Revue de presse du 15 mai l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de cette revue de presse, « l’ogre de Perpignan », législatives dans les Pyrénées-Orientales ou encore le possible retour de Jean Castex à Prades. Sans oublier ce détenu perpignanais qui se fait la belle, et la commune d’Eus qui fait rêver France 2.

♦ Europe 1 revient sur « l’ogre de Perpignan »

En août 1993 à Perpignan, Concetta Lema, 45 ans, disparait. Un mois plus tard, une autre femme, Marie-Josée Gauze, vient porter plainte pour tentative de meurtre. Puis une petite fille de 8 ans, Karine, disparait à la sortie de l’école.

👉Patrick Tissier, l’ogre de Perpignan

📍6h en podcast

📍14h sur @Europe1

En 1993, Concetta, 45 ans, a disparu ainsi que Karine, 8 ans. Une autre femme vient porter plainte pour tentative de meurtre

Invité: Me Nicolau, avocat des parties civiles #hondelatteraconte @hondelatte pic.twitter.com/yWHUVEGkUM — HONDELATTE RACONTE (@HondelatteRac) May 8, 2022

♦ Présidentielle et législatives 2022, Perpignan au centre du jeu du RN

Le Rassemblement national conforte son implantation dans la ville d’Occitanie, même si les quartiers bourgeois, traditionnellement de droite, ont plutôt soutenu le président sortant. Avec un taux de pauvreté de 32 % en 2019, un taux de chômage de 12,8 % au deuxième trimestre 2021 et seulement 41 % des ménages fiscaux qui paient l’impôt cette même année, Perpignan court dans le peloton de tête des villes les plus pauvres de France. Pourtant, depuis 2020, la préfecture des Pyrénées-Orientales se veut « la rayonnante ».

Le RN conforte son implantation à Perpignan, même si les quartiers bourgeois, traditionnellement de droite, ont plutôt soutenu le président sortant. https://t.co/YavUaPxpzt — Le Monde Politique (@lemonde_pol) May 11, 2022

Le parti de Marine Le Pen espère décrocher un groupe à l’Assemblée nationale lors du scrutin de juin. C’est un scrutin capital. Tant sur le plan politique que financier. Où le Rassemblement national n’a pas le droit d’échouer. Fort de sa progression sur une large part du territoire lors des deux tours de la présidentielle par rapport à 2017, Marine Le Pen nourrit de bons espoirs de remporter une victoire importante aux législatives de juin. (…) Dans la 2e des Pyrénées-Orientales, dans la 3e comme dans la 10e du Pas-de-Calais – réputée meilleure circonscription de France pour le RN – le mouvement a décidé de présenter de nouveaux candidats. Anaïs Sabatini portera les couleurs du RN à Perpignan.

Le Rassemblement national a annoncé mercredi avoir investi 569 candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin. (…) Le parti lepéniste n’a pas non plus investi la suppléante de Louis Aliot, élu en 2020 maire de Perpignan, Catherine Pujol (2e des Pyrénées-orientales), au nom du « renouvellement », lui préférant Anaïs Sabatini.

Le RN présente 569 candidats aux législatives, dont Marine Le Pen et sa soeur Marie-Caroline https://t.co/mynHGDF15y pic.twitter.com/Df2S1AuzIp — Paris Match (@ParisMatch) May 11, 2022

♦ Prades après Matignon, Jean Castex espéré dans son fief

Le premier ministre a été le maire de ce petit village des Pyrénées-Orientales de 2008 à 2020, avant de rejoindre Emmanuel Macron. «Je sais qui est le nouveau premier ministre!» La phrase résonne dans la boulangerie, place Catalogne. Son auteur, dardant un bien fier regard, menton levé et sourire goguenard, laisse planer un long silence. Son voisin, venu lui aussi chercher son pain, patiente. Et sent monter la boutade. «Eh bien… Ce sera le même!» Les rires fusent. «Et pourquoi pas, d’abord ?», se ravise-t-on. «Macron ne veut pas le laisser partir!» À Prades, l’ancien maire fait la fierté de ses habitants. «Jean», l’appelle-t-on ici. «Jeannot», s’attendrissent d’autres. Jean Castex, tel que le connaît le reste de la France.

«Il ne nous a jamais oubliés. On lui a envoyé un maillot du club de rugby encadré et il l’a accroché dans son bureau à Matignon!» Reportage à Prades, où Marine Le Pen est arrivée en tête, et où les habitants espèrent le retour de Jean Castex https://t.co/CZIhgO7mqw via @Le_Figaro — Claire Conruyt (@ClaireConruyt) May 11, 2022

♦ Menottes aux poignées, un détenu se fait la belle à Perpignan

L’homme est parvenu mercredi а prendre la fuite sur le chemin du centre pénitentiaire de Perpignan, selon les informations de France Bleu. Un important dispositif est déployé ce jeudi, aux abords du centre-ville de Perpignan. Selon les informations de France Bleu Roussillon, citée par Franceinfo, un homme est activement recherché après avoir réussi а s’échapper alors qu’un véhicule de police le conduisait au centre pénitentiaire de la ville, mercredi en fin d’aprés-midi. Cet homme est un Bordelais вgй d’une trentaine d’années.

L'homme aurait profité d'un ralentissement de circulation pour ouvrir la portière et s'échapper, toujours menotté. https://t.co/RebxtgMdi6 — Le Point (@LePoint) May 12, 2022

♦ Eus fait rêver dans « Faut pas rêver »

Eus, dans les Pyrénées-Orientales, est l’un des villages les plus ensoleillés de France. Perché sur une colline, il est entièrement classé monument historique. Il se situe à moins de 50 km de la mer et à une trentaine de Perpignan. En plein cœur des Pyrénées-Orientales, c’est un village de pierres en parfaite harmonie avec son paysage. Ses toits entrelacés et ses ruelles pavées de galets offrent l’une des plus belles vues sur l’imposant mont Canigou. Eus est classé parmi les plus beaux villages de France. Accroché à son rocher depuis le Moyen-Age, il a souvent résisté aux envahisseurs, qu’ils soient Grecs, Français ou Espagnols. « Ici, on a la culture catalane », déclare Emmanuel Lallemand, guide de pays.