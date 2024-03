Revue de presse du 24 mars, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 24 mars 2024 à 09:52

Au programme de la revue de presse du 24 mars 2024 ? Visite du ministre de l’Écologie, golf de Villeneuve-de-la-Raho et sécheresse à la une des médias. Une sécheresse qui pousse à réfléchir aux solutions d’adaptation. Mais aussi Carles Puigdemont qui annonce sa candidature en Catalogne nord. Et puis… Disney qui s’intéresse aux disparues de Perpignan.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 17 mars 2024.

Un ministre, un golf et une visite à Perpignan

Le ministre de la Transition écologique a clarifié sa position sur le projet de construction d’un mégagolf à Villeneuve-de-la-Raho, dans les Pyrénées-Orientales. Invité de la matinale de France 2 ce vendredi 22 mars, Christophe Béchu a précisé son opinion au sujet du golf de 18 trous assorti de 600 logements qui pourrait voir le jour à Villeneuve-de-la-Raho, dans les alentours de Perpignan.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

En déplacement ce jeudi 21 mars dans le département pour le premier anniversaire du plan eau, le ministre de la Transition écologique a remis en question le projet qui suscite l’ire de chercheurs, d’associations et de citoyens dans une région marquée par une sécheresse sévère.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Un golf devant la justice

La construction de ce golf dérange dans un département des Pyrénées-Orientales où la pluie se laisse désirer depuis près de trois ans. Ils ont perdu une bataille, mais pas encre la guerre. Les opposants à la construction d’un golf à Villeneuve-de-la-Raho, dans un département des Pyrénées-Orientales qui affronte une sécheresse chronique, ont vu leur recours en référé rejeté ce vendredi 22 mars.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La sécheresse au cœur du projet du golf de Villeneuve-de-la-Raho

Comment faire le projet immobilier le plus controversé des Pyrénées-Orientales ? Prenez Villeneuve-de-la-Raho, une petite commune touchée par la sécheresse depuis deux ans, et construisez-y un golf de 160 hectares. Les travaux ont déjà commencé sur cet immense terrain vierge. Un golf de 18 trous, un hôtel et 600 logements doivent y voir le jour.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La sécheresse historique des Pyrénées-Orientales sujet de tous les débats

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le Monde / Une sécheresse critique s’installe durablement dans le bassin méditerranéen

L’Espagne, le sud de la France, la majorité de l’Italie, Malte, Chypre, une partie de la Roumanie, de la Grèce ou de la Turquie : le manque d’eau oblige déjà à des rationnements et affecte l’agriculture et le tourisme. Les paroissiens de Perpignan ont décidé de s’en remettre une nouvelle fois à sant Galdric, saint patron des Catalans, afin de faire enfin tomber la pluie sur les Pyrénées-Orientales. Le dimanche 10 mars, pour la deuxième année consécutive, ils ont organisé une procession dans les rues de la ville. Dans l’extrême sud de la France, comme dans tout l’ouest du bassin méditerranéen, la sécheresse s’est installée.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Dans le lit asséché de l’Agly, près de Rivesaltes, « c’est la pêche aux cailloux ! » La poussière virevolte et les galets roulent sous les pas de Benjamin Domenech. Le secrétaire général de la fédération de pêche des Pyrénées-Orientales, un enfant du pays, montre des débris entortillés dans la végétation des berges, au-dessus de sa tête. Un indicateur du niveau « de la crue causée par la tempête Gloria, en janvier 2020 ». Cet « ouragan », a fait place à une crise sévère et inédite dans le Roussillon. Entre la Méditerranée et le barrage de Caramany, l’eau du fleuve s’est évaporée. Et la sécheresse s’éternise.

Quelles solutions face à la sécheresse des Pyrénées-Orientales ?

