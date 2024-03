Revue de presse du 17 mars, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 17 mars 2024 à 09:00

Au programme de la revue de presse du 10 mars 2024 ? Ce dimanche, c’est le golf de Villeneuve-de-la-Raho ou plutôt son opposition qui fait la une des médias nationaux et internationaux. Mais aussi l’émission de TF1 Grands reportages qui s’est intéressé aux faux Terrus révélés par l’expert en art Eric Forcada. Ou encore le portrait, dans Marianne, d’Éliane Bedu, jeune catalane auteure de L’Algérie islamique, le déni français, aux Éditions du Cerf.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 10 mars 2024.

La médiatisation de l’opposition au golf de Villeneuve-de-la-Raho avant la manifestation

Le chantier d’un golf a débuté fin 2023 alors que le département connaît un épisode de sécheresse historique. La commune et les promoteurs promettent un système de réutilisation des eaux usées exemplaire et unique en France, mais le projet reste fortement contesté. Les engins de chantier sont à l’œuvre depuis novembre 2023 à l’entrée de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales), à quelques encâblures au sud de Perpignan. Vieux de plus de vingt ans, un projet de golf, intégré dans une zone d’aménagement concerté, devrait voir le jour début 2026. Au programme, un parcours de dix-huit trous sur 65 hectares, autant de surface de zones à bâtir comprenant un hôtel, un restaurant, cent cinquante logements sociaux et cinq cents parcelles privées.

Des centaines de personnes se sont donné rendez-vous samedi matin pour manifester contre le projet porté par l’élue LR de Villeneuve-de-la-Raho. Aberrant » ; « un non-sens » ; « anachronique ». Dans un département, les Pyrénées-Orientales, où il a autant plu en deux ans que dans une région semi-désertique, la maire LR de Villeneuve-de-la-Raho, une commune de 4 500 habitants près de Perpignan, vient de réussir un petit exploit : faire défiler, ce samedi 16 mars au matin, côte à côte, des écologistes et des agriculteurs.

Des terres arides, une pluie aux abonnés absents, et des nappes phréatiques au plus bas, même en hiver, la sécheresse est devenue le train-train quotidien des habitants des Pyrénées-Orientales. La suite logique de cette situation serait de préserver l’eau qui est devenue, là-bas, une denrée rare, seulement… Certains se sont plutôt mis en tête d’en consommer encore plus. Des promoteurs immobiliers, et une maire, celle de Villeneuve-de-la-Raho, ont décidé de construire un tout nouveau golf dans cette région aride, à quelques minutes de Perpignan. Un choix étonnant connaissant la situation hydrique du coin, et la présence déjà multiple de golfs dans les alentours.

Quelle couverture médiatique de la manifestation anti golf de Villeneuve de la Raho ?

Une vingtaine d’associations environnementales ont appelé à manifester samedi contre un futur projet de golf sur 180 hectares. Les Pyrénées-Orientales traversent depuis deux ans la pire sécheresse de leur histoire. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en fin de matinée, samedi 16 décembre, contre le projet de golf de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) à l’appel d’une vingtaine d’associations environnementales et de partis écologistes, rapporte France Bleu Roussillon.

Libération via AFP / Dans les Pyrénées-Orientales assoiffées, une manifestation réunit plusieurs milliers de personnes contre un projet de golf

Entre 1 500 et 4 500 personnes ont manifesté ce samedi 16 mars contre un méga-projet de golf dans le département, victime d’une sécheresse chronique depuis près de trois ans. Boire ou loisir, il faut choisir». Plusieurs milliers de personnes ont marché ce samedi 16 mars à Villeneuve-de-la-Raho, dans les Pyrénées-Orientales, pour protester contre la construction d’un méga-complexe de golf dans le département en proie à une sécheresse chronique depuis bientôt trois ans.

Plusieurs milliers de personnes – 4.500 selon les organisateurs, 1.500 selon la gendarmerie – ont défilé samedi 16 mars autour du lac de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales). Leur but : s’opposer à un projet de golf dont les terrassements ont débuté à proximité.

A l’horizon, un vaste terrain vide, où des terrassements ont déjà débuté pour faire émerger un futur golf: à Villeneuve-de-la-Raho, plusieurs milliers de personnes ont marché samedi contre ce chantier dans un département des Pyrénées-orientales qui affronte une sécheresse chronique.

Et la sécheresse des Pyrénées-Orientales toujours aussi concrète

Selon les données du service géologique national diffusées ce jeudi 14 mars, 57% des nappes phréatiques voient leur niveau actuellement en hausse. (…) Toutefois, la situation reste extrêmement tendue dans certaines zones du pays notamment « une partie du pourtour méditerranéen, un petit bout de la vallée du Rhône, et surtout les Pyrénées-Orientales ».

Éric Forcada, lanceur d’alerte des faux Terrus du musée d’Elne

Pillages, vols, contrefaçons… le trafic de biens culturels serait devenu le marché parallèle le plus rentable au monde après celui des stupéfiants et des armes.

La recommandation de l’ouvrage de l’auteure Éliane Bedu par le journal Marianne

Dans « L’Algérie islamique : le déni français » (Cerf), Éliane Bedu examine la place de l’islam dans la société algérienne, et affirme qu’il est impératif que les pays occidentaux, et la France en particulier, se réconcilient avec la religion islamique, la différencient des mouvements terroristes qui salissent son nom.

