Revue de presse du 19 septembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Stephane Bern aurait prévenu l’ancien Maire sur le basculement de Perpignan à l’extrême droite

Bien sûr, il narre encore dans Paris Match les déboires conjugaux de “Charlène et Albert au bord de la rupture”. Evidemment, il dévoile toujours sur les chaînes publiques ses Secrets d’histoire. Mais depuis qu’Emmanuel Macron lui a confié une “mission sur la préservation du patrimoine en péril”, Stéphane Bern ne pense (presque) plus qu’à ça. A cette France qui s’abîme, à cette France qu’il sauve. (…) Devant L’Express, il prend l’exemple de Perpignan : « J’avais dit à l’ancien maire qu’il fallait sauver les maisons moyenâgeuses du quartier gitan, qu’il ne fallait pas les détruire et donner le lieu aux promoteurs. Je l’avais prévenu : vous allez perdre la mairie et l’extrême droite gagnera. Et regardez ce qu’il s’est passé. ».

🔴 Ses interlocuteurs en sont convaincus : son franc-parler, son entregent lui permettent d'obtenir des choses que peu arrivent à décrocher.



♦ Présidentielle 2022 – Louis Aliot fait la tournée des grands-ducs

⊕ France 2 / Louis Aliot est l’invité des 4 vérités

Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement national, est l’invité des “4 Vérités” de France 2, jeudi 16 septembre. L’État va faire un chèque de 100 euros pour près de 6 millions de ménages modestes en raison de la hausse du prix de l’énergie. “Si je prends l’exemple de l’essence, l’État peut baisser les taxes. […] Les classes moyennes souffrent énormément de cette hausse des prix et de l’énergie. Je rappelle que nous avons aujourd’hui des prix de l’essence qui nous avaient conduits à la première manifestation des ‘gilets jaunes’. Si on veut le chaos social dans les mois qui arrivent, il faut continuer comme cela, laisser faire”, indique Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national.

Louis Aliot, maire RN de Perpignan et auteur de “Impossible n’est pas français” (éditions Quid Novi), était l’invité du “petit déjeuner politique” de Benjamin Glaise le 17 septembre 2021 sur Sud Radio, à retrouver du lundi au vendredi à 8h15.

Aujourd’hui, c’est au tour de Louis Aliot, maire RN de Perpignan, d’être le témoin de la semaine. – Avec : Stella Kamnga, étudiante. Thomas Porcher, professeur d’économie. Et Mourad Boudjellal, président du Hyères Football Club. – Les Grandes Gueules, du vendredi 17 septembre 2021, présenté par Alain Marschall et Olivier Truchot, sur RMC et en simultané sur RMC Story.

🚨Quand @Charlineaparis, journaliste satirique à #FranceInter dessine la moustache d'Hitler sur une affiche de @ZemmourEric



♦ Le RN face à la justice pour appel à la “préférence nationale”

Quatre membres du Front national d’alors, dont Steeve Briois, répondront devant le tribunal cet automne pour une brochure éditée en 2013. Mais le RN veut relancer le débat sur la discrimination des étrangers. (…) Les membres de la Maison des Potes vérifient : le guide en question a bien été publié, sur le site Internet du FN dans les Pyrénées-Orientales, et notamment à Perpignan. Et, selon les responsables du FN local, le fameux guide était même publié sur le site national du parti, où ils disent l’avoir « récupéré ».

♦ Perpignan, bientôt une maison de retraite pour anciennes prostituées

Un Perpignanais s’est lancé le pari d’ouvrir au début de l’année prochaine une structure pour accueillir les anciennes prostituées dans le besoin. C’est un étonnant projet que compte mettre sur pieds le délégué régional et porte-parole du Strass, le syndicat du travail sexuel. En effet, comme le relate France Bleu Roussillon, Jimmy Paradis espère ouvrir au cours du premier trimestre 2022 une maison de retraite destinée aux anciennes prostituées, dans le centre de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Il s’agirait d’une première en France.

♦ À l’hopital de Perpignan, une centaine de soignants suspendus

“Quelque 3.000 suspensions” ont été signifiées à des personnels de santé non vaccinés contre le Covid-19 après l’entrée en vigueur mercredi de l’obligation vaccinale, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. (…)La presse locale a par ailleurs rapporté des sanctions plus fréquentes dans le sud: 450 au CHU de Nice, 100 à Perpignan, autant au centre hospitalier des Alpes du Sud (Briançon-Gap-Sisteron) et à l’hôpital psychiatrique d’Avignon.

