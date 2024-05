Revue de presse du 5 mai, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 5 mai 2024 à 09:25

Au programme de la revue de presse du 5 mai 2024 ? Bardella, Colombe, Naulleau, Onfray, Ferrand, Puigdemont ont attiré les médias à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. Sans oublier, la pluie, le passage de la flamme olympique, ou le PLU en Cerdagne.

Colombe, le visage des électrices de Marine Le Pen

L’appel a été entendu. Mercredi 1er mai, lors d’un meeting du Rassemblement national à Perpignan, une sexagénaire nommée Colombe, venue assister aux prises de parole de Jordan Bardella et Marine Le Pen, a confié au micro de TF1info ses difficultés. « Je suis au RSA et on a du mal à vivre. On ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Aujourd’hui, il n’y a qu’elle qui ressort sur ce système de dire ‘suivez-moi et on va combattre », a-t-elle confié en larmes au micro de Paul Larrouturou, justifiant son vote pour le RN.

Son témoignage, visionné plus de cinq millions de fois, a provoqué le mécontentement de l’association dans laquelle elle était bénévole. Colombe, qui s’est fait connaître en marge d’un meeting de Marine Le Pen le 1er mai, fait face aux conséquences de son témoignage et ne sera plus bénévole des Restos du cœur à Perpignan, où elle réside, a appris Le Figaro samedi de sources concordantes.

Retour médiatique du meeting RN à Perpignan

Le candidat d’extrême droite a consacré son discours du 1er-Mai à Perpignan à la course pour l’Elysée en 2027 plutôt qu’au scrutin de juin. Jordan Bardella caracole en tête des sondages, mais il voit des ennemis partout autour de lui. Abstention, dispersion des voix, obsession présumée d’Emmanuel Macron pour l’extrême droite, audiovisuel public soucieux d’enquêter sur un parti cerné par les affaires judiciaires : le président du Rassemblement national (RN) a consacré une bonne partie de son discours du 1er-Mai, délocalisé à Perpignan, à cibler les obstacles à l’accession au pouvoir de l’extrême droite. Avec, à l’esprit et dans les mots, 2027 et l’Elysée en ligne de mire, bien plus que le mois de juin et l’hémicycle de Strasbourg.

Libération / La triste liste du Rassemblement national

Mercredi 1er mai, le parti a présenté à Perpignan ses candidats pour le scrutin du 9 juin, mêlant sans surprise fidèles de Le Pen, sortants indéboulonnables et rares nouveaux. Une sélection d’infréquentables entre plainte pour «crime contre l’humanité», complotiste et policier blâmé.

Paris Match / À Perpignan, le Rassemblement national dévoile sa liste aux européennes

Les 35 premiers noms ont été annoncés depuis la scène du palais des Congrès de Perpignan, face à quelque 3 000 sympathisants. Sous le ciel pluvieux de Perpignan mercredi 1er mai – deux jours de trombes bienvenus après des mois de sécheresse dans la région – ont été dévoilés les 35 premiers noms de la liste conduite par Jordan Bardella aux européennes du 9 juin. Au terme de deux heures de discours plutôt longuettes…

Le premier printemps de la liberté d’expression vu par Libé

a municipalité dirigée par Louis Aliot (RN) accueille jusqu’au dimanche 5 mai le gotha des essayistes conservateurs et proches de l’extrême droite, d’Eric Naulleau à Michel Onfray en passant par Henri Guaino. Robert Ménard l’avait initié en 2014 à Béziers, Louis Aliot le fait, en grand, dix ans après. Depuis vendredi 3 mai, le maire Rassemblement national (RN) de Perpignan accueille dans son Palais des congrès, jusqu’à dimanche, un salon du livre présidé par l’essayiste Eric Naulleau avec, pour têtes d’affiche, l’ex-plume de Nicolas Sarkozy Henri Guaino, et Michel Onfray, qui a longtemps dispensé des cours de philosophie dans son Université populaire avant de basculer chez les néo-conservateurs français, adeptes de la théorie raciste du «grand remplacement».

