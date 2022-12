Revue de presse du 11 décembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 11 décembre 2022 à 07:30

Dans la #revuedepresse du 11 décembre : Où vivent les pauvres en France ? Le Bas Vernet, parmi les quartiers cités par l’Observatoire des Inégalités . Déboutée du droit d’asile, cette famille de Perpignan risque la mort dans son pays. Gabriel Attal, le Ministre dans les Pyrénées-Orientales pour annoncer des mesures contre le trafic de cigarettes. Et les dernières aventures judiciaires et électorales de l’extreme droite perpignanaise.

⊕ 20 Minutes / Où vivent les personnes les plus pauvres en France ?

L’Observatoire des inégalités a publié ce mardi son rapport annuel sur la pauvreté en France, qui dessine la géographie de la pauvreté. (…) « La France qui va mal, on la retrouve partout », souligne Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités. Son rapport annuel sur la pauvreté en France, dévoilé ce mardi, décrit en effet une géographie de la pauvreté assez éclatée. (…) Cette géographie de la pauvreté montre aussi que la pauvreté est concentrée dans certains quartiers des grandes villes. Comme le quartier « résidence sociale Nicéa » de Nice, celui baptisé « Pous du Plan » à Carprentras, ou encore au « Bas Vernet ancien Zus », situé à Perpignan. Des quartiers où les jeunes, les familles monoparentales et les immigrés sont surreprésentés. Et où la part des habitants sans diplôme dépasse parfois les 50 %. Le chômage et le travail précaire y sont donc plus répandus.

Les ratés de la politique d’immigration

Etablis en France depuis 2018, Ata Fathimaharlooei et Somayeh Hajifoghaha tentent en vain d’obtenir l’asile. Leur conversion au christianisme empêche tout retour au pays : en Iran, l’apostasie peut être punie de mort. Ils ne regrettent rien. Persécution, exil, isolement, et à présent impasse administrative, rien ne leur fera regretter d’avoir quitté l’Iran pour vivre libres. Pourtant, le parcours d’Ata Fathimaharlooei, 36 ans, et de son épouse, Somayeh Hajifoghaha, 37 ans, musulmans convertis au christianisme, ressemble bel et bien à un chemin de croix.

Un Ministre dans les Pyrénées-Orientales

⊕ Europe 1 / Gabriel Attal dévoile un nouveau plan de lutte contre les trafics de tabac

Le gouvernement a présenté lundi un nouveau plan de lutte contre la contrebande de tabac. En visite dans un service de douane dans les Pyrénées-Orientales, Gabriel Attal a annoncé davantage de moyens et d’effectifs ainsi que la création de groupements de lutte anti-tabac dans neuf métropoles françaises.

Les dernières aventures (judiciaires ou électorales) de l’extrême droite

⊕ Ouest France Via AFP / Le RN Steeve Briois jugé mardi à Nanterre pour « complicité de provocation à la discrimination »

Le maire d’Hénin-Beaumont et ancien vice-président du Rassemblement national est jugé à partir de mardi pour « complicité de provocation à la discrimination ». Il avait préfacé un document qui recommandait la « préférence nationale » en matière de logement. (…) Le maire d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) est jugé aux côtés de l’eurodéputé RN Jean-François Jalkh, qui comparaît pour « provocation publique à la discrimination ». Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck, adjointe au maire de Perpignan, et Sophie Montel, qui a depuis quitté le parti, sont aussi poursuivies pour « complicité ».

Le maire de Perpignan s’est imposé dimanche dans le canton de Perpignan-Canohès, où moins du quart des électeurs se sont exprimés.

