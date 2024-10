Revue de presse du 6 octobre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 6 octobre 2024 à 10:50

Au programme de la revue de presse du 6 octobre 2024 : surpopulation carcérale, procès des assistants du RN, sécheresse, photos drôles des animaux, et retour sur l’âge d’or des cinémas perpignanais.

Les prisons, dont celle de Perpignan, pleines à craquer

Après l’évasion meurtrière de Mohamed Amra, l’été a été marqué par les agressions de surveillants, dans un contexte de surpopulation record. Les syndicats alertent sur un climat devenu intenable et réclament des mesures urgentes. Depuis cet été, les agressions de surveillants se multiplient.

A Perpignan, fin juillet, une tentative de prise d’otage a été de justesse évitée après qu’un détenu a brandi sous la gorge d’un surveillant une lame de rasoir ; à Béziers (Hérault), début août, un autre surveillant a été pris dans un guet-apens au sein d’une cellule et roué de coups alors qu’il était tombé au sol ; à Belfort, mi-août, un autre a été violemment plaqué contre un mur à la suite de la saisie de cannabis à la sortie d’un parloir ; mardi 1er octobre, à Bois-d’Arcy (Yvelines), c’est un flacon de gel douche qui a été utilisé comme projectile et ouvert le front d’un surveillant…

Louis Aliot absent lors de l’ouverture des assistants parlementaires du RN

Le Figaro / Assistants parlementaires : le laborieux départ du procès du FN

Lors de la première audience, lundi, la défense a multiplié les arguments juridiques pour contrecarrer la tenue des débats. Marine Le Pen l’affirme à l’ouverture du procès dit « des assistants parlementaires des eurodéputés FN » : «Je répondrai à la totalité des questions que le tribunal voudra bien me poser.» D’accord, mais pas tout de suite : avant que les juges de la 11e chambre correctionnelle de Paris n’interrogent les prévenus, ils vont devoir encaisser un déluge d’argumentation juridique nourri par la défense dans un seul but : faire, in fine, capoter les débats. (…)

Manquent momentanément à l’appel le maire de Perpignan, Louis Aliot, et Yann Le Pen, soeur de Marine. Manquent aussi, mais eux, on ne les verra pas, Jean-Marie Le Pen, 96 ans, dispensé pour raisons médicales ainsi que Jean-François Jalkh, 67 ans, présenté par l’accusation comme un rouage important du système frauduleux supposé. Les autres, moins connus, sont là.

De Marine Le Pen à Nicolas Bay, de nombreuses figures du parti d’extrême droite défileront à partir de lundi sur les bancs des prévenus au tribunal de Paris. La justice soupçonne le parti d’avoir organisé entre 2009 et 2016 un mécanisme destiné à financer les salaires de ses permanents au détriment du Parlement européen. (…) La liste des prévenus retrace l’histoire du FN, avec ses fidèles historiques, comme le maire de Perpignan, Louis Aliot, l’ancien eurodéputé Fernand Le Rachinel ou l’avocat Wallerand de Saint-Just ; ses jeunes espoirs, comme le député Julien Odoul ; et même ses « traîtres », qui l’ont quitté à la suite de désaccords, comme l’eurodéputé Nicolas Bay ou Bruno Gollnisch.

Alors que s’ouvre, ce lundi 30 septembre, le procès des assistants parlementaires du RN, la cheffe de file de l’extrême droite peut transformer le tribunal en tribune politique contre les « puissants » qui tentent de l’empêcher d’arriver au pouvoir. Il reviendra aux électeurs d’en juger. (…) Or, dans le procès qui débute, Marine Le Pen est directement mise en cause, ainsi que d’autres élus de la droite extrême, tels le maire de Perpignan Louis Aliot ou le député Julien Odoul. Certains des assistants parlementaires européens inculpés étaient au service de Marine Le Pen et le délit d’emploi fictif serait constitué.

Politique. Jusqu’au 27 novembre, Marine Le Pen et vingt-six autres personnes sont jugées au Tribunal correctionnel de Paris. La cheffe frontiste encourt une peine d’inéligibilité. « C’est une reconstitution de ligue dissoute! » Bruno Gollnisch a l’air ravi, ce lundi 30 septembre, sur le parvis du Tribunal correctionnel de Paris. L’ancien eurodéputé Front national claque la bise à ses ex-camarades venus assister, comme lui, à leur procès dans l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. (…) A ses côtés, plusieurs représentants du parti d’extrême droite, comme l’ancien trésorier Wallerand de Saint Just, le maire de Perpignan Louis Aliot, les députés Timothée Houssin et Julien Odoul, ou encore Jean-Marie Le Pen, qui n’assistera pas au procès pour des raisons de santé.

