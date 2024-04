Perpignan et Pyrénées-Orientales : Revue de presse du 31 mars 2024

Article mis à jour le 31 mars 2024 à 11:31

Au programme de la revue de presse du 24 mars 2024 ? Procès de Louis Aliot, sécheresse, nouvelle résidence premium à Saint-Cyprien, Primark près de Perpignan. Mais aussi Puigdemont, Google car, Plastic sea et le Belvédère de Cerbère.

Le 30 septembre prochain se tiendra le procès des cadres du Rassemblement National, dont le maire de Perpignan. Sécheresse, inauguration de résidence de vacances premium, géant de la mode qui cherche à s’installer près de Perpignan, les médias nationaux affichent les paradoxes des Pyrénées-Orientales. Sans oublier, Puigdemont, cette scène captée par la Google car, Plastic sea qui signe avec de grandes marques, et le Belvédère de Cerbère à l’affiche de la presse québécoise.

Assistants parlementaires, Louis Aliot sera jugé le 30 septembre

Le Monde / Marine Le Pen sera jugée à partir du 30 septembre pour des soupçons de détournement de fonds européens

Vingt-sept prévenus en tout seront jugés pour avoir détourné des fonds européens destinés à l’embauche d’assistants parlementaires afin de rémunérer des salariés du Rassemblement national. La dirigeante du parti conteste ces accusations. (…) Parmi les autres prévenus figurent le maire de Perpignan, Louis Aliot, l’ex-numéro 2 du parti Bruno Gollnisch, le vice-président de Reconquête !, Nicolas Bay, l’ex-trésorier du FN Wallerand de Saint-Just ou encore le député et porte-parole du RN, Julien Odoul.

Deux ans de sécheresse, les Pyrénées-Orientales sont-ils devenues le désert français ?

Reportage Golf, piscines, parc à thèmes… Dans ce territoire en proie à une sécheresse historique, scientifiques et écolos se mobilisent contre l’aveuglement de certains élus, qui continuent de lancer des programmes très gourmands en eau.

Pierre & Vacances ouvre sa première résidence premium près de Perpignan

Dans les Pyrénées orientales, à 20 minutes de route de la gare de Perpignan, 900 mètres de la mer Méditerranée dans le Golfe du Lion, le leader des vacances de proximité inaugure un nouveau concept de village hôtel haut de gamme. Le Figaro l’a expérimenté en avant-première, avant son ouverture ce mercredi 27 mars. La Tramontane souffle fort dans les voiles des régatiers et des kitesurfs ce jour-là dans le Golfe du Lion. On les double. Le bateau d’excursion de CTM croisières, où l’on a pris place, file dans les vagues de la mer agitée, après s’être aventuré dans les méandres apprivoisés de la lagune.

Les ambitions de Primark dans les Pyrénées-Orientales

À la tête de vingt-sept magasins en France, l’enseigne irlandaise d’habillement qui propose des petits prix ne cesse de gagner des parts de marché. LVMH y a recours. Primark aussi. L’enseigne irlandaise d’habillement a fait appel au cabinet d’études Asterès pour démontrer combien l’ouverture d’un de ses magasins contribue à la création d’emplois directs et indirects en France. À en croire cette courte étude dévoilée mardi 26 mars, « un emploi créé dans un magasin Primark génère jusqu’à 0,7 emploi supplémentaire dans le département » où est situé ce point de vente. (…)

Primark espère ainsi faciliter ses dossiers d’implantation dans les agglomérations de plus de 120 000 habitants qu’elle vise en France. Car, en dépit de ses moyens financiers, l’enseigne est régulièrement confrontée à des recours ou des levées de boucliers lors de ses projets d’implantation dans l’Hexagone. Trois de ses projets sont sur la sellette à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), à Perpignan, et à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle).

Elne, base arrière des ambitions de Carles Puigdemont

L’eurodéputé a annoncé le 21 mars sa candidature aux élections régionales de Catalogne, région autonome qu’il a fuie en 2017 après l’échec du référendum d’indépendance. En Espagne, le cas Puigdemont s’apparente à une “affaire d’État”, analyse la presse. Carles Puigdemont a choisi Elne, dans les Pyrénées-Orientales, pour annoncer le 21 mars sa candidature aux élections régionales catalanes anticipées du 12 mai. C’est dans cette même commune du sud de la France que les urnes du référendum d’autodétermination de la Catalogne du 1er octobre 2017, convoqué à l’époque par le gouvernement autonome local présidé par Puigdemont, avaient été cachées, se souvient El Periódico de Catalunya, quotidien barcelonais de centre gauche.

Plastic sea va tester la biodégradabilité pour Bic et L’Oréal

La fondatrice de Plastic@sea, Anne-Leïla Meistertzheim, veut combattre la pollution plastique dans les océans. Ses tests de biodégradabilité et de toxicité aident les entreprises à opter pour des matériaux plus vertueux. La start-up vise 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Des océans qui contiennent plus de plastique que de poissons, c’est le scénario alarmant qui guette notre planète à horizon 2050 selon le Parlement européen. Que faire ? Juguler le flux d’emballages qui se déverse chaque année dans la mer ? Ramasser les bouteilles à la dérive ? Plastic@sea complète le tableau d’une autre proposition : tester la biodégradabilité et la toxicité des plastiques pour faire le bon choix au moment de développer les matériaux qui finiront très probablement leur course dans les eaux.

La Google car a-t-elle filmé un homicide à Olette ?

La Libre Belgique / Un meurtre à coups de pelle sur Google Street View ? Cette photo sème le doute…

En septembre 203, la “Google Car” était de passage à Olette, une petite commune située dans les Pyrénées-Orientales. Au numéro 77 de la rue de la Libération, une photo interpelle… En effet, la voiture de Google a immortalisé une scène assez surprenante ! Sur le cliché, on voit deux hommes devant une porte de garage. Le premier individu est à genoux et se protège la tête avec ses deux mains, le second, debout en face de lui tient une pelle et fait mine de vouloir lui asséner un coup qui pourrait lui être fatal. Le tout, en pleine journée au milieu de la rue, près d’un camion-benne qui aurait pu servir à transporter le corps.

L’hôtel du Belvédère de l’autre côté de l’Atlantique

La Presse / Hôtel silence, de Léa Pool Retour aux sources

Dans Hôtel Silence, adaptation à la fois fidèle et personnelle du roman Ör, de l’Islandaise Auður Ava Ólafsdóttir, Léa Pool revisite ses thèmes de prédilection en suivant les pérégrinations d’un Québécois suicidaire dans un pays ravagé par la guerre. (…) Tandis qu’elle avait presque terminé le scénario d’Hôtel Silence, Léa Pool s’est mise à chercher des villes de bord de mer en Europe. Le hasard a voulu qu’en « googlant », elle tombe sur Cerbère, village côtier des Pyrénées-Orientales, près de la frontière espagnole. S’y dresse fièrement, tel un paquebot mouillant les côtes, l’hôtel du Belvédère du Rayon vert – comme le film de Rohmer –, construit entre 1928 et 1932, selon les plans de l’architecte Léon Baille, qui s’est inspiré de l’architecture navale.

