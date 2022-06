Revue de presse du 20 juin l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 20 juin 2022 à 09:19

♦ La vague RN dans les Pyrénées-Orientales

Louis Aliot amène ses « Louisettes » à l’Assemblée nationale. Et la macronie disparaît des Pyrénées-Orientales. Quand une élection chasse l’autre, le maire de Perpignan, renforcé, viserait désormais la tête du Rassemblement National.

Marine Le Pen se félicite d’un « groupe très puissant » de députés élus dimanche soir. Une percée aussi inattendue qu’inédite, jamais vue dans l’histoire de la Ve République. (…) Dans les Pyrénées-Orientales, Louis Aliot se réjouit du « grand chelem » dans les quatre circonscriptions du département, avec la victoire des quatre candidates RN, qu’il surnomme « [s]es Louisettes » : Sophie Blanc (53,87 %), Anaïs Sabatini (61,23 %), Sandrine Dogor-Such (54,11 %) et Michèle Martinez (56,28 %). « C’est magnifique, on ne remerciera jamais assez Marine d’avoir initié tout ça depuis 2010 », se réjouit le maire de Perpignan, qui ne s’attendait pas à une telle réussite.

Au deuxième tour, ce dimanche, le Rassemblement national remporte les quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales et conforte son implantation dans le département. Le Rassemblement national réalise le grand chelem dans les quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales. Sophie Blanc sur la première circonscription et Michèle Martinez sur la 4e dominent nettement les députés sortants LREM. Neuf points séparent également la candidate RN (Sandrine Dogor-Such) de celle de la Nupes (Nathalie Cullell) sur la 3e circonscription.

♦ Les médias nationaux s’intéressent au RN catalan

Le parti de Marine Le Pen est opposé dans 61 duels aux candidats Nupes et compte sur les voix LR pour l’emporter. La déclaration est passée inaperçue. Ou presque. Elle pourrait pourtant être annonciatrice d’un petit séisme politique ce dimanche. Interrogé ce jeudi au micro de France Bleu Roussillon, Robert Vila, président Les Républicains de la communauté urbaine de Perpignan n’a pas fait mystère de son vote pour le second tour des législatives: «En tant qu’exploitant agricole et chef d’entreprise, fervent défenseur de nos forces de l’ordre et de sécurité, des valeurs de respect et de travail, j’utiliserai mon bulletin de vote pour faire barrage à Mélenchon premier ministre.» En clair, l’élu LR votera Rassemblement national dans la 3e circonscription des Pyrénées-Orientales.

Et si ce second tour des élections législatives signait les derniers feux du «front républicain» ? C’est tout le pari du RN qui espère attirer à lui les électeurs LR grâce au rejet que suscite la Nupes.

♦ Une election chasse l’autre et Louis Aliot semble à nouveau en campagne

⊕ Le JDD / Pour la présidence du Rassemblement national, Louis Aliot lance le match contre Jordan Bardella

L’affaire semblait cousue de fil blanc. Sitôt un groupe Rassemblement national (RN) constitué au Palais-Bourbon dans la foulée des législatives, Marine Le Pen devait en prendre la direction, et laisser définitivement son fauteuil de patronne du parti à Jordan Bardella, jusqu’alors président par intérim. Mais c’était avant que Louis Aliot, le maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales), ne vienne mettre son grain de sel. « S’il le faut, en fonction des lignes politiques qui seront choisies, oui, je pourrais me porter éventuellement candidat, mais pour l’instant je n’ai pris aucune décision », a-t-il dit vendredi 10 juin sur RMC.

♦ Les médias internationaux s’intéressent à l’influenceur de Saint-Jacques

NasDas, l’influenceur aux quelque 4 millions d’abonnés sur Snapchat, ravit les réseaux en filmant la vie dans son quartier pauvre de Perpignan, où il fait figure de grand frère, distribuant à l’entour argent et cadeaux que lui rapporte sa notoriété. « Je pense que les gens en avaient marre de voir les influenceurs montrer leur richesse sur les réseaux […] voitures de luxe, habits de luxe. Moi, y a rien de tout ça ! », souligne NasDas, de son vrai nom Nasser Sari. Chaque jour, ce gaillard de 26 ans, en short et baskets, publie ses stories montrant un « quotidien différent, dans un quartier différent, pauvre », mais « très vivant ».

♦ Des phénomènes météorologiques étonnants

Un phénomène météorologique rare appelé « heart burst » a touché le cap Béar dans les Pyrénées-Orientales dans la nuit de mardi à mercredi. Le phénomène est rare. Et très impressionnant. Dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 juin, la température est subitement passée de 22 à 37 °C, en quelques dizaines de minutes, vers 2 heures 30, au cap Béar, dans les Pyrénées-Orientales. Il s’agit d’un record mensuel, le dernier de 35 °C avait été établi le 21 juin 2003.

♦ Le Swimrun de la Côte Vermeille, la seule course du type en France

Ce petit bout de France, situé entre Perpignan et la frontière espagnole, réunira les 17 et 18 juin 1 100 passionnés de running et de natation en eau libre. Au programme : 5 courses entre terre et mer, mêlant défi sportif en équipe et découverte de la côte Vermeille.

En photo de Une, Michelle Martinez et Sophie Blanc, deux des 4 députées RN élues à l’Assemblée nationale.