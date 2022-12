Revue de presse du 4 décembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Après plusieurs années de développement de filières gibiers sur 8 sites pilotes en France, un bilan a été fait et la FNC aimerait développer la valorisation de la venaison au niveau national. Depuis une dizaine d’années la FNC et de nombreuses Fédérations de Chasseurs cherchent à développer des filières de valorisation de la venaison. En 2018, une réelle opportunité s’est présentée pour accélérer la démarche de la valorisation de la venaison : le Réseau Rural Français diffusait un appel à projets Mobilisation Collective pour le Développement Rural (MCDR) qui vise à soutenir des projets collectifs en faveur de la ruralité

et bénéficient pour ce faire de co-financements du FEADER et de la Fondation François Sommer. (…) Dans le cadre de ce projet, les partenaires nationaux devaient s’appuyer sur des territoires pilotes, présentant des situations et des contextes différents vis-à-vis du développement de filières de venaison. 8 sites pilotes ont été sélectionnés (Somme, Ardennes, Vosges, Loiret, Haute-Savoie, Cantal/Aveyron, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales) dans lesquels le développement de filière a été accompagné et animé par les acteurs nationaux.