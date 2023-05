Revue de presse du 7 mai l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 7 mai 2023 à 08:59

Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, entre souffrance du monde agricole et interdiction des piscines hors-sol

⊕ BFMTv via AFP / Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales: Marc Fesneau promet des indemnisations

Marc Fesneau a promis ce samedi aux agriculteurs d’Ile-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) qu’il seraient indemnisés des pertes subies à cause de la sécheresse exceptionnelle qui frappe le département. Le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau, en visite ce samedi dans les Pyrénées-Orientales, a promis aux agriculteurs qu’il seraient indemnisés des pertes subies à cause de la sécheresse exceptionnelle qui frappe le département.

«L’annonce intervient au moment où des mesures « de crise », dont de nouvelles restrictions d’eau, devraient entrer en vigueur le 10 mai dans ce département touché par une sécheresse exceptionnelle. La vente des piscines hors-sol sera interdite dans les Pyrénées-Orientales à partir de la semaine prochaine, a annoncé le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, vendredi 5 mai, au micro de RTL.

Deux quartiers de Perpignan parmi les citées sensibles passées à la loupe du Figaro

Nous avons comparé les données de centaines de quartiers pour comprendre lesquels concentraient le plus de difficultés socio-économiques. «Grands ensembles», «cités sensibles», «quartiers populaires». Les mots varient mais une réalité subsiste : ces zones urbaines le plus souvent édifiées dans les années 1950 et les années 1960 – rongées par la pauvreté et le chômage, concentrent aujourd’hui bien des maux. (…) Les quartiers les plus défavorisés de notre panel sont surtout issus de deux régions : les Hauts-de-France (Chauny, et Laon donc, mais aussi Sin-le-Noble, Calais, Maubeuge, Douai, Soissons…) et l’Occitanie (Carcassonne, deux quartiers de Perpignan, Nîmes, Albi). Ces régions sont les deux plus pauvres de France métropolitaine en termes de revenu par habitant. Les Pyrénées-Orientales sont aussi le département de province où le taux de pauvreté est le plus élevé, et l’Aude est 3e.

Le train des primeurs toujours sous l’œil de la presse nationale

⊕ Le Monde / Le premier trimestre 2023 désastreux du fret ferroviaire

Les grèves contre la réforme des retraites ont beaucoup affecté le transport de marchandises par train. Les acteurs du secteur, privés comme publics, mettent aussi en cause l’organisation de SNCF Réseau, qui privilégierait les circulations au profit des voyageurs. C’est tout un symbole. Le « train des primeurs » devait repartir de Perpignan mardi 2 mai, pour arriver avant l’aube, mercredi, au marché de Rungis (Val-de-Marne), près de Paris. Modernisé et remis en service le 22 octobre 2021 par Jean Castex, alors premier ministre, il ne circulait plus depuis le début du mois de mars perturbé par la grève contre la réforme des retraites. De novembre à juillet, ce train, ardemment défendu par la CGT-Cheminots, assure cinq trajets par semaine, avec des wagons frigorifiques dans lesquels sont chargées directement des palettes de fruits et légumes.

Le Figaro enquête sur le maire de Perpignan

⊕ Le Figaro / Depuis Perpignan, les nouvelles ambitions du maire RN Louis Aliot

Pur produit du Front national, Louis Aliot n’en est pas moins un fervent défenseur de sa dédiabolisation. Il est quasiment midi, et les passants affluent dans les rues de Perpignan. Louis Aliot, le pas pressé, se rend à une réunion municipale, accompagné de deux de ses adjoints. Loin du Havre et du grand rassemblement organisé par le parti pour le 1er Mai, où il ne s’est pas rendu. Trop loin, trop compliqué. Sur le trajet, il est alpagué par une de ses administrées, qui ne reconnaît manifestement pas en lui le maire de la ville. «Excusez-moi monsieur, sauriez-vous me dire où se trouve le magasin Armand Thierry?» «Bien sûr, madame, vous continuez tout droit et vous tomberez dessus.» Il est comme ça, Louis Aliot. Affable, accessible, le sourire franc et l’accent chantant. Encore plus depuis qu’il a récupéré le fauteuil d’édile.

La direction du théâtre de l’Archipel toujours incertaine

La municipalité dirigée par Louis Aliot a désigné Jackie Surjus-Collet comme nouvelle directrice de la scène nationale de Perpignan, contre l’avis de l’État, qui cofinance le théâtre. Une drôle de pièce, entre l’absurde et le tragique, est en train de s’écrire au Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan, l’un des principaux équipements culturels de la ville, autour du choix de sa nouvelle direction. Depuis la non-reconduction du mandat de l’ancien directeur, fin 2021, l’intérim était assuré par la directrice adjointe, Jackie Surjus-Collet. À l’issue d’un appel à candidatures, une shortlist de quatre candidats avait été arrêtée fin 2022. Y figuraient Jackie Surjus-Collet elle-même, Yvan Godard (directeur de l’agence de développement du spectacle vivant en Occitanie), Pascale Boeglin-Rodier (cofondatrice du Théâtre Liberté à Toulon qu’elle a dirigé avec Charles Berling) et Christophe Pomez, jusqu’alors directeur des affaires culturelles de la Martinique, également passé par plusieurs instituts français.

Un taureau parmi les dragons catalans

⊕ Le Figaro / Un taureau fonce sur les joueurs en plein échauffement d’un match de rugby à XIII

L’animal a échappé à la vigilance de son propriétaire avant de semer la pagaille sur le terrain dans le camp des Dragons Catalans. Scène totalement insolite au cours de l’avant-match entre les Dragons Catalans et Saint-Helens à Perpignan vendredi soir. Après une petite animation présentant aux spectateurs les taureaux récompensés lors du dernier salon de l’agriculture à Paris, un éleveur s’est fait surprendre par la fougue de son animal qui a choisi de s’inviter sur le terrain avec les joueurs.

⊕ L’Equipe / Une méthode d’échauffement plutôt musclée pour les Dragons Catalans avant leur rencontre face à St Helens en Super League