France Culture / Affaire des assistants parlementaires : un procès à haut risque pour le Rassemblement national

Ce lundi, s’ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris un procès à très haut risque pour le RN pour des soupçons de détournement de fonds européens dans l’affaire dite des assistants parlementaires. Marine Le Pen risque en effet l’inéligibilité. (…) Sur le banc des accusés il y aura, outre la présidente du groupe RN à l’Assemblée, de nombreux cadres : Louis Alliot, maire de Perpignan, ou Julien Odoul, actuel députés de l’Yonne.

Les médias nationales documentent à nouveau la sécheresse des Pyrénées-Orientales

Face à la sécheresse, la région Occitanie ambitionne de relier tous les départements du littoral méditerranéen à l’eau du Rhône. Un fleuve qui commence à souffrir des sursollicitations et du changement climatique. La sécheresse s’installe durablement sur la partie méditerranéenne de l’Occitanie. Selon l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, il manque désormais 84 millions de m3 d’eau pour satisfaire les usages (eau potable, activités industrielles, agricoles et touristiques) tout en garantissant le bon état biologique des nappes et des rivières.

France Info / Face aux sécheresses, ce viticulteur bio fait pousser des cactus

« Quand on plante de la vigne, elle meurt, il y a quelque chose qui a changé… » Boris Igonet, viticulteur bio, a décidé de faire pousser des cactus pour remplacer sa vigne qui meurt face au réchauffement climatique. Boris Igonet, viticulteur bio à Cerbère dans les Pyrénées-Orientales, explique : « Ces trois-quatre dernières années, on a eu beaucoup de mortalité de souches. Il a beaucoup plu et ça a quand même fait des dégâts. » En seulement trois ans, il a dû remplacer près de 100% des pieds de vigne initialement plantés. « Vu toutes les années sèches que j’ai traversées, en fait, je cherche une culture qui remplace la vigne ou alors qui aide la vigne », mentionne-t-il.

Décès du photojournaliste Yan Morvan

ll avait couvert de multiples conflits, infiltré des gangs ou le monde du sexe, connu Guy Georges… L’imprévisible photographe, récompensé par deux World Press Photo, est mort vendredi 20 septembre à 70 ans. Portrait de Yan Morvan à Perpignan pendant le festival Visa pour l’image en septembre 2022 . Yan Morvan : « Dans les années 80, je suis photographe pigiste à l’agence de presse Sipa, une des trois grandes agences de presse photographiques parisiennes. J’ai le profil du jeune reporter déterminé risque-tout, qui convient à la situation d’émeutes qui règne en Irlande du Nord.» Photographie issue de la série «Bobby Sands» représentant les émeutes dans les quartiers catholiques de Belfast le 4 mai 1981. . Yan Morvan

La photo de cette biche catalane parmi les plus drôles de 2024

Concours de photographie animalière le plus drôle du monde, les Nikon Comedy Wildlife Awards ont révélé les finalistes de l’édition 2024. Avant l’annonce des gagnants prévue le 10 décembre, découvrez la sélection de nos photos préférées et votez pour le prix du public. (…) «En plein hiver, cette biche s’était levée sur ses pattes arrière pour attraper quelques feuilles de l’arbre à manger, mais lorsqu’elle s’est remise à quatre pattes, elle a soudainement lâché la branche et a pris une douche froide sur la tête, dans les Pyrénées-Orientales, en France», s’est souvenu Corentin Revel, second photographe français en lice dans le concours.

Retour sur l’âge d’or des cinémas perpignanais

Traduit de l’espagnol. Sylvia Kristel est remplacée par Noemie Merlant, et Audrey Diwan (une femme, alléluia !) prend la place de l’excité Just Jaeckin derrière la caméra. Mais le matériau de base reste le même : comme l’Emmanuelle de 1974, l’Emmanuelle diffusé dès aujourd’hui porte à l’écran le classique de la littérature érotique signé (sans doute) par Emmanuelle Arsan en 1967 (…) A l’époque, le film incitait des centaines d’Espagnols à se rendre dans les cinémas de Perpignan, pour échapper à la censure.