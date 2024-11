Revue de presse du 10 novembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 10 novembre 2024 à 10:49

Au programme de la revue de presse du 10 novembre 2024 : Rodéo sauvée par les pompiers ; après les inondations en Espagne, des pénuries possibles d’agrumes. Un seul projet sur les 48 annoncés par la ministre de l’agriculture pour sécuriser la ressource en eau. Mais aussi la prise de position du maire de Perpignan après la réélection de Donald Trump, des nouvelles de cet ancien préfet des Pyrénées-Orientales. Et enfin, it’s tea time près de Perpignan. Photo © Sdis 66.

La chienne Rodéo sauvée par les pompiers après trois jours sous terre

Mardi soir, peu avant minuit, un petit chien de chasse a été extrait d’un boyau de plusieurs mètres de profondeur à Formiguères où il était coincé. Plus de soixante-douze heures : c’est le temps qu’il aura fallu aux services de secours des Pyrénées-Orientales pour débloquer ce mardi à 23h50 un petit chien de chasse coincé depuis samedi, après une partie de chasse, dans une cavité sur la commune de Formiguères (Pyrénées-Orientales).

Après les inondations de Valence, pénurie d’agrumes annoncée sur les étals

Très dépendante de son voisin pour ses importations de fruits et légumes, la France est épargnée, pour l’heure, par les pénuries, notamment d’agrumes. Certains professionnels remarquent tout de même des difficultés d’approvisionnement, présageant des hausses de prix. (…) Conséquence directe de cette catastrophe climatique, l’approvisionnement est plus long sur les étals français. Comme au marché Saint-Charles de Perpignan, une des portes d’entrée pour les fruits et légumes, revendus ensuite à travers toute l’Europe. «Les transporteurs espagnols ne peuvent pas prendre l’autoroute directe pour remonter vers Barcelone et livrer en France», selon l’exploitant d’une société de transports interrogé par la radio locale.

La ministre de l’agriculture annonce 48 projets pour sécuriser la ressource en eau, mais un seul pour les Pyrénées-Orientales

La ministre de l’Agriculture a annoncé mardi à Fabrezan l’intention du gouvernement de proposer deux outils de soutien à la trésorerie des agriculteurs les plus en difficulté. Annie Genevard répond ainsi à une demande forte de l’alliance syndicale majoritaire FNSEA/Jeunes Agriculteurs (JA). Le premier est « un prêt à court terme pour des difficultés conjoncturelles », pour lequel l’Etat négocie actuellement avec le secteur bancaire un taux réduit, « entre 1,5 et 2 % ». (…)

Lors d’une seconde étape à Castelnau-d’Aude, Annie Genevard a également dévoilé la liste des projets qui bénéficieront d’une aide au titre du fonds hydraulique agricole, doté de 20 millions d’euros. Au nombre de 48 dans toute la France, dont 14 en Occitanie, ces projets visent à « sécuriser l’accès à l’eau des exploitations dans des conditions durables et respectueuses de la ressource en eau », précise le ministère dans un communiqué. Ils incluent notamment la création de retenues collinaires ou de réseaux d’irrigation, et la rénovation d’infrastructures hydrauliques diverses. Un seul projet est destiné à la réutilisation d’eaux usées, à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Le maire de Perpignan prend position après la réélection de Donald Trump

De Marion Maréchal à Éric Ciotti en passant par le RN ou Éric Zemmour, beaucoup voient dans la victoire du milliardaire un modèle à suivre. (…) De son côté, le numéro 2 du RN, Louis Aliot souligne la résilience du multimilliardaire. « Après tout ce qu’il a subi, la défaite, la haine, le mépris, les juges, les balles ! Il remonte la pente et gagne ! Quelle leçon pour tous ces démocrates de bazar. Ça n’arrangera peut-être pas nos intérêts mais c’est une réaction salutaire à l’Injustice ! », a salué le maire RN de Perpignan.

Quel parcours pour cet ancien préfet des Pyrénées-Orientales ?

Les Echos / Etienne Stoskopf prend les rênes de la préfecture du Val-de-Marne

Ancien chef du pôle affaires intérieures au sein du cabinet du Premier ministre, Etienne Stoskopf a été nommé préfet du Val-de-Marne, au conseil des ministres, ce mercredi. Il succède à Sophie Thibault, arrivée en mars 2021 dans le département. (…) Mercredi 6 novembre, le conseil des ministres a rendu publique la nomination d’Etienne Stoskopf comme préfet du Val-de-Marne. Né en 1978 à Strasbourg, Etienne Stoskopf est passé par l’ENA, promotion René Cassin (2001-2003) où il a pu côtoyer le nouveau préfet de la Seine-Saint-Denis, Julien Charles , et croiser l’actuel président de la République, Emmanuel Macron, membre de la promotion Léopold-Sédar-Senghor à l’ENA.

Il est passé par de nombreux postes depuis 2003 notamment en préfecture : directeur du cabinet du préfet du Finistère (2005-2007), préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-est du Rhône (2017-2018), préfet des Pyrénées-Orientales (2020-2022) et préfet de la Somme (2022-2023).

Le thé pousse dans les Pyrénées-Orientales

Théiers et caféiers poussent aussi en France. Il y a trois ans, au sud de Perpignan, l’agronome Jean-Marc Sanchez a lancé les Plantations d’Acapella. Aujourd’hui, ses thés noir et vert sont reconnus jusqu’en Chine et au Japon. Des plants de thé et de café à perte de vue dans la plaine du Roussillon, à trois kilomètres de la mer. L’idée peut sembler saugrenue. Mais pour Jean-Marc Sanchez, agronome et fils de vigneron, c’était une évidence. « Il y a quatre ans, quand j’ai dû arrêter de voyager en Asie et en Amérique latine à cause du confinement, j’ai trouvé un sol à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, où j’ai bâti une serre abritée par des panneaux solaires », décrit l’intéressé. Aujourd’hui, les Plantations d’Acapella font corps avec le paysage.