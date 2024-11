Revue de presse du 17 novembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 17 novembre 2024 à 10:01

Au programme de la revue de presse du 10 novembre 2024 : Incendie au marché de Noël du Barcarès, procès du RN, inondations de Valence, fin du Fret SNCF, et les bananes « made in Perpignan ». Photos © Steven JAROSSAY SDIS 66.

L’incendie d’une partie du marché de Noël du Barcarès a fait la une des médias

Le marché doit ouvrir ses portes samedi. Une véritable course contre-la-montre commence pour les organisateurs et la municipalité, car les dégâts causés par les flammes sont très importants. Touché par un incendie qui n’a pas fait de victime, lundi 11 novembre, le village de Noël du Barcarès (Pyrénées-Orientales) espère ouvrir la semaine prochaine. La mairie exprime sa « tristesse » et sa « consternation » et assure « tout mettre en œuvre pour permettre l’ouverture la semaine prochaine ». L’inauguration était initialement prévue samedi.

TF1 / Un incendie ravage le marché de Noël du Barcarès

Le grand marché de Noël du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, a été frappé par un violent incendie dans la nuit de dimanche à lundi.

324 Cat / Un espectacular incendi crema el mercat de Nadal del Barcarès

Aquesta fira de Nadal, situada a uns 15 km al nord-est de Perpinyà, obrirà les portes al públic dissabte 23 de novembre, una setmana més tard del previst. Un incendi declarat cap a les 4 de la matinada d’aquest dilluns ha arrasat una superfície de més de 3.000 metres quadrats del mercat de Nadal del Barcarès, a la Catalunya del Nord. El foc, que ha quedat extingit cap a les 7 h, ha provocat destrosses importants. Segons els mitjans francesos, el foc ha afectat una desena de casetes, quatre camions frigorífics i quatre contenidors d’emmagatzematge.

Procès des assistants parlementaires, quel réquisitoire à l’encontre de Louis Aliot, maire de Perpignan ?

A la septième semaine du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, un moment charnière s’est tenu ce mercredi, avec les réquisitions du parquet. Un réquisitoire très sévère dans lequel parait la demande de cinq ans de prison dont, deux ferme aménageables, et cinq ans d’inéligibilité pour Marine Le Pen. (…) En outre, le ministère public requiert notamment 18 mois de prison dont six mois ferme avec trois ans d’inéligibilité contre le numéro deux du parti Louis Aliot.

Le Figaro / Marine Le Pen au piège d’un périlleux compte à rebours judiciaire

La future candidate à la présidentielle a été prise de court par le parquet qui réclame à son encontre 5 ans d’inéligibilité avec une mise à exécution provisoire début 2025. (…) Une exécution provisoire rendrait la peine effective immédiatement : un appel ne serait pas suspensif contrairement à ce qu’on voit le plus souvent. En ce qui concerne son actuel mandat de députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen pourrait garder son siège à l’Assemblée nationale, puisque le Conseil constitutionnel a pour règle de ne prononcer la déchéance d’un parlementaire qu’une fois toutes les voies de recours épuisées.

Il n’en est pas de même, en revanche, pour les élus locaux comme Louis Aliot qui devrait rendre les clés de sa mairie de Perpignan en cas de condamnation assortie d’une exécution provisoire.

Les pompiers des Pyrénées-Orientales prêtent main forte aux sinistrés de Valence

En Espagne, après les pires inondations de l’histoire du pays, des équipes de la Sécurité civile française nettoient les rues. Deux semaines après les pires inondations de l’histoire du pays, la côte est de l’Espagne subit encore de violents orages, et sur place les opérations de déblayages sont loin d’être terminées. (…)

Au total, 40 secouristes de la Sécurité civile française et 10 pompiers des Pyrénées-Orientales sont en Espagne. Ils sont reconnaissables grâce à leur drapeau bleu blanc rouge sur leurs épaules. Une dizaine d’entre eux dégagent les routes obstruées par d’épaisses couches de boues, des carcasses de voiture complètement écrasées.

Les cheminots serait-ils les responsables de la fin du Fret ?

RÉCIT – Fret SNCF va disparaître au 31 décembre, pour être remplacée par deux sociétés. Les syndicats menacent de faire grève à Noël. Mais l’entreprise accumulait les pertes abyssales, notamment à cause de la rente de situation des cheminots. (…) Il y a une quinzaine d’années, Guillaume Pépy, l’ancien PDG pointait un écart de coûts de 30% avec les concurrents.

Avec son sens de la litote, Jean-Pierre Farandou à la tête du groupe depuis fin 2019, reconnaissait devant la même commission « parfois une productivité un peu inférieure à celle des concurrents. » En réalité, l’écart est abyssal : il y a quelque temps, Fret SNCF demandait 3000 euros pour faire entrer et sortir un train de marchandises sur la plateforme intermodale Saint-Charles à Perpignan. Un concurrent effectuait le même service pour 800 euros.

Les bananes « made in Perpignan »

Des bananes made in Perpignan, oui vous avez bien lu. On a rencontré Didier, il cultive dans le sud de la France plusieurs fruits exotiques comme la banane, la mangue et l’avocat qu’il vend en direct sur son stand en bord de route. Et tout ça, dans une serre non-chauffée, en bio et en ayant remplacé les pesticides par des insectes et de la musique. On est allé le rencontrer.

