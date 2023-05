Revue de presse du 14 mai l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 14 mai 2023 à 09:44

Au menu de la revue de presse du dimanche 14 mai : Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, les méthodes contestées de la police municipale perpignanaise, fin du catalan dans les conseils municipaux, ces maires qui prennent la main sur les théâtres, conséquences de la ZAN, et Rosa sauvée par les pompiers de Perpignan.

Vous l’avez manquée ? Relire la précédente revue de presse.

Sécheresse, la situation de crise des Pyrénées-Orientales vue par les médias

Depuis le 10 mai, une grande majorité des Pyrénées-Orientales est placée en état de crise liée à la sécheresse. Selon Rodrigue Furcy, le préfet du département à l’origine de cette décision, ces mesures étaient inéluctables.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Pas d’arrosage de piscines, pelouses, voitures… Face à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, des mesures d’urgence ont été prises. Pour être acceptées elles doivent être justes, explique l’élu Nicolas Garcia. Le couperet est tombé le 10 mai. À sec depuis près d’un an, les Pyrénées-Orientales ont été placées en « crise sécheresse », le niveau d’alerte le plus élevé qui existe.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Les pompiers des Pyrénées-Orientales sonnent la mobilisation générale face à une sécheresse exceptionnelle qui accroît les risques d’incendie. Des cuves à vin désaffectée serviront au stockage de l’eau. Stockage d’eau dans des cuves à vin désaffectées, recherche de nouvelles sources pour remplacer les anciennes épuisées: les pompiers des Pyrénées-Orientales ont sonné la mobilisation générale, face à une sécheresse exceptionnelle qui accroît les risques d’incendie. Pour remplir les 17 cuves choisies un peu partout dans le département, les pompiers récoltent des eaux jadis délaissées, comme celles qui stagnent hors saison dans des piscines.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ Le Temps / Le sud de la France se prépare à la sécheresse du siècle

Autour de Perpignan, on fait face à des pénuries d’eau historiques sans équivalent depuis le début des relevés météorologiques. Quand on arrive à Perpignan ces jours, deux choses surprennent: la végétation est déjà presque brûlée alentour et les conversations dans la rue tournent beaucoup autour de l’eau. On n’est pourtant qu’au milieu du printemps. Mais la réalité est implacable: une grande partie du Département des Pyrénées-Orientales est passé ce mercredi 10 mai en situation de «crise sécheresse», le plus haut niveau d’alerte existant dans le pays.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ 324 / Prohibeixen vendre piscines inflables o desmuntables a la Catalunya Nord per la sequera

Le ministre français de la Transition écologique affirme qu’en interdisant la vente des piscines «ils évitent que la population soit tentée de les remplir». La sécheresse causée par le manque de précipitations n’affecte pas seulement la péninsule ibérique. En Catalogne du Nord, le record de précipitations de ces derniers mois a également été inférieur à la moyenne et la France a déjà décrété des mesures de crise drastiques en raison de la sécheresse dans quatre départements.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le département est en alerte maximale et va se subir de nouvelles restrictions d’eau à partir de ce mercredi pour faire face à une sécheresse historique. Pour les agriculteurs, inquiets, la saison est plus qu’en danger. Un département en rouge sur la carte de la sécheresse. La quasi totalité des Pyrénées-Orientales passe en situation de crise ce mercredi matin, le plus haut niveau d’alerte face à un épisode historique inédit. Mardi soir, le préfet a renforcé les restrictions, demandant un effort collectif de la part des particuliers. Interdiction de remplir sa piscine, d’arroser son jardin ou les terrains de sport… Les agriculteurs devront eux aussi limiter l’irrigation des cultures, mais risquent très gros.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le maire RN de Perpignan porte plainte contre le média Blast pour défendre « l’honneur » de sa police municipale

Dirigée par un ancien de la police nationale et poussée par un maire RN qui fait de la sécurité la clé de voûte de son mandat, la police municipale de Perpignan est sur tous les fronts. Omniprésente en ville, la « PM » multiplie les opérations coups de poing contre des commerces qu’elle fait fermer et contre les jeunes, tous soupçonnés d’être des dealers. Les vidéos que Blast s’est procuré témoignent d’interventions très musclées et de débordements inquiétants.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Les juges disent « non » au catalan des conseils municipaux

Tel est le sens de la décision que vient de rendre le tribunal administratif de Montpellier. Un jugement contesté. C’est l’éternelle histoire de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Dans une décision rendue ce mardi 9 mai, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations de cinq communes des Pyrénées-Orientales (Elne, Tarerach, Amélie-les-Bains, Saint-André et Port-Vendres) qui autorisaient des élus à s’exprimer en catalan au sein du conseil municipal.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ El Nacional / La justicia francesa prohíbe el uso del catalán en los plenos municipales de la Catalunya Nord

La cour soutient que parler le catalan en séance plénière remet en cause « la primauté du français » inscrite dans la Constitution. Nouveau coup dur pour le Catalan en Catalunya Nord. Le Tribunal Administratif de Montpellier a interdit de parler le catalan dans les sessions plénières des communes de Catalogne Nord . Ainsi, les mairies d’Elna, Tarerac, Portvendres et Els Banys sont contraintes de modifier leur règlement dans les trois prochains mois. Ces municipalités avaient inclus la possibilité d’utiliser le catalan dans leurs séances plénières, un fait que l’État français a jugé inadmissible.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Ces maires qui veulent prendre la main sur les scènes nationales

⊕ Le Monde / A Calais et à Perpignan, des scènes nationales sous la coupe des maires

Le Channel, théâtre de la ville portuaire du Pas-de-Calais, et L’Archipel, situé dans la cité catalane, pourtant tous deux labellisés par le ministère de la culture, ont vu leurs édiles locaux s’affranchir des règles concernant le financement ou la nomination du directeur. (…) L’Archipel, scène nationale de Perpignan, où l’équipe de Louis Aliot (Rassemblement national) a permis à Jackie Surjus-Collet d’être nommée directrice, contre l’avis des tutelles régionales et nationales et en dépit d’un consensus du jury, qui lui préférait un autre candidat. Cet accord a été balayé par un vote au conseil d’administration. « Un coup de force », a dénoncé, dans un communiqué publié le 9 mai, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), pour qui la « procédure, telle qu’elle s’est déroulée », est « de mauvais augure pour l’indépendance de la scène artistique ».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Conséquences de la loi de Zéro artificialisation nette (ZAN)

Avec la loi sur l’artificialisation des sols, on ne peut plus construire que sur des terrains déjà bétonnés. Des maisons sont détruites pour mettre à la place des bâtiments plus hauts avec plusieurs étages. Exemple à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Les pompiers sauvent Rosa coincée dans le mur d’un immeuble perpignanais

À Perpignan, les résidents d’un immeuble ont fait preuve d’une grande bonté afin de tenter de sauver une chatte, coincée pendant plusieurs jours dans les murs de la bâtisse. Lorsque l’on entend un mur miauler, le moment est peut-être venu de se poser des questions. Dans ce cas, le témoin de ces miaulements a bien fait de ne pas garder la découverte pour lui.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter