Revue de presse du 25 septembre 2022 l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

A la Une de la #RevuedePresse ? Le procès du drame de Millas. Le maire de Perpignan fait campagne au Cap d’Agde. Les drones inspecteront les futures éoliennes en mer de Leucate, et les crabes bleus prédateurs de la Méditerranée.

Le procès de Millas à la Une de tous les journaux

Avant l’ouverture du procès de l’accident de car scolaire de Millas (Pyrénées-Orientales) – qui avait fait six morts et dix-sept blessés, en 2017 –, des salariés de l’Association d’aide aux victimes d’actes de délinquance (AVAD) de Marseille feront découvrir les lieux aux parties civiles. Ils pourront déposer leurs bagages dans une salle, se faire apporter des plateaux-repas ou déjeuner au restaurant administratif de la SNCF à côté du tribunal, bénéficier de salles de repos, rencontrer juristes et psychologues. Jusqu’au stationnement qui a été négocié au plus haut niveau avec le ministère de la défense pour leur permettre de se garer dans l’enceinte de la caserne du Muy, où le tribunal judiciaire dispose de locaux et d’une salle d’audience pouvant accueillir 400 personnes pour les procès hors normes. Leurs frais d’hôtel, de repas, de déplacements leur seront remboursés chaque semaine et non pas des mois après l’audience. Un guide d’accueil contenant toutes les informations pratiques leur a été adressé.

« J’avais 13 ans (…). En deux minutes, j’ai perdu mon enfance, mon adolescence, mes amis »: cinq jeunes victimes ont témoigné mardi à Marseille des lourdes séquelles de la collision entre leur car scolaire et un train à Millas (Pyrénées-orientales) en 2017.

Les deux conducteurs du TER entré en collision avec un car scolaire à Millas (Pyrénées-Orientales), le 14 décembre 2017, ont témoigné au procès de la conductrice du bus, ce mercredi 21 septembre. Lors de l’accident, six collégiens à bord du car avaient trouvé la mort et 17 avaient été blessés, dont huit grièvement. La conductrice du bus, Nadine Oliveira, 53 ans, est jugée depuis lundi pour homicides et blessures involontaires à Marseille, dont le tribunal dispose d’un pôle spécialisé en accidents collectifs.

Les dessous des universités d’été du RN

Lors des journées parlementaires du Rassemblement national, ce week-end, la dirigeante du parti a tenté de se poser comme « l’alternance » à Emmanuel Macron. Pour leurs premières rencontres parlementaires, les députés du Rassemblement national (RN) ont tombé la cravate mais gardé leurs costumes, ce qui n’avait rien d’évident au Cap d’Agde (Hérault). (…) Dimanche, Jordan Bardella a livré un discours aux accents zemmouriens de près de vingt minutes, le double du temps prévu et de celui de son concurrent, Louis Aliot, battu à l’applaudimètre. Sur les cartes d’adhésion reçues par les nouveaux militants, le jeune homme tient la main de Mme Le Pen dans un geste victorieux. Officiellement, la compétition est grande ouverte. Samedi soir, M. Aliot n’était pas à la table d’honneur aux côtés de Mme Le Pen, comme prévu : il avait à faire à Perpignan.

Des drones pour inspecter les futures éoliennes en mer de Leucate

Dangereuse et coûteuse, l’inspection des éoliennes en mer pourrait être assurée par des drones. C’est l’ambition que porte le projet Inemar, mené par une poignée d’acteurs français, à grands renforts d’intelligence artificielle, de Lidar et de maquettes numériques. Scruter sous toutes les coutures ces installations immenses que sont les éoliennes offshore, contre vents et marées. Et ce, sans intervention humaine. C’est l’objectif du projet Inemar (INspection d’Eoliennes en Mer par drones Automatiques Robustes), lancé en juin par un consortium d’acteurs d’Occitanie. (…) Les premiers tests devraient avoir lieu en 2023 au sein du parc éolien de Leucate-Le Barcarès (Pyrénées-Orientales).

Le crabe bleu devient le cauchemar de la Méditerranée

⊕ Le Monde / À Canet-en-Roussillon, le crabe bleu a réduit à néant la pêche aux anguilles

Arrivé dans les ballasts des navires en provenance de la côte Atlantique américaine, ce crustacé a profité de l’absence de prédateur dans le lac et a détruit l’écosystème local. La consommation régionale est insuffisante pour rendre sa pêche rentable. Le soleil se lève tout juste et le pêcheur est prêt à partir dans sa petite barque à fond plat : Jean-Claude Pons, accompagné de sa chienne, va relever les filets posés quelques jours plus tôt quelques centaines de mètres au large. Il est pêcheur d’anguilles depuis plus de trente-cinq ans dans l’étang côtier de Canet-en-Roussillon, séparé de la mer par un mince cordon dunaire, un peu au sud de Perpignan. Mais, aujourd’hui, il va chercher une vingtaine de crabes qu’un particulier lui a commandés.

