteurs des Pyrénées-Orientales

Une série de mesures complémentaires a été dévoilée ce samedi, juste avant la visite de Gabriel Attal dans la Manche aux côtés de son ministre de l’Agriculture. (…) Le gouvernement s’est également engagé à accélérer les projets de stockage d’eau ou d’irrigation qui font tant débat dans les départements les plus touchés par la sécheresse. Cent projets sont actuellement en réflexion. Les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et de l’Hérault, les plus frappés par les crises météorologiques, bénéficieront d’un accompagnement spécifique. Un plan doté de 50 millions d’euros pour des projets d’adaptation au changement climatique et d’évolution des filières locales est en construction.

La mairie de Perpignan envisage-t-elle le couvre-feu pour les mineurs ?

Après Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, la ville de Béziers a mis en place cette mesure lundi, en attendant Nice et peut-être Perpignan. Si ses défenseurs assurent qu’il a fait ses preuves, le dispositif n’a jamais été réellement évalué. (…) Mardi matin, c’est le maire Horizons de Nice, Christian Estrosi, qui annonçait sa prochaine mise en place. Le premier édile de Perpignan, Louis Aliot (Rassemblement national), a lui aussi manifesté son intérêt.

Avant le grand raout du RN à Perpignan, les circonvolutions du parti d’extrême droite

Le Mahorais Saidali Boina Hamissi avait tenu, sur les réseaux sociaux, des propos très polémiques notamment sur les femmes. De son côté, la nouvelle recrue Pascale Piera a dénoncé un «ensauvagement dans toutes les couches de la société». Une semaine. C’est le temps qu’il reste au Rassemblement national pour peaufiner sa liste aux européennes avant de la présenter en grande pompe le 1er mai lors d’un meeting à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

La contre-offensive de Bardella au discours de la Sorbonne est gâchée par son refus de répondre aux questions et aux polémiques Européennes au RN : une recette et des casseroles. A l’approche des européennes, le parti devance toujours confortablement le camp présidentiel dans les sondages. Face au discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne, Jordan Bardella a lancé sa contre-offensive. Une opération gâchée par son refus de répondre aux questions et une série de polémiques. (…) Composer une liste est un casse-tête, surtout pour un parti en voie de notabilisation. Le renouvellement que semble vouloir insuffler le président du RN a été apprécié avec plus ou moins d’amertume. « 2019, c’était la liste des copains, des historiques, on doit « level up » », assène un cadre.

Gilles Lebreton, remercié après dix ans à Bruxelles, relève : « Jordan a rajeuni son personnel, c’est un homme de sa génération. » Un élu fait ses paris sur les 23 sortants : « au mieux, dix seront reconduits. » Selon plusieurs sources, Philippe Olivier, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Mathilde Androuët, Virginie Joron, Mathilde Androuët, et bien sûr, Jordan Bardella, devraient être reconduits. André Rougé pourrait, lui, être, en 31e position, quand les sorts de Marie Dauchy, France Jamet et Thierry Mariani seraient encore incertains. La liste finale sera dévoilée le 1er mai, à l’occasion d’un grand meeting à Perpignan.

La fake news de Louis Aliot repérée par le #Vrai du Faux de France Info

Alors que le parlement britannique a adopté une loi permettant d’expulser des migrants au Rwanda, le maire RN de Perpignan, Louis Aliot assure qu’en France, les demandeurs d’asile « sont 90% à ne pas répondre aux critères, ils ne sont jamais expulsés ». C’est faux, ils sont beaucoup moins à être reboutés. Le nombre d’expulsions reste faible.

Une nouvelle chaîne de boulangeries s’installe à Perpignan

Les Echos / Arterris s’offre les boulangeries La Panetière et Secrets de pains

La coopérative agricole de l’Aude prend une participation majoritaire dans le réseau Occipain, qui compte près de 200 boulangeries. Cette opération de diversification lui permet aussi de consolider sa filière blé locale. (…) « Arterris entend développer à présent le réseau entre Perpignan et Montpellier, détaille Christian Reclus, directeur général de la coopérative. Il y a un potentiel de développement encore non exploité. Nous ciblons la création d’une dizaine de points de vente par an sur 5 ans, pour des surfaces oscillant entre 120 m2 et 180 m2, avec espace de snacking sur place.»

Brice Sannac témoigne de son statut de « petit patron »

Un projet de loi sera présenté le 24 avril en conseil des ministres pour simplifier la vie des petites entreprises dans leurs démarches administratives. Une poignée de dirigeants se sont confiés à La Croix sur ces tâches qui leur coûtent en temps, en argent et en compétitivité. Brice Sannac, patron de deux hôtels à Collioure et Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), y consacre « facilement une heure et demie par jour ». Alexandre et Ibtissem Thiébaut, couple propriétaire de deux restaurants dans le port du Pouliguen (Loire-Atlantique), comptent de leur côté « jusqu’à cinq heures de travail chacun quotidiennement ».

Qui est la lauréate du 40e prix Méditerranée ?

TV5 Monde via AFP / Colette Fellous reçoit le prix Méditerranée

La romancière Colette Fellous a reçu vendredi le prix littéraire Méditerranée, également décerné dans la catégorie littérature étrangère à l’Italien Paolo Rumiz. (…) Le prix Méditerranée fête son 40e anniversaire, décerné à Perpignan par le Centre méditerranéen de littérature. Le fondateur de cette structure de promotion des littératures de toutes les rives de la Méditerranée, André Bonet, qui reste le secrétaire des prix Méditerranée, est adjoint, chargé de la culture, au maire Rassemblement national de Perpignan Louis Aliot.