L’association d’élus Intercommunalités de France publie une carte des points noirs des fuites d’eau sur les réseaux. Un sujet sensible alors que de nombreux maires ne veulent pas perdre la gestion de l’eau. Il n’y a pas de hasard. Alors que le ministre de la Transition énergétique, Christophe Béchu, prévoit de dresser en fin de semaine un bilan du plan eau annoncé par le gouvernement il y a un an, l’association Intercommunalités de France a publié ce mercredi une cartographie des points noirs de la gestion de l’eau. (…)

En attendant, la carte montre une concentration de réseaux défaillants dans les territoires montagneux, notamment dans les Vosges, les Hautes-Alpes, ou encore les Pyrénées-Orientales. « Plus de la moitié de l’eau y est perdue dans la nature, ce n’est plus acceptable », a insisté Régis Banquet, rappelant que les départements concernés ont aussi été les plus touchés par les pénuries d’eau ces dernières années.

Le Figaro / Dans ces hôtels, la nuit coûte un peu moins cher si vous restez moins longtemps sous la douche

La marque française Nomad Hotels permet à ses clients d’économiser une dizaine d’euros par nuit grâce à des gestes écoresponsables. Zoom sur cette initiative à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, ce vendredi 22 mars. L’eau. Année après année, elle manque dans certaines régions en France et en Europe, et pas seulement au cœur de l’été. Dans les Pyrénées-Orientales, les professionnels du tourisme anticipent déjà les conséquences des cours d’eau asséchés sur la saison estivale. En Catalogne voisine, touchée par une sécheresse depuis trois ans, la situation est si critique que les autorités envisagent de limiter la consommation d’eau par habitant, obligation que les hôteliers devront faire appliquer à leurs clients.

Figure de l’indépendantisme, Carles Puigdemont annonce sa candidature en Catalogne nord

L’ex-président, toujours poursuivi en Espagne, a annoncé ce jeudi 21 mars qu’il briguera le 12 mai la fonction dont il a été destitué en 2017. Et ne renonce pas à obtenir l’indépendance de la région. L‘ancien président de la Catalogne, destitué en 2017, va tenter de reconquérir le fauteuil perdu en 2017, lorsque les autorités de Madrid l’avaient destitué après sa proclamation d’une République séparatiste. Il l’a annoncé ce jeudi 21 mars au soir, dans le versant nord de la région, à Elne (Pyrénées-Orientales), à une trentaine de kilomètres de la frontière espagnole.

Exilé en Belgique, Carles Puigdemont ne peut rentrer en Espagne en raison des poursuites judiciaires qui le visent depuis en octobre 2017. Mais il compte sur une amnistie qui doit prochainement être adoptée à Madrid pour mener la liste de son parti lors des élections au Parlement régional du 12 mai. Le député européen confirme ainsi son retour dans l’arène politique catalane.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Dans l’attente du vote définitif de la loi d’amnistie conçue sur mesure pour lui, l’ancien président du gouvernement catalan, toujours poursuivi pour la tentative de sécession d’octobre 2017, a promis de « parachever le processus indépendantiste » de la région espagnole. A une trentaine de kilomètres de la frontière espagnole, le village d’Elne, dans les Pyrénées-Orientales, est entré dans l’histoire mythifiée du mouvement indépendantiste catalan comme la commune ayant servi de base arrière pour cacher les urnes en plastique utilisées durant le référendum interdit d’octobre 2017.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Quand Disney s’intéresse à l’affaire des disparus de Perpignan

Prévue pour 2025 sur Disney+ , la série « Les Disparues de la gare » reviendra sur la terrible affaire qui avait secoué Perpignan la fin des années 90. Une affaire qui glace le sang. À l’occasion du festival Séries Mania à Lille, Disney+ a annoncé mercredi 20 mars un nouveau projet de série inspiré des « disparues de Perpignan ». Avec une sortie prévue pour 2025, Les Disparues de la gare mettra en en scène Camille Razat, Hugo Becker, Patrick Timsit et Mélanie Doutey.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter