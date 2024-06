Revue de presse du 30 juin, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 30 juin 2024 ? Fin, presque, actée du train des primeurs. Nasdas dans le vrai du faux. Perpignan sous mandat RN, et le tuyau du Rhône, une utopie en ligne de mire. Et la nouvelle exposition de Céret.

Vous l’avez manquée ? Lire ou relire la revue de presse du 23 juin.

Le train des primeurs en pause très très prolongée

La ligne Perpignan-Rungis, spécialisée sur les fruits et légumes, est arrêtée par la SNCF ce vendredi sur injonction de Bruxelles, comme d’autres services de marchandises. Un très hypothétique repreneur n’est pas attendu avant le début 2026, dans le meilleur des cas.

Nasdas, dans le vrai du faux de France Info

Nasdas propose régulièrement des concours ou jeux à sa communauté pour gagner de l’argent. Sauf que le dernier ne s’est pas passé comme prévu. Nasdas est l’influenceur français le plus connu du réseau social Snapchat, où il est suivi par près de 9 millions d’abonnés. Dans ses stories (vidéos courtes, qui disparaissent au bout de 24 heures), l’influenceur du quartier Saint-Jacques, à Perpignan, partage son quotidien et organise régulièrement des défis et des concours. Ces dernières semaines, il promettait d’offrir 100 000 euros à sa communauté et l’opération a vite viré au mauvais coup marketing, au point d’être annulée.

Perpignan, ville « vitrine » sous mandat RN

« Le Rassemblement national dans ses œuvres » (2/2). Loin des attaques frontales des années 1990, les maires du parti d’extrême droite distillent une politique culturelle faite de promotion des traditions locales, d’aides rognées et de valorisation du divertissement. Ne pas faire de vagues et éviter toute décision qui pourrait être qualifiée de censure. À Perpignan ou à Fréjus (Var), les maires d’extrême droite ne veulent pas revivre le traumatisme des années 1990, quand quatre villes du Midi, Orange, Toulon, Vitrolles et Marignane, étaient gérées par le Front national (FN).

Casse des services publics, autoritarisme, obsession sécuritaire, xénophobie… Alors que le Rassemblement national n’a jamais été aussi proche de Matignon, le bilan des dix villes gérées par le parti d’extrême droite éclaire « la rupture » promise par Jordan Bardella. « On n’a pas essayé le Rassemblement national. » La ritournelle qui tourne en boucle dans les interviews d’électeurs et électrices du parti de Marine Le Pen a de quoi surprendre. Depuis 2014 et 2020, le Rassemblement national (RN) gère en effet dix municipalités, dont Fréjus (Var, 53 000 habitant·es) et Perpignan (Pyrénées-Orientales, 122 000 habitant·es).

Le pot-pourri dans la presse du RN et de Louis Aliot

Si Marine Le Pen affirme n’avoir « jamais toléré » d’idées antisémites au sein de son parti, celui-ci continue toutefois d’abriter des auteurs de propos problématiques sur les juifs. Des décennies d’antisémitisme ne s’effacent pas d’un trait de plume. Une semaine après que Marine Le Pen a publié une tribune, le 22 juin, dans Le Figaro, où elle affirme n’avoir « jamais toléré » d’idées antisémites ou révisionnistes au sein du Rassemblement national (RN), l’entourage de la leader d’extrême droite s’étonne que le texte n’ait eu aucun écho. « Même les médias qui nous aiment bien n’en ont pas parlé », souffle Louis Aliot, maire de Perpignan et artisan du rapprochement du Front national (FN, devenu RN) avec la communauté juive.

Avec quatre députées sortantes dans les quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales, le RN du maire de Perpignan Louis Aliot rêve d’un « grand chelem bis » aux législatives, souriant de n’avoir « pas grand-chose à faire » pour convaincre.

Le Figaro / En Languedoc, le RN fait son chemin dans les milieux patronaux et agricoles

Le parti de Jordan Bardella est depuis longtemps implanté dans la région. Ce vote n’est plus tabou dans les milieux d’affaires, où l’extrême gauche fait figure d’épouvantail. «Je suis plutôt branché Macron, du moins celui de 2017… Le RN, ce n’est vraiment pas ma tasse de thé. Mais la Citadelle ne s’est pas effondrée depuis qu’Aliot (maire RN de Perpignan depuis 2020, ndlr) est arrivé à l’Hôtel de Ville», estimait, fin mars, le dirigeant d’une PME industrielle, attablé à la terrasse d’un café perpignanais.

Le tuyau du Rhône, la solution à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales ?

Confrontés aux effets du réchauffement climatique, ils se tournent aujourd’hui vers le fleuve pour sécuriser leur production. (…) Un peu plus au sud, un autre projet d’ampleur de raccordement au Rhône a également vu le jour ces dernières années avec Aqua Domitia, qui irrigue avec l’eau du fleuve les terres agricoles du Gard, de l’Hérault et de l’Aude et dont une extension jusqu’aux Pyrénées-Orientales est aujourd’hui envisagée pour faire face aux sécheresses à répétition que traverse le département.

Voilà une question cruciale alors que la sécheresse sévit toujours dans les Pyrénées Orientales. Aujourd’hui, le Rhône alimente déjà des habitants et des agriculteurs de l’Hérault et de l’Aude. Grâce à l’ouvrage « Aqua Domitia ». La région réfléchit à prolonger ce tuyau plus au sud. Pas avant 2030…

La nouvelle exposition du musée d’art moderne de Céret

Dans les Pyrénées-Orientales, terre de mission de l’extrême droite, le musée d’Art moderne de Céret propose une magnifique exposition qui tombe à pic, consacrée à l’œuvre foisonnante et au destin tragique du poète Max Jacob, mort parce que juif et haï comme tel.

