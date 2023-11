Revue de presse du 12 novembre 2023, ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 12 novembre 2023 à 08:59

Au programme de la revue de presse du 12 novembre 2023 ? À Perpignan, deux marches contre l’antisémitisme en France. La campagne d’Olivier Véran contre le RN. Les impossibles expulsions. Inondations dans le Pas de Calais, sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Pays catalan, le territoire transfrontalier qui garde sa frontière close. Deux humoristes étrillent Aliot à Paris.

À Perpignan, non pas une mais deux marches contre le retour de l’antisémitisme

Le parti d’extrême droite s’est empressé de répondre positivement après l’annonce d’une «grande marche civique» contre l’antisémitisme. Sa présence est dénoncée de la gauche à une partie des macronistes. Marine Le Pen dénonce «l’hypocrisie de la classe politique». (…) Mercredi matin sur RTL. Invité d’Europe 1, Louis Aliot, a quant à lui annoncé un rassemblement, chez lui à Perpignan, ainsi que le déploiement d’une banderole sur le fronton de sa mairie avec les visages des otages du Hamas et le slogan «Libérez-les».

L’avocat ayant passé sa vie, avec sa femme, à pourchasser les criminels de guerre nazis à travers la planète, vole au secours de la formation d’extrême droite et lui offre une caution morale au moment où le passé antisémite de ses fondateurs la rattrape. Sa présence, il y a un an à Perpignan, pour recevoir la médaille de la ville des mains de son maire, Louis Aliot, figure du Rassemblement national (RN) en pleine campagne de ce dernier pour la présidence du parti d’extrême droite, était un premier signe.

Dans une interview au Figaro signée de la journaliste Eugénie Bastié et publiée jeudi sur le site du quotidien de droite, Serge Klarsfeld, avocat ayant passé sa vie, avec sa femme, à pourchasser les criminels de guerre nazis à travers la planète, vole au secours de Marine Le Pen dont la formation est rattrapée, à trois jours de la «marche contre l’antisémitisme» à laquelle elle participera, par le passé de ses fondateurs.

La croisade d’Olivier Véran contre le RN

Le porte-parole du gouvernement s’est lancé dans une série de déplacements dans les communes dirigées par le parti de Marine Le Pen. Il doit se rendre ce vendredi dans le Var, à Fréjus. C’est un parcours qui commence à sérieusement agacer au Rassemblement national. A tel point qu’à l’occasion de l’examen du projet de budget à l’Assemblée, plusieurs députés RN dont celui de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, ont proposé de supprimer les crédits de l’action au renouveau démocratique du ministère d’Olivier Véran.

L’objet de leur courroux ? La série de déplacements dans laquelle s’est lancé le porte-parole du gouvernement qui, à des communes de toute couleur politique, a vu depuis la rentrée le ministre ajouter à dessein des villes dirigées par le RN. Depuis septembre, il sera passé par Beaucaire (Gard) – où aucun membre du gouvernement n’avait mis les pieds depuis dix ans -, Perpignan (Pyrénées-Orientales), Hayange (Moselle).

Les trous dans la raquette de la politique de reconduite aux frontières

Les préfets de département ont fait remonter à Beauvau les cas emblématiques de leur impuissance à éloigner les individus les plus dangereux. Un tableau édifiant. (…) Il y a aussi, dans les Pyrénées-Orientales, ce Russe d’origine tchétchène né en 1992, qui cumule « cinq condamnations pour un quantum de peines de 10 ans et 7 mois d’emprisonnement », relatives à des crimes et délits incluant enlèvement, séquestration, détention d’un « dépôt d’armes » à feu et « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ». Mais il faudra faire avec : il est arrivé en France avant l’âge de 13 ans.

Inondations au Pas de Calais et sécheresse dans les Pyrénées-Orientales

Les pluies très abondantes depuis trois semaines dans le nord et le centre-ouest du pays rendent les sols très humides et contribuent au remplissage des réserves d’eau souterraines. Dans le Pas-de-Calais, trois rivières sont placées en vigilance rouge pour crue. « Qu’on ne vienne plus me parler de l’état des nappes ! » (…) Le « gros point noir » des Pyrénées-Orientales. La saison de recharge est encore longue, puisqu’elle s’étire jusqu’au début du printemps. La situation à la veille de l’été dépendra beaucoup des pluies à venir ces prochains mois. D’ici là, certaines zones du pays, minoritaires, restent en situation très critique. C’est notamment le cas des Pyrénées-Orientales, où la pluie se fait toujours très rare.

Les Pyrénées-Orientales, département transfrontalier, vraiment ?

Les Echos / La Suisse et le Luxembourg attirent toujours autant les travailleurs français

Signe du fort attrait de ces deux pays, la population a fortement augmenté ces dernières années dans les territoires situés aux abords de leur frontière avec l’Hexagone. D’autres pays frontaliers, en revanche, ne séduisent pas. (…) Le littoral méditerranéen séduit. Tout comme l’Italie, l’Espagne et Andorre attirent très peu de travailleurs venant de France. Mais la géographie des lieux séduit. Entre 2013 et 2022, la population a ainsi augmenté dans la plupart des zones frontalières proches du littoral, comme les Pyrénées-Orientales (+5,5 %) et la province espagnole de Gérone (+3,7 %), constate l’Insee. Elle a augmenté plus faiblement, voire diminué, dans les zones plus éloignées du littoral.

Depuis bientôt trois ans, plusieurs routes à la frontière espagnole ont été fermées par Paris afin de renforcer les contrôles. Les habitants protestent. Les routes de la discorde. Depuis janvier 2021, plusieurs petites routes reliant la France à l’Espagne ont été fermées après une décision – unilatérale – de la France. Motif invoqué par Paris : stopper l’ immigration clandestine et une meilleure efficacité des contrôles antiterroristes. Sauf que, depuis plusieurs mois, les habitants de la région, notamment dans les Pyrénées-Orientales, protestent. En vain.

Les humoristes étrillent Louis Aliot lors de sa tournée des radios parisiennes

Europe 1 / Gaspard Proust face à Louis Aliot

