Revue de presse du 13 juin | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Front Républicain, tête du RN, ou RN en tête ? That is the question

Depuis quelques jours, l’entourage d’Emmanuel Macron défend l’idée d’une « fusion technique » au second tour des régionales entre les opposants au RN, plutôt que l’hypothèse d’un retrait. Ce jeudi 3 juin, Emmanuel Macron achève à la préfecture de Cahors la première étape de son tour de France post-crise sanitaire. Des élus locaux et des parlementaires conversent à huis clos avec le chef de l’État. Le maire socialiste de la ville, Jean-Marc Vayssouze-Faure, jette dans la discussion le sujet des élections régionales des 20 et 27 juin ; Il veut savoir quelle consigne l’Élysée donnera aux troupes de LaREM au soir du premier tour en cas de risque de victoire du Rassemblement national (RN). […]

« Une victoire du RN dans une région comme la Bourgogne-Franche-Comté, ça me paraît moins grave que dans une grande ville comme Perpignan. Le gars du RN s’occuperait des TER, voilà tout… » , minimise un proche d’Emmanuel Macron. Le signe d’une extrême banalisation du RN…

La présidente entend graver dans le marbre la possibilité de se mettre en retrait de la présidence du RN pendant un délai maximum de 12 mois en cas de candidature à la présidentielle. Marine Le Pen n’en fait pas mystère. Elle quittera la présidence du RN avant de se lancer à fond dans la campagne présidentielle. Non pas au prochain Congrès de son parti qui se tiendra les 3 et 4 juillet à Perpignan, lors duquel elle se fera réélire présidente du RN. Mais un peu plus tard. « Il est nécessaire que je ne sois pas seulement la candidate du RN ». Avait-elle confié début avril au magazine L’Incorrect, soucieuse d’afficher une posture « au-dessus des partis ».

Présidentielle : Marine Le Pen va proposer une modification des statuts du RN pour se «mettre en disponibilité»

Après avoir remporté la mairie de Perpignan, le RN peut-il transformer l’essai et s’installer dans le département dirigé par la gauche depuis 23 ans ? Tout le monde se prépare à l’élection de conseillers d’extrême-droite, reste à savoir dans quelles proportions.

♦ Voyageurs et colis dans le même sac … de la LGV ?

Le projet soumis à enquête publique par la SNCF Réseaux ne propose pas pour l’heure, la mixité fret-voyageurs entre Béziers et Rivesaltes. Inadmissible pour les associations. La concertation publique concernant le projet de la LNMP s’est tenue de novembre 2020 à mi-janvier dernier. Sous contrôle de la Commission nationale du débat public et dont les rapporteurs n’ont pas encore publié leur compte-rendu. Depuis cette date s’est ouverte une nouvelle étape : l’enquête publique sur la phase 1 du projet, la liaison Montpellier-Béziers.

♦ La cacophonie de l’avion de Kadhafi

L’avion du colonel Kadhafi a fait l’objet d’une bataille judiciaire et de nombreux récits. Voire de fantasmes, sur son aménagement souvent présenté comme fastueux. Immobilisé depuis sept ans à l’aéroport de Perpignan, l’airbus privé de Mouammar Kadhafi aurait quitté le sol français pour rejoindre la Turquie, selon France Bleu Roussillon. Une étape avant son retour sur le sol libyen. La station relaie notamment une capture d’écran issue des réseaux sociaux où l’on voit l’appareil décoller. Depuis plusieurs semaines, l’Airbus SA-One était source de tests à terre et dans le ciel des Pyrénées-Orientales.

♦ Le Rançon du Cold Case

Le 8 juin s’ouvre à Amiens un nouveau procès pour meurtre pour le tueur de la gare de Perpignan. Un « cold case » qui dormait depuis 1986, un de plus. Un sentier se détache. À peine plus d’un kilomètre sur une langue de terre que certains appelaient alors « le chemin des amoureux ». Entre champs et bois, on imagine le soleil passer à travers le feuillage en plein été. Les céréales finissent leur maturation sur les parcelles qui bordent la forêt. Un décor presque bucolique. Mais à l’abri du passage routier, le long de la route départementale 1029, à hauteur de Cachy, dans la Somme, on a retrouvé un corps, à moitié dénudé et grignoté par les insectes. Le 3 juillet 1986, en pleine canicule, Isabelle Mesnage gît sur le chemin.

⊕ 20 Minutes / La marque perpignanaise Ringart’s a conçu le bob officiel des Bleu

Ce bob « bleu roi » est fabriqué en France, et les ventes, sur le site de la FFF, seront utilisées pour financer les licences de jeunes footballeurs dont les familles ont des difficultés financières. Cette année, pour supporter les Bleus à l’Euro au stade (ou devant la télé), on met son maillot, son écharpe… et son bob ! Ringart’s, qui se bat, depuis deux ans, pour redorer l’image de ce chapeau un brin désuet, a été choisie par la Fédération française de football (FFF) pour concevoir une édition spéciale Équipe de France.

