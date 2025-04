Revue de presse du 6 avril, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 6 avril 2025 à 16:42

Au menu de la revue de presse du 6 avril : Nasdas-Aliot, le retour des classiques de Perpignan qui font la Une des médias. Au-delà de l’influenceur et du maire, Sophie Blanc, députée du RN s’est glissée dans la revue de presse. À l’Assemblée nationale, elle a profité d’un débat sur le viol pour revenir sur la condamnation de sa patronne. Fallait oser !

Sinon, dans ce panorama des médias, on parle aussi de la sécheresse, d’un supermarché qui ferme, mais aussi de la passion partagée du rugby entre Bayrou et Aliot.

La députée de Perpignan profite d’un débat sur le viol pour revenir sur la condamnation de Marine Le Pen

Aujourd’hui dans son Fait du jour, Yann Barthès revient sur la dernière session de questions au gouvernement. Alors qu’on s’attendait à discuter de l’éducation, des violences sexuelles ou encore de l’état de l’hôpital, le sujet central était en réalité la condamnation de Marine Le Pen pour détournement d’argent public. Julien Odoul a pris la parole avant Sophie Blanc qui a réussi à comparer la situation des violeurs avec celle de Marine Le Pen…

Louis Aliot condamné et esplanade Pierre Sergent rebaptisée

L’édile de la plus grande municipalité administrée par le RN, ex-eurodéputé, est condamné par la justice à une peine d’inéligibilité de trois ans sans exécution provisoire pour l’emploi fantomatique de l’un de ses anciens collaborateurs.

Les autres condamnés par le tribunal correctionnel de Paris ont jusqu’au jeudi 10 avril à minuit pour faire appel de la décision de justice. Quatre jours après le jugement dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national, devenu depuis Rassemblement national, neuf des 24 condamnés ont fait appel. (…)

Parmi les anciens eurodéputés du RN condamnés pour détournement de fonds publics, Louis Aliot, aujourd’hui vice-président du parti et maire de Perpignan, Nicolas Bay, ancien secrétaire général du FN et ancien vice-président du parti, ainsi que Bruno Gollnisch, ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen et député européen de 1989 à 2019, ont fait appel.

La Provence avec l’AFP / Procès du RN : Louis Aliot, dans une zone de turbulences à un an des municipales à Perpignan

Condamné à trois ans d’inéligibilité dans l’affaire des assistants parlementaires du RN, Louis Aliot reste à court terme maire de Perpignan, sa peine n’étant pas frappée d’exécution immédiate, et pourrait même parvenir à se présenter de nouveau lors des prochaines municipales en mars 2026.

La mairie RN de Perpignan, contrainte par la justice administrative de débaptiser l’esplanade Pierre-Sergent, lui a trouvé un nouveau nom, «Place des victimes du FLN en Algérie 1954-1962», déjà contesté par l’opposition.

Le maigre bilan de Louis Aliot à Perpignan

Maire de la plus grande ville de France tenue par le RN, Louis Aliot a développé la police municipale et pris quelques mesures idéologiques. « Un mandat ne suffit pas », répète Louis Aliot, élu maire de Perpignan en 2020. Ça tombe bien : même s’il vient d’être condamné à trois ans d’inéligibilité par le tribunal de Paris, sans exécution provisoire, à la différence de Marine Le Pen, son appel et les délais de justice devraient lui permettre de se représenter en mars 2026.

Un mandat ne suffit pas, mais un petit tour dans les rues de Perpignan suffit à saisir l’empreinte du Rassemblement national. Des commissariats, à la façade floquée d’une énorme enseigne « Police municipale », ont fleuri à tous les coins de rue. « En quelques mois, on en a ouvert cinq ! » se réjouit le directeur général des services, Philippe Mocellin. « Des coquilles vides, aux horaires aléatoires », fustige Christophe Euzet, ex-député macroniste de l’Hérault.

Les dérives de Nasdas, l’ancien « Robin des bois de Saint-Jacques »

Lors d’un live sur Twitch sur sa chaîne “Chienneté TV”, Nasdas a été obligé de couper la diffusion après qu’une membre de son équipe ait montré ses seins devant 220 000 spectateurs, dont des mineurs. Déjà roi de Snapchat en France avec 9 millions d’abonnés, Nasdas s’est lancé sur Twitch depuis plusieurs mois avec succès. En décembre 2024, il a lancé son concept de parodie de télé-réalité, baptisé “Chienneté TV” dans lequel il fait participer les membres de son équipe.

Nasdas, dont les contenus sont visionnés des centaines de milliers de fois tous les jours, a créé sa propre téléréalité, dans laquelle des jeunes désœuvrés et de cités multiplient les controverses. Son succès en dit long sur une «contre-culture» qui s’impose en toute discrétion.

Nasdas a été dans l’obligation de mettre fin à son direct mercredi : une membre de son équipe a montré sa poitrine devant des centaines de milliers de spectateurs, dont des mineurs. L’influenceur est également au cœur d’une polémique autour de ses chiens.

Rugby, supermarché et sécheresse

François Bayrou s’était mieux sorti de son affaire d’assistants parlementaires que le maire de Perpignan Louis Aliot (RN), lourdement condamné, même s’il échappe à l’exécution immédiate. Les deux hommes se connaissent bien et partagent une passion commune pour le rugby, fervents supporters pour l’un de la Section paloise et pour l’autre de l’Union perpignanaise. « Il arrive qu’on se retrouve dans la tribune d’honneur et que l’on discute ensemble », glisse l’édile perpignanais.

Les Échos / Intermarché se résout à fermer 30 magasins rachetés à Casino

Le numéro trois du marché rationalise son réseau après l’acquisition de 294 magasins à Casino, en fermant 30 magasins déficitaires. Les 680 salariés concernés bénéficieront d’un accompagnement individuel. (…) Manque d’investissements ces dernières années, charges trop élevées, clients fidélisés dans des enseignes concurrentes, loyers trop élevés… autant de raisons qui expliquent que « l’équilibre financier reste inatteignable dans ces magasins, malgré la pleine mobilisation du Groupement depuis des mois », indique le numéro 3 du marché avec 17 % de parts de marché à fin 2024. Les magasins concernés (26 supermarchés et 4 hypers) se situent partout en France, à Fresnes, Marseille, Épinal, Blagnac, Millau ou encore Perpignan. La concurrence a décliné les propositions de rachat, sans grande surprise.

Dans un département particulièrement touché par la sécheresse ces deux dernières années, des agriculteurs testent des productions plus résilientes au manque d’eau comme le poivre, les herbes aromatiques ou les oliviers… . Un pari technique autant qu’économique.