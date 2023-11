Revue de presse du 19 novembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 19 novembre 2023 à 05:54

Au programme de la revue de presse du 19 novembre 2023 ? Le retour de Thierry Casasnovas. Louis Aliot et la Ligue de défense juive. La sénatrice Josende signe une tribune contre l’antisémitisme. La France Insoumise voudrait voir basculer Perpignan et les Pyrénées-Orientales.

Le retour des vidéos de Thierry Casasnovas

PORTRAIT – Mis en examen le 10 mars dernier, notamment pour «exercice illégal de la pharmacie» et «abus de confiance», Thierry Casasnovas fait l’objet de centaines de signalements auprès de la Miviludes.

Le «naturopathe» mis en examen pour exercice illégal de la pharmacie donne de nouveau de dangereux conseils sur YouTube où il prône les bienfaits du crudivorisme, des plantes et du jeûne.

Louis Aliot, entremetteur entre le RN et la ligue de défense juive

Comme en 2018 lors de la marche en hommage à Mireille Knoll, ce groupuscule a protégé la partie du cortège où marchaient dimanche 12 novembre Marine Le Pen et les députés d’extrême droite. Il s’est distingué par sa violence et ses insultes contre Jean-Luc Mélenchon et les insoumis. (…) Les premiers contacts de Jean-Claude Nataf avec les lepénistes dateraient des années 2000, par le biais du désormais maire de Perpignan, Louis Aliot, à l’époque conseiller régional et compagnon de Marine Le Pen. Il se souvient aujourd’hui d’un certain «J-C», qu’il a au moins croisé lors d’une fête des Bleu-Blanc-Rouge, en 2007, mais dont il n’aurait «plus de nouvelles depuis longtemps».

La sénatrice LR signe une tribune contre l’antisémitisme

Près de 90 sénateurs, dont le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, et le président du Groupe Les Indépendants, Claude Malhuret, plaide pour davantage de fermeté face à la prolifération des actes antisémites sur notre sol. (…) Signataires de cette tribune : (…) Lauriane Josende, sénatrice des Pyrénées-Orientales.

Elections, la France Insoumise cible Perpignan et les Pyrénées-Orientales

Les Echos / Ces départements que LFI voudrait faire rebasculer à gauche

La France insoumise inaugure ce samedi à Perpignan le premier local acheté par le mouvement dans le cadre de sa stratégie d’implantation locale. Objectif affiché : reconquérir des départements perdus de peu par la gauche. (…) Choix symbolique : LFI inaugure ce samedi son premier QG à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Terre historiquement de gauche, « on a aujourd’hui quatre députés sur quatre qui sont Rassemblement national », constate le député insoumis Antoine Léaument, coresponsable des achats de locaux, « et Perpignan est la plus grande ville gérée par un maire RN » (Louis Aliot).

