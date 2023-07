La ministre de la Culture confirme Jackie Surjus-Collet à la direction de l’Archipel

Article mis à jour le 4 juillet 2023 à 12:47

Après moult rebondissements, le communiqué de presse du ministère de la Culture est tombé ce jour : Jackie Surjus-Collet est nommée à la tête du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan. C’est Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, qui a accordé son approbation après avoir consulté le Conseil régional d’Occitanie, la Ville de Perpignan et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

Une inspection flash après un vote mouvementé

Jackie Surjus-Collet, figure bien connue dans le paysage culturel catalan a remporté l’approbation du conseil d’administration du Théâtre de l’Archipel, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux. Cependant, sa nomination ne s’est pas faite sans remous. Alors qu’il est habituellement d’usage que les nominations à la tête des scènes labellisées soient unanimes, le choix de Mme Surjus-Collet n’a pas fait consensus.

Face à cette situation inédite, la ministre de la Culture a sollicité l’Inspection générale des affaires culturelles pour éclaircir la situation. L’inspection a confirmé que Jackie Surjus-Collet «a la capacité d’assurer la direction de l’Archipel et de mener une programmation de qualité.»

Malgré cela, compte tenu des difficultés de gestion de la scène nationale, l’IGAC a recommandé un soutien continu à la direction pour une durée minimale de douze mois, en particulier sur les questions de management et de réorganisation de l’établissement.

Le ministère de la Culture augmente sa subvention au Théâtre de l’Archipel

Le communiqué de presse qui confirme la nomination de l’actuelle directrice par intérim fait également état d’une hausse de son soutien à la scène nationale perpignanaise. Le ministère de la Culture a augmenté sa subvention au Théâtre de l’Archipel de 20% en 2023, ajoutant également une aide exceptionnelle de 20.000€ pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie.

Quel projet pour le Théâtre de l’Archipel de Perpignan ?

Le projet pour l’Archipel de Jackie Surjus-Collet associe six artistes qui seront accueillis en résidence et accompagnés pour leurs productions : le chorégraphe et metteur en scène, Mehdi Kerkouche avec la compagnie Emka, la metteure en scène, Julie Deliquet avec le collectif In Vitro, le metteur en scène, David Gauchard avec la compagnie Unijambiste, la cheffe d’orchestre, Zahia Ziouani et son orchestre Divertimento, le slameur et chanteur, Walid Ben Selim, ainsi que la compositrice et percussionniste, Lucie Antunes. Ils participeront à la vie de la scène nationale et au développement de sa présence sur le territoire régional.

Le calendrier de la saison à venir est déjà bien chargé. Parmi les événements clés, le festival Aujourd’hui Musiques en novembre, un festival sur les danses urbaines au printemps, et un événement dédié au jeune public en juin, centré sur l’art de la marionnette, en partenariat avec Le Périscope à Nîmes.

La jeunesse est au cœur du projet de Jackie Surjus-Collet, une priorité qui s’exprime par le souhait d’amener les enfants à la découverte d’artistes pour leur permettre d’appréhender la diversité des représentations du monde, de développer leur sensibilité et leur esprit critique. Le Théâtre de l’Archipel envisage également de développer les activités culturelles dans les quartiers de la politique de la ville.