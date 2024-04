Revue de presse du 21 avril, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 21 avril 2024 à 09:03

Au programme de la revue de presse du 21 avril 2024 ? Sécheresse, canicule et golf. Un 1er mai à Perpignan sous le signe d’un affrontement idéologique entre les syndicats de travailleurs et l’extrême droite. Mais aussi, les cigarettes à la frontière, la flamme olympique et les tours de guet. Ou encore, le changement de nom du département et l’exposition du musée de Céret.

Sécheresse, canicule et golf, le combo des Pyrénées-Orientales dans les médias nationaux

Dans le département le plus sec de l’Hexagone, l’aménagement en pleine garrigue d’un nouveau golf, symbole de consommation d’eau excessive au profit de privilégiés, suscite un tollé. Un golf de 18 trous, avec un hôtel et 600 logements, sur un total de 160 hectares, dans un coin de garrigue accablé par la sécheresse… Le chantier engagé à l’automne dernier à Villeneuve-de-la-Raho, dans les Pyrénées-Orientales, est « anachronique », ont dénoncé 92 universitaires de Perpignan dans une tribune, le 6 février dernier, rappelant que l’immense lac proche du futur golf n’est plus qu’« au tiers de sa capacité ».

Alors que les Pyrénées-Orientales sont frappées depuis deux ans par une terrible sécheresse, la Région Occitanie lance une étude pour un chantier pharaonique : amener l’eau du Rhône jusqu’aux Catalans. Un projet qui prendrait au moins dix ans.

Huffington post / Avant l’été, la situation des nappes phréatiques reste inquiétante dans ces deux départements

Avant l’été, la situation des nappes phréatiques en Languedoc-Roussillon reste inquiétante pour deux départements, en grave manque de pluie depuis deux ans. Le dernier bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) publié ce mardi 16 avril est de bon augure pour cet été. La situation des nappes phréatiques françaises s’est améliorée au mois de mars grâce notamment aux pluies importantes, si bien que plus de la moitié d’entre elles se trouvant désormais au-dessus des normales.

Nombre de jours de canicule, niveau de précipitation, sécheresse des sols… Météo France a lancé jeudi 18 avril une nouvelle version de son outil Climadiag qui permet de visualiser les conséquences du réchauffement climatique commune par commune en 2030, 2050 et 2 100. Perpignan pourrait compter 23 jours par an de forte chaleur, au-delà de 35 °C. Paris subirait une vingtaine de nuits dites « tropicales » chaque année, au-dessus de 20 °C. Quasi-plus de journées de neige dans la zone basse de Chamonix. Voilà en chiffres à quoi pourrait ressembler une France réchauffée de 4 °C à l’horizon 2 100.

Le 1er mai, Perpignan sera le terrain de bataille entre l’extrême droite et les travailleurs

Une partie des centrales se bat contre une base invisible qui cède à la tentation RN, avec de plus en plus de difficultés. (…) Une critique largement partagée au sein du RN, bien décidé à ringardiser les organisations, comme la CGT ou la CFDT, qui continuent d’appeler au barrage à chaque élection. « Ils seront balayés. Ils ne représentent qu’eux-mêmes: les défenseurs du maintien d’un système sclérosé, vermoulu, dépassé », tonne le conseiller de Marine Le Pen, Philippe Olivier. Le parti célébrera cette année le 1er mai, la fête des travailleurs, lors d’un grand meeting à Perpignan, la ville dirigée par Louis Aliot, réputé dans les milieux syndicaux pour les avoir renommés les « croquemorts du monde économique et du travail ».

La frontière contrainte de s’ouvrir plus largement aux cigarettes espagnoles

La France a supprimé fin mars la limite explicite de 200 cigarettes, qu’un fumeur était autorisé à ramener d’un autre pays de l’UE. Alors que le trafic de tabac est en plein essor, ce n’est pas pour autant « open bar », a tenu à rappeler le ministre délégué chargé des Comptes publics Thomas Cazenave. Mais dans la commune frontalière de La Jonquera, en Catalogne, les débits de tabac se sont multipliés en prévision de l’afflux de clients français.

Pyrénées-Orientales, Pays Catalan, le changement de nom qui intrigue

Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales vient de créer une marque touristique territoriale qui, d’ici quelques mois, pourrait également remplacer son appellation actuelle. Une révolution.

La flamme Olympique rallume les tours de guet des Pyrénées-Orientales

Ces édifices de guet médiévaux annonceront l’approche du Belem et de sa précieuse cargaison des côtes françaises. La scène évoquera sans doute à certains l’un des moments épiques du Seigneur des anneaux de Peter Jackson. Mais au lieu d’annoncer l’arrivée des troupes de Sauron ou le retour du roi, c’est le retour de la flamme olympique qui sera salué. Plusieurs tours de guet médiévales du Roussillon s’illumineront dans la soirée du 7 mai pour annoncer l’approche du Belem des côtes françaises. Le navire transportant la flamme olympique de la Grèce à Marseille est attendu à Marseille le lendemain.

L’exposition temporaire du musée de Céret mise à l’honneur

Jusqu’au 2 juin, le Musée d’art moderne de Céret, dans les Pyrénées-Orientales, présente une rétrospective de l’artiste espagnole Teresa Lanceta, « La mémoire tissée ».