Il a plu dans les Pyrénées-Orientales, et les médias en parlent

Dans les Pyrénées-Orientales, il n’y avait pas eu autant de pluies depuis au moins deux ans. Alors ce lundi matin, sur le marché de Rivesaltes ouvrir son parapluie, était une excellente nouvelle pour les habitants. « On est heureux. C’est le bonheur. Qu’il pleuve pendant une semaine ! », s’exclame l’une d’entre eux dans le reportage en tête de cet article.

Les pluies relativement abondantes des derniers jours dans les Pyrénées-Orientales offrent un peu de répit, mais leur effet est très limité dans le secteur qui en avait le plus besoin. La terre asséchée des Pyrénées-Orientales n’avait pas reçu autant de pluie depuis longtemps. «Entre dimanche et lundi, il est tombé une soixantaine de millimètres dans la région de Perpignan, détaille Météo France. Une telle quantité n’était plus tombée en deux jours depuis novembre 2021.» A l’échelle du département, le mois d’avril a été excédentaire de 14 % par rapport aux normales.

Des cumuls de pluie allant jusqu’à 70 millimètres attendus en deux jours sur les reliefs et, en moyenne, 30 à 40 millimètres sur le reste du département, indique Météo France. Les Pyrénées-Orientales, département le plus sec de France, devraient connaître leurs plus grosses pluies depuis des mois, voire « l’épisode pluvieux le plus conséquent depuis plus de deux ans sur le Roussillon », détaille le site local Météo Languedoc. Après deux années d’une sécheresse historique, des précipitations ont commencé ce dimanche 28 avril et devraient se poursuivre dans les prochains jours.

Les déboires judiciaires du maire du Barcarès

France Info / Anticor demande la suspension du maire du Barcarès mis en examen pour corruption

Le maire Alain Ferrand a été mis en examen mardi pour notamment « corruption par un élu public », « favoritisme » et « prise illégale d’intérêts ». « Nous estimons qu’un élu mis en examen devrait être suspendu de ses fonctions », déclare jeudi 2 mai sur France Bleu Roussillon, le référent local de l’association anticorruption Anticor, deux jours après la mise en examen du maire du Barcarès (Pyrénées-Orientales). « Alain Ferrand est toujours présumé innocent et il est élu par le peuple, donc il peut théoriquement continuer d’occuper ses fonctions, y compris en prison. Mais selon nous, cela ne devrait pas pouvoir être le cas », précise l’association, qui milite pour que les candidats à chaque élection soient obligés de présenter un casier judiciaire vierge.

Écologie punitive pour les uns, mais salvatrice pour les autres

Le 7 mai, une quinzaine de tours médiévales des Pyrénées-Orientales devraient s’illuminer pour un spectacle organisé par un fournisseur local d’énergie verte. Le dispositif de projecteurs puissants suscite la polémique et des opposants dénoncent une pollution lumineuse au cœur de réserves naturelles.

Une société d’énergie verte voulait illuminer le ciel et une quinzaine de tours médiévales, le 7 mai, veille de l’arrivée de la flamme à Marseille. Des opposants et une réglementation stricte ont eu raison du projet. N’enflamme pas le ciel olympique qui veut. Dans les Pyrénées-Orientales, le soir du 7 mai, veille de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille, en provenance de Grèce, sur le Belem, les tours médiévales du Roussillon ne s’allumeront pas.

l n’y aura pas de nouvelles infrastructures touristiques en Cerdagne, une région située dans les Pyrénées-Orientales à la frontière avec l’Espagne. Cette décision de la cour administrative d’appel de Toulouse est saluée par plusieurs associations écologistes [1] locales qui menaient bataille contre ce projet de bétonisation.

Puigdemont installe son QG à Argelès-sur-mer

Le Point / L’étrange campagne électorale du catalan Carles Puigdemont

REPORTAGE. Recherché dans son pays, le leader indépendantiste prépare les élections régionales de mai 2024 depuis la France, où il compte de nombreux soutiens. C’est un cas inhabituel de campagne électorale en télétravail. Président de la Généralité de Catalogne de janvier 2016 à octobre 2017, Carles Puigdemont s’active actuellement dans la perspective des élections anticipées du parlement catalan, qui auront lieu le 12 mai, depuis les Pyrénées-Orientales.

