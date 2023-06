Revue de presse du 11 juin l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 11 juin 2023 à 09:03

Pyrénées-Orientales et de Perpignan, quels sujets à la une les médias nationaux cette semaine ? Mise en examen de la présidente du conseil département des Pyrénées-Orientales, sécheresse, tags homophobes à Perpignan, culture et RN, ou les déconvenues de la représentante de la France à l’Eurovision.

Vous l’avez manqué ? Relire la revue de presse du 4 juin.

Mise en examen pour «favoritisme, corruption passive, trafic d’influence passif et prise illégale d’intérêts »

Hermeline Malherbe a été mise en examen pour «favoritisme, corruption passive, trafic d’influence passif et prise illégale d’intérêts». Elle et son mari sont notamment soupçonnés d’avoir bénéficié de ristournes sur des travaux réalisés dans leur domicile. L’information aura mis près d’un mois à être révélée au public. La présidente PS du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, a été mise en examen mi-mai pour «favoritisme, corruption passive, trafic d’influence passif et prise illégale d’intérêts», a indiqué ce mercredi 7 juin à l’AFP la procureure de Marseille.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Situation de crise sécheresse, voir plus que loin que l’été 2023

Face à la sécheresse et à la perspective du réchauffement climatique, des voix commencent à se faire entendre pour pousser à la construction d’usines de désalinisation d’eau de mer en France. À l’image de l’Espagne, qui compte plus de 700 sites. Certaines villes en dépendent presque entièrement. (…) L’exemple des Pyrénées-Orientales est édifiant. Cette année, la situation risque d’être semblable à celle de l’été dernier, voire pire : le niveau des nappes en mai était équivalent à celui du 25 août 2022. Les maires de la région sont très inquiets et multiplient les réunions. Certains prennent contact avec nous pour voir s’il était possible d’envisager l’installation d’une petite unité de dessalement. Pour deux raisons : la peur du manque d’eau et la baisse du tourisme qui en découlerait.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Une grosse cuve bleue concentre l’attention dans un camping d’Argelès-sur-Mer: elle doit récupérer des eaux de lavage de la piscine, un engagement pris par la profession pour pouvoir ouvrir la baignade aux touristes malgré la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales.

Tags à caractère homophobes à Perpignan

Un centre LGBT+ 66 a été tagué dimanche avec des slogans homophobes et une croix celtique, symbole néofasciste, quelques jours après l’attaque d’un centre à Tours. Un énième acte homophobe en pleine ville. A Perpignan (Pyrénées-Orientales), la façade des locaux de l’association LGBT+ 66, qui se veut «un espace d’écoute, de tolérance, de partage et d’entraide» pour les «lesbiennes, les gays, les bi, les trans» et «tou·te·s leurs ami·e·s», a été dégradée dimanche par plusieurs tags hostiles à la communauté.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Quelles options pour les acteurs de la culture face au RN à Perpignan ?

Boycotter, pactiser, résister ? Quand l’extrême droite prend une mairie, le dilemme taraude les acteurs culturels. À Perpignan, c’est une politique du “faire avec” qui prévaut, sans illusions… ni certitudes. Et vous, vous auriez fait quoi ? » La question jaillit avec un mélange de curiosité et d’agacement. Depuis que Louis Aliot s’est emparé de la mairie de Perpignan en juin 2020 – devenant ainsi le premier élu Rassemblement national (RN) à diriger une ville de plus de cent mille habitants –, artistes, directeurs d’établissements culturels et responsables associatifs assistent à un défilé de bonnes âmes les sommant de se justifier de leur positionnement face à la mairie.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Après l’Eurovision, la représentante française peine à tourner la page

Boostée par sa sélection à l’Eurovision, La Zarra misait beaucoup sur sa première tournée. Mais son attitude, et notamment son doigt d’honneur à Liverpool, a douché les fans. Plusieurs concerts ont été reportés. (…) Autre annulation qui interroge, sa participation, le 23 juillet, au Greenland Festival au lac de Palau-del-Vidre, près de Perpignan. Ses organisateurs ont donné il y a deux jours comme seule explication officielle « des raisons indépendantes de [leur] volonté ». Mais selon nos informations, c’est l’équipe de cet événement musical qui a décidé de déprogrammer la chanteuse, après son comportement lors de la finale de l’Eurovision.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter