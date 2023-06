Revue de presse du 4 juin l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 4 juin 2023 à 08:39

Au programme de la revue de presse du 4 juin, face à la sécheresse, la mutation forcée de tous, mairies, agriculteurs, hôtels ou campings. Le train des primeurs en sursis ? Le ministre des transports dément fermement. Et Josette Torrent, la mémoire des résistants.

Sécheresse et crise de l’eau, mairies, agriculteurs, hôtels ou campings, en mutation forcée

Depuis le 28 avril 2023, quatre territoires des Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse maximale. Une situation qui entraîne depuis le 10 mai de nouvelles mesures d’économie d’eau drastiques et force les habitants ainsi que les municipalités à s’adapter tant bien que mal. Reportage. « Le réchauffement climatique, on nous en parlait tous les jours à la télévision. Mais là, on le vit chez nous. Jamais on n’avait manqué d’eau. Il faut s’adapter, on n’a plus le choix », confie l’épicière de Corbère-les-Cabanes, un village de 1 300 âmes des Pyrénées-Orientales privé d’eau potable pendant deux semaines fin avril 2023. Dans ce département frontalier de l’Espagne, la sécheresse est historique.

Le Monde / Les campings d'Argelès-sur-Mer cherchent à sauver leurs piscines malgré la sécheresse

Dans la capitale européenne du camping, comme dans toutes les régions de France confrontées au manque d’eau et à l’affluence touristique, les professionnels tentent de promouvoir des mesures d’économies d’eau.

Il y a foule, l’été, dans les Pyrénées-Orientales. Destination phare des grandes vacances, le département est bondé, toute la saison, à la mer comme à la montagne. Mais à quelques semaines des grands départs, les professionnels de l’hôtellerie s’inquiètent. Les réservations ne sont pas aussi florissantes que les années précédentes, dans le Roussillon. Pour les porte-paroles du tourisme dans le département, c’est la faute à la surmédiatisation de la sécheresse extrême, à laquelle font face les Pyrénées-Orientales.

Lutte contre les incendies : canadairs, hélicoptère bombardier… le dispositif européen au secours de la France. Jeudi 1er juin s’ouvre officiellement la saison des feux de forêt en France. Officiellement seulement car celle-ci a démarré de manière précoce dès le mois d’avril, où près de 1000 hectares ont été détruits par les flammes à Cerbère (Pyrénées-Orientales).

De la Provence au Languedoc, le vignoble irrigué s’accroît rapidement. Indispensable pour certains, cette solution d’adaptation au réchauffement climatique suscite des critiques, alors que la ressource en eau se raréfie. (…) Dans le Languedoc, la vigne représente plus de 90 % des surfaces nouvellement irriguées cette dernière décennie. L’Hérault a répertorié des besoins d’irrigation pour 22 000 hectares supplémentaires. L’Aude en a recensé presque autant. Sur le territoire des Pyrénées-Orientales, écrasé par une sécheresse exceptionnelle, la chambre d’agriculture recense au moins trois projets de nouveaux réseaux en cours.

Le train des primeurs en sursis ? Clément Beaune dément

Dans une tribune au « Monde », le ministre délégué chargé des transports détaille les mesures prises pour stimuler le transport de marchandises en train et sa volonté de trouver un accord dans la procédure ouverte par la Commission européenne contre Fret SNCF. (…) Même si cette perspective laisse sans voix certaines de nos oppositions en les privant de leur argument démagogique préféré, le train des primeurs, train historique et symbolique qui relie Rungis et son marché à Perpignan, continuera à rouler.

Josette Torrent, mémoire de la résistance

Le Monde / La parole retrouvée de Josette Torrent

Pendant cinquante ans, elle a gardé le silence. La nonagénaire, qui entra dans la résistance à seulement 12 ans, publie son histoire. En mémoire de son père et pour sensibiliser les jeunes. Josette Torrent vient de célébrer ses 93 ans, mais sa vie a basculé bien plus tôt, alors qu’elle habitait à Perpignan (Pyrénées-Orientales) avec ses parents. Un soir, en rentrant du collège, elle trouve son père, Michel, étendu sur le sol de la cuisine, victime d’un malaise.