♦ Le drame de Millas, pire souvenir pour l’ancien premier ministre Edouard Philippe

⊕ Le Huffington / Édouard Philippe raconte presque en larmes son pire souvenir à Matignon

Interviewé dans l’émission Sept à Huit sur TF1 ce dimanche 12 septembre, Édouard Philippe a été questionné sur son pire souvenir en tant que Premier ministre ; une fonction qu’il a exercée entre mai 2017 et juillet 2020. “Le pire moment, le moment le plus dur, et ça je rechigne presque à le dire parce que je sais qu’en l’évoquant, je retourne un couteau dans la plaie d’un certain nombre de personnes, mais ça a été à l’occasion de la catastrophe ferroviaire de Millas dans les Pyrénées-Orientales”, répond le maire du Havre, la voix presque nouée par l’émotion, à Audrey Crespo-Mara qui l’interroge.

♦ Une bonne saison touristique pour les Pyrénées-Orientales

La région Occitanie a été la première destination touristique de l’été 2021. L’afflux a aussi profité aux Pyrénées-Orientales, malgré un contexte sanitaire particulièrement difficile dans le département.

Tourisme : les Pyrénées-Orientales ont eu la faveur des vacanciers cet été

♦ La France fête son TGV, sauf à Perpignan…

⊕ Les Echos / Le TGV, ce train qui a changé la France

Le 22 septembre 1981, François Mitterrand inaugure le premier TGV reliant Paris à Lyon. Vingt ans plus tard, Jacques Chirac célèbre son prolongement à Marseille. La grande vitesse entre dans la vie des Français. Dans le bruit et parfois la fureur. Histoire d’une révolution. (…) Aujourd’hui, seules les lignes Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan sont encore envisagées à grande vitesse.

Il y a quarante ans, François Mitterrand inaugurait

la ligne Paris-Lyon à bord du TGV.



⊕ Les Echos / SNCF : Emmanuel Macron sonne le retour des grands projets

La construction de nouvelles lignes de TGV n’est plus un tabou pour l’exécutif. Le président de la République appelle de ses voeux un développement du réseau, et supprime deux taxes prélevées sur les trains à grande vitesse de la SNCF. (…) Une demi-douzaine de grands projets à l’étude. Ces derniers, qui sont à des phases différentes en termes d’enquête publique ou de quote-part possible de financement (Etat, régions, Europe), portent sur une ligne rapide Bordeaux-Toulouse (4,1 milliards à la charge de l’Etat) et des aménagements de modernisation près de Marseille, Toulon et Nice pour le volet Paca (1,3 milliard). Sans oublier la première phase d’une future ligne TGV Montpellier-Perpignan (un milliard).

♦ Le Point fait le point sur les vendanges

Les oenologues vous proposent cette semaine un point sur les vendanges en Languedoc-Roussillon et а Bordeaux (…) Il faut également s’attendre à une baisse drastique des volumes, les pertes étant aujourd’hui évaluées à 40 % de la production. En effet, les conditions climatiques du millésime ont été compliquées : gel, sécheresse dans les Pyrénées Orientales, incendies dans l’Aude ; autant d’évènements qui ont endommagés la récolte et diminué la production.

🍷Les œnologues font « Le Point » : focus sur les #vendanges.

♦ L’influenceur du quartier Saint-Jacques

Le célèbre influenceur NasDas nous invite dans son quartier, dans le mythique Saint-Jacques à Perpignan. On entre dans l’intimité de sa vie, ainsi que dans sa team NasDas composée de 4BDV, Samos, Tounsi et BillyDZ. Reportage exclusif sur Alohanews.

🌴 En moins d'une semaine, notre dernier reportage a atteint le million de vues. Un record pour notre média et un record pour le monde audio-visuel urbain en Belgique. Merci à NasDas et sa team et merci public ❤



♦ Le street-art au Barcarès

Face à la mer et culminant à plus de 15 mètres, ils intriguent ou fascinent les passants: au Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, une trentaine de containers maritimes se sont transformés depuis juillet en fresques géantes, réalisées par cinq artistes de renom.

